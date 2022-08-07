Победит ли наконец «Торпедо»? Зажжёт ли «Динамо» в Самаре? 4-й тур РПЛ — онлайн
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Все матчи воскресенья — в нашей большой трансляции.
Привет, друзья! Чемпионат России продолжается, и сегодня в программе 4-го тура РПЛ нас ждут четыре матча. Начнёт игровой день своего рода дерби Москвы и Подмосковья в километре от МКАД. Номинально хозяева — «Торпедо», а фактически — «Химки». Автозаводцы пока без побед — может, сегодня парням Бородюка наконец повезёт? В Самаре сойдутся переполненные талантливой молодёжью «Крылья Советов» и «Динамо» — там точно будет зажигательно! Не проигрывающий на старте «Ростов» протестирует «Оренбург». А прилично обновлённый «Пари НН» ожидает заведомо тяжёлый выезд в Сочи. «Чемпионат» проведёт большую онлайн-трансляцию воскресных матчей Премьер-Лиги. Не сомневаемся, что будет интересно. Оставайтесь с нами.
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Химки
Химки
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо М
Москва
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Оренбург
Оренбург
Комментарии
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