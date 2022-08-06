Сумасшедший тайм ЦСКА! Смяли «Факел» за 25 минут

ЦСКА разгромил на своём поле «Факел» и догнал «Спартак» по количеству очков.

Несмотря на то, что в Нижнем Новгороде ЦСКА впервые в этом сезоне РПЛ потерял очки, Владимир Федотов не сделал никаких изменений в основе. Тренер армейцев не спешит вводить новичков в состав, а доверяет тем, кто прошёл предсезонку и понимает, как играть в его системе. Зделар, Мендес и только-только присоединившийся к команде Мойзес начали матч с «Факелом» на скамейке запасных.

Первые минуты – разведка. Игра позиционная, осторожная, на невысоких скоростях. Соперники пытались понять, чего ждать друг от друга. «Факел» – пусть и новичок РПЛ, но тоже заслуживает уважения, что доказал в стартовых турах чемпионата. Воронежцы хорошо перекрывали центр за счёт схемы 5-3-2, вынуждая армейцев искать варианты на флангах. В первые полтайма ЦСКА создавал моменты прежде всего благодаря нестандартным индивидуальным действиям Карраскаля. Колумбиец сломал линии дриблингом – едва не забил Медина. Выдал тонкий проникающий пас – Гайич выскочил один на один со Свиновым. В этом эпизоде состоялся первый сейв в РПЛ арендованного «Факелом» у «Спартака» голкипера Свинова, который сегодня впервые сыграл в элите.

Постепенно команды раскочегарились. Игра раскрылась, футбол стал более зрелищным и эмоциональным. Команда Олега Василенко показала свои сильные стороны: дорожила мячом, умело подготавливая собственные атаки или сбивая темп, опасно разыгрывала стандарты. На исходе получаса у ЦСКА получил травму Обляков – так дебютировал новичок красно-синих Мойзес.

А за пять минут до перерыва «Факел» заработал пенальти. Момент спорный, из категории «50 на 50». Медина не видел вылетавшего из-за спины Суслова, пытался сыграть в мяч, но попал и по ноге сопернику. Посмотрев повтор, судья Бобровский всё-таки указал на точку. Гонгадзе забил во втором туре подряд. Интересно, что после первого тайма воронежцы превосходили армейцев и по попаданиям в створ (2:1). Вот так «Факел»! ЦСКА со «связанными ногами» тяжело развивал атаки: например, у центральных защитников Набабкина, Дивеева и Зайнутдинова набралось по статистике 19 потерь владения на троих.

Как ни удивительно, в перерыве замены сделал тренер воронежцев, а не ЦСКА. Причём сразу две. Возможно, Василенко убрал с поля Черова и Дмитриева из-за повреждений, а, может, просто из-за желания поддержать темп свежими игроками. Так или иначе «Факел» и на первых минутах второго тайма выдерживал предложенные красно-синими скорости: у хозяев не получалось быстро комбинировать или проводить контрвыпады после потерь мяча гостями. Тем обиднее был пропущенный на исходе часа матча гол. ЦСКА забил очень просто: длинная передача, скидка Чалова и удар Кучаева с подбора. Дашаев проиграл ключевое единоборство, а свежий Мендель прозевал рывок Кучаева из глубины.

После пропущенного мяча воронежцы «поплыли», а армейцы на кураже здорово добавили. Теперь ЦСКА напоминал ту команду, которая радовала глаз своей игрой в первые пять таймов сезона. Всё перевернули две минуты в середине второго тайма. Сначала армейцы заработали пенальти, похожий на 11-метровый «Факела». Альшин играл в мяч, но Карраскаль оказался быстрее, и поэтому случился фол. Медина идеально пробил с точки.

В следующей атаке Карраскаль, Медина и Чалов сообразили на троих – Фёдор забил во втором туре подряд. Свинов до этого выручал, где мог, а тут ошибся. Арендованный спартаковец пропустил в ближний угол.

После этого ЦСКА получил пространство и добил уставшую команду Василенко. Четвёртая голевая атака началась с передачи Акинфеева, а закончилась тем, что Карраскаль с Мединой вдвоём разорвали всю оборону «Факела». Колумбиец при Федотове стал намного эффективнее, чем раньше, хотя с реализацией моментов по-прежнему есть проблемы.

В концовке у ЦСКА дебютировал ещё один новичок – Мендес. Его лучшие матчи за армейцев, как и Мойзеса, впереди. Сегодня красно-синие одержали крупную победу за счёт тех, кто прошёл предсезонку с Федотовым. Во втором тайме ЦСКА выиграл по ударам в створ – 6:0.