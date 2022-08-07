Первый матч «МЮ» – катастрофа. Сезон только начался, а трибуны уже издеваются

Стартовал десятый сезон, как «МЮ» не выигрывал АПЛ. Последний раз чемпионство брали ещё при Алексе Фергюсоне в сезоне-2012/2013. С тех пор команда каждый раз была далеко от титула, хоть и дважды становилась второй. Каждый новый сезон фанаты воспринимают с надеждой – может быть, теперь?

Этим летом у «МЮ» появился новый тренер – Эрик тен Хаг. Пока все обсуждали Криштиану Роналду, у команды на сборах многое получалось. «МЮ» забивал красивые голы – с таких комбинаций, какие были у «Аякса» при Тен Хаге в Лиге чемпионов.

Весь оптимизм в отношении «МЮ» исчез уже после первого матча сезона. На «Олд Траффорд» приехал «Брайтон» – 9-я команда АПЛ, судя по прошлому сезону. Первые 10 минут «МЮ» забрал мяч и владел им 80% времени, а затем что-то пошло не так. По игре «Брайтон» выглядел предпочтительнее, и Гросс сделал дубль уже в первом тайме.



План «МЮ» на игру просто не работал. Эриксен действовал на позиции ложной девятки. Понятно, что это не его оптимальное место на поле, но убирать самого продуктивного футболиста команды Бруну Фернандеша с его позиции было бы странно. Тем более раз уж освободилось место нападающего. Роналду пропустил почти всю предсезонку, а Марсьяль (наигрывался на сборах) получил травму.

Уже к 63-й минуте фанаты «Брайтона» начали скандировать издевательское «оле» на каждый пас их команды. Это было отчётливо слышно, хоть матч и проходил в Манчестере, а не на юге Англии.



Во втором тайме Тен Хаг выпустил на поле Роналду. В результате Эриксен опустился в полузащиту. Позже появился даже Ван де Бек – в центре поля оказалось сразу три футболиста с функциями диспетчера: Бруну, Эриксен и Ван де Бек. Отыграться «МЮ» не сумел, но один мяч забил. Точнее забил не «МЮ» – случился автогол гостей. Можно сказать, что команда Тен Хага не забивала ещё в этом сезоне в официальных матчах.

Отдельно про судейство. Оно получилось, мягко говоря, неоднозначным. Несколько ключевых решений арбитры в поле и на VAR приняли в пользу «МЮ». И если в первом тайме был действительно пограничный эпизод, когда Мактоминей влетел шипами в ногу сопернику – такое ещё можно оставить на усмотрение судьи. Шотландец сначала сыграл через мяч, но в таких случаях всё равно периодически показывают красную.

«МЮ» — «Брайтон» Фото: кадр из трансляции

А вот почему во втором тайме в ворота «МЮ» не поставили пенальти – загадка. Мартинес сзади влетел в Уэлбека и при этом близко не добрался до мяча. «Как это не пенальти в пользу «Брайтона»?» – написал сразу же Джон Терри.

«МЮ» — «Брайтон» Фото: кадр из трансляции

Кроме того в английских соцсетях всё чаще можно встретить, что тренера Ten Hag всё чаще называют Tenth Hag. По-английски «tenth» значит десятый. На таком месте «МЮ» никогда не заканчивал сезон в АПЛ (турнир существует с сезона-1992/93).