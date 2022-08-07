Победит ли наконец «Торпедо»? Зажжёт ли «Динамо» в Самаре? 4-й тур РПЛ — онлайн

Привет, друзья! Чемпионат России продолжается, и сегодня в программе 4-го тура РПЛ нас ждут четыре матча. Начнёт игровой день своего рода дерби Москвы и Подмосковья в километре от МКАД. Номинально хозяева — «Торпедо», а фактически — «Химки». Автозаводцы пока без побед — может, сегодня парням Бородюка наконец повезёт? В Самаре сойдутся переполненные талантливой молодёжью «Крылья Советов» и «Динамо» — там точно будет зажигательно! Не проигрывающий на старте «Ростов» протестирует «Оренбург». А прилично обновлённый «Пари НН» ожидает заведомо тяжёлый выезд в Сочи. «Чемпионат» проведёт большую онлайн-трансляцию воскресных матчей Премьер-Лиги. Не сомневаемся, что будет интересно. Оставайтесь с нами.