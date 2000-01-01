Куда инвестируют российские футболисты и тренеры?
Выбор большой: не только недвижимость и акции, но и экзотические варианты вроде виноградников в Испании.
Игорь Денисов
С 2011 года Денисов скупал коммерческую недвижимость и начал сдавать её в аренду. До этого футболист пытался заработать на строительстве деревянных домов, но всё сложилось неудачно.
Станислав Черчесов
Среди вложений тренера «Ференцвароша» можно выделить рыбный бизнес: в январе 2021 года Черчесов вошёл в состав учредителей компании «Арлан Фиш», которая занимается производством рыбы в Северной Осетии.
Егор Титов
Одним из интересных вложений Титова в нулевые стал салон красоты. По словам футболиста, заведение в московском районе Очаково работало, однако большого дохода не приносило: вокруг располагались одни заводы.
Сергей Семак
В конце нулевых Семак приобрел долю в ростовском банке (около 6,9%). Также он достаточно активно вкладывался в искусство и покупал картины известных художников.
Александр Кержаков
Громкая история с вложением денег Кержакова случилась в 2013-м: с его счетов исчезли 300 млн рублей, часть из которых он одолжил знакомому для вложений в нефтеперерабатывающий завод. Через суд 222 млн удалось вернуть.
Вячеслав Малафеев
Ещё во время игровой карьеры Малафеев вкладывал деньги в недвижимость, чтобы получать доход от аренды. Позднее это переросло в настоящий бизнес: теперь у Малафеева есть собственное агентство.
Владислав Радимов
В нулевые Радимов занимался разными вложениями, одним из которых стала покупка виноградников в Испании.
Александр Самедов
Ещё давно Самедов вкладывал деньги в ресторанный бизнес: вместе с женой Юлией он владеет семейным кафе «Сирень», как писали в РБК. Также футболист вкладывался в фирму, которая сдаёт недвижимое имущество внаём.
Куда вкладывают деньги российские футболисты? У Черчесова рыбный бизнес, у Самедова – кафе
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