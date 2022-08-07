Соболев стал другим футболистом. Теперь параллель с Дзюбой очевидна

«Спартак» влетел в новый сезон с двух ног. После непростого выезда в Грозный в 1-м туре (1:1) красно-белые разгромили «Краснодар», «Оренбург» и «Урал» с общим счётом 10:2. Ярких героев этих побед вы все знаете: это и Виктор Мозес, который расцвёл в центре поля (но, кажется, надолго выбыл из-за травмы), и Квинси Промес, набивший 4+2 по системе «гол+пас». Однако сегодня выделим другого футболиста, который стал настоящим оружием для нового главного тренера Гильермо Абаскаля. Речь об Александре Соболеве.

Для начала вернёмся на несколько месяцев назад. В прошлом сезоне, когда в «Спартаке» непрерывно менялись тренеры, Соболеву было нелегко. При Руе Витории нападающий играл регулярно, но пережил затяжной спад в результативности и, как следствие, волну критики. К зиме у Александра было лишь четыре гола в РПЛ, хотя он практически всегда выходил в стартовом составе.

При Паоло Ваноли возникла новая проблема. Соболев поначалу выпал из состава, проиграв конкуренцию свежекупленному Шамару Николсону. А потом итальянский тренер решил играть в двух нападающих — Александру пришлось подстраиваться под новую систему. Концовка сезона получилась для Соболева мощной, но перед началом новой кампании Ваноли ушёл, поэтому оставались вопросы. Сколько габаритных нападающих нужно Абаскалю? Если один, то кто основной — Соболев или Николсон? Предварительный ответ мы получили только сейчас.

Соболев и Николсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Соболев стал для «Спартака» своим Дзюбой

Не пугайтесь, речь именно про игру. Делать глубокие выводы по четырём матчам не имеет смысла, но Соболев действительно стал гораздо полезнее в подыгрыше. Немного статистики.

В пяти матчах Соболев раздал девять ключевых передач. Для сравнения: в прошлом сезоне было 29 в 36 играх, до этого — дважды подряд по 20. Нынешний темп — мощь.

В этом сезоне РПЛ Соболев в среднем создаёт для партнёров 2,6 момента за матч. В прошлом было лишь 1,08.

По менее глубокой статистике у Соболева тоже всё замечательно: 1+2 в четырёх матчах РПЛ. В игре с «Краснодаром» Александр был полезен и формально стал бы автором ассиста, если бы гол записали на Романа Зобнина, а не на защитника «быков».

Едем дальше. Гол «Оренбургу» — классика (замкнул головой), а матч с «Уралом» — настоящий бенефис. Соболев, по сути, сделал оба мяча для «Спартака».

Нынешний Соболев необходим «Спартаку» и закономерно застолбил за собой место в стартовом составе. В 1-м туре Николсон вышел в основе, а Александр — на замену. С тех пор Соболев играет исключительно с первых минут. Шамар же отошёл на вторые роли и подменяет россиянина, когда тот устаёт.



Ещё в мае Соболев говорил, что они с Николсоном разноплановые игроки:



— Шамар хоть и габаритный, но когда играю с ним в паре, то ощущение, будто рядом Ларссон. Он старается бежать за спину, много действует в подыгрыше. А я больше про зацепиться и побороться.



Интересно, что Александр сказал бы сейчас.

Ну а параллель с Дзюбой выглядит даже забавнее, если учесть историю их сравнения. Артём долгое время считался более разносторонним нападающим, а Соболев откровенно злился, когда слышал фамилию партнёра по сборной России в контексте своей игры. Теперь же можно констатировать: сходство есть. Только вместо Сердара Азмуна, которому Дзюба помогал забивать в «Зените», Соболев подыгрывает Квинси Промесу.

Если Александру удастся сохранить нынешнюю форму, то можно замахнуться на гроссмейстерские показатели Дзюбы по ассистам (22 в сумме в сезонах-2018/2019 и 2019/2020).