Селекция «Динамо» уже работает! Новый легионер круто забил в победном матче

Команда Славиши Йокановича победила «Крылья Советов», а парагвайский новичок Фернандес забил в Самаре свой первый гол за бело-голубых.

«Динамо» приехало в Самару без двух ключевых полузащитников. Захарян пропускал матч с «Крыльями Советов» из-за дисквалификации за удаление в Воронеже, а Фомин – из-за травмы. Кроме того, из основы выпал Макаров. Это повлекло за собой корректировку схемы – Йоканович сыграл 4-4-2. О трансфере Карзева московский клуб ещё не объявил, так что нового центрхава тоже не было в заявке бело-голубых.

В отсутствие Фомина «Динамо» с капитанской повязкой вывел на поле Смолов, начавший чемпионат с четырёх голов и одной голевой передачи. Фёдор в этой динамовской схеме нередко превращался в «десятку», опускаясь в глубину – Тюкавин оставался впереди. И уже на первых минутах игры нападающий мог положить свой пятый мяч в новом сезоне РПЛ.

Вообще чувствовалось, что Йоканович внимательно изучал «Крылья Советов». «Динамо» стремилось располагаться на поле компактно, чтобы самарцы не имели возможности играть в свой футбол, получать мяч между линиями, быстро комбинировать. Начало встречи у команды Игоря Осинькина не очень получилось. А вот бело-голубые всё же забили быстрый гол. Подключение в атаку Паршивлюка помогло «Динамо» заработать угловой, а после подачи Фернандес отклеился от своего опекуна и коллеги по амплуа Солдатенкова и точно пробил головой. Парагваец доказывает, что действительно хорош в верховых дуэлях, как о нём говорили. Вдобавок здорово подал в нужную точку и получивший шанс в основе из-за вылета конкурентов Гагнидзе.

Потом «Крылья Советов» разыгрались, стали быстрее соперника и могли сравнять счёт до перерыва. Самарцы тоже опасно подавали стандарты, чуть не «привёз» Шунин. Плохой вынос в исполнении голкипера «Динамо», лишившегося капитанской повязки, закончился попаданием Соколова в перекладину. Однажды в штрафной бело-голубых упал дебютировавший в основе хозяев экс-динамовец Евгеньев – судья Мешков ему не поверил, а VAR не подтвердил фол. По итогам первого тайма у «Крыльев Советов» был большой перевес как по владению мячом (62% против 38%), так и по ударам – 11:4 (в створ – 3:1). Тем не менее игра в целом шла по плану Йокановича.

Впрочем, помня о том, как «Динамо» в нынешнем сезоне проводит вторые таймы, сербский тренер не мог не беспокоиться за результат. «Крылья Советов» бодро начали после перерыва, и уже на исходе часа игры Йоканович решил разменять Тюкавина на защитника Лаксальта. При этом Грулёв стал играть ближе к чужим воротам. Любопытно, что сразу после этой перестановки бело-голубые забили. Самарцы ошиблись при создании офсайда (застрял левый защитник Горшков), поэтому передача Моро на Грулёва оказалась голевой.

При счёте 0:2 игроки «Крыльев Советов» как будто потеряли веру в то, что можно спасти матч. Команда Осинькина атаковала, но, скорее, по инерции. Вообще акцент самарцы делали сегодня на правый фланг: по статистике у Бейла с Ежовым было на двоих 157 касаний мяча, при этом 39 потерь владения. «Динамо» контролировало игру благодаря вовремя произведённым заменам. Йоканович закрыл свой левый край обороны – игравшие там большую часть матча Скопинцев и Лесовой ушли отдыхать минут за 20 до конца.

Гол «Крыльев Советов» после углового в концовке реанимировал бы интригу, но Мешков, посмотрев повтор, отменил взятие ворот из-за игры рукой. Пожалуй, с судьёй можно согласиться, хотя эпизод спорный. Больше серьёзных задач самарцы перед обороной москвичей во главе с Фернандесом не поставили. В этот раз бело-голубые даже заметно превзошли соперника по ударам после перерыва – 8:5 (в створ – 4:1). «Динамо» одержало вторую победу под руководством Йокановича и догнало по количеству очков «Зенит». Хороший старт серба.