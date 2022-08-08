«Не знал, что делать – плакать или смеяться». Как «Динамо» получило девять от «Зенита»

Ровно 15 лет назад, 8 августа 2007 года, состоялся один из самых уникальных матчей в истории российского футбола. В 1/8 финала Кубка страны «Зенит» и «Динамо» забили на двоих 12 голов, побив всевозможные рекорды. При этом девять мячей влетело в ворота столичной команды. Восемь пропустил Антон Шунин – до сих пор «первый номер» бело-голубых. Когда ещё будет такое шоу?!

Вспоминая тот удивительный кубковый матч, нужно начать с того, что вообще-то никаких предпосылок к разгрому команды Андрея Кобелева не было. На тот момент «Зенит» и «Динамо» конкурировали друг с другом в борьбе за медали в чемпионате России. Петербуржцы шли третьими и лишь на одно очко опережали занимавших четвёртое место москвичей. Более того, за четыре дня до кубковой битвы «Динамо» переиграло «Зенит» в чемпионате на своём поле со счётом 4:2. Болельщики сине-бело-голубых были недовольны работой Дика Адвоката, ещё не подозревая, что впереди главные победы клуба во главе с голландским тренером. Поэтому при объявлении составов фамилию экс-зенитовца Кобелева встретили аплодисментами, а Адвоката – свистом.

Конечно, «Динамо» сгубило то, что Кобелев решился на серьёзную ротацию состава. Поменял шестерых полевых игроков и вратаря (правда, как оказалось, только на первые 13 минут). Но, в принципе, для кубковых матчей такие изменения – обычная история, это не может служить оправданием полному развалу команды.

«Зенит» – «Динамо» – 9:3.

«Зенит»: Малафеев, Ким Дон Чжин, Шкртел (Ломбертс, 38), Хаген, Анюков, Ширл (Максимов, 71), Тимощук, Денисов, Домингес, Текке (Зырянов, 60), Аршавин.

«Динамо»: Карчемарскас (Шунин, 14), Климавичус, Фернандес, Колодин, Димидко, Карпович (Точилин, 55), Куштодиу, Курочкин, Д. Комбаров, Данни, Сисеру (Генков, 59).

Голы: Тимощук, 10, с пенальти (1:0); Тимощук, 41, с пенальти (2:0); Домингес, 51, с пенальти (3:0); Зырянов, 61 (4:0); Зырянов, 65 (5:0); Климавичус, 68 (5:1); Генков, 70 (5:2); Аршавин, 72 (6:2); Тимощук, 74 (7:2); Зырянов, 80 (8:2); Д. Комбаров, 83 (8:3); Домингес, 90+2 (9:3).

Предупреждения: Карчемарскас, 8; Климавичус, 20; Денисов, 25; Курочкин, 41; Аршавин, 44; Точилин, 62; Ломбертс, 82.

Удаления: Фернандес, 45; Денисов, 45; Колодин, 78.

Судья: Александр Евстигнеев (Королёв).

8 августа 2007 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 16 000 зрителей.

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Забавно, что первые три гола «Зенит» забил с пенальти. После этих 11-метровых «Динамо» и сломалось. Судья Евстигнеев был строг, но, надо признать, справедлив: во всех случаях гости действительно сфолили.

Сначала голкипер Жидрунас Карчемарскас сбил Андрея Аршавина. Хуже того, литовец в том эпизоде получил повреждение и вскоре был заменён на Шунина. Потом Кирилл Курочкин нарушил правила на Радеке Ширле. Анатолий Тимощук реализовал два пенальти до перерыва. В начале второго тайма Денис Колодин сыграл рукой, и Тимощук мог оформить хет-трик с «точки». Однако опорник «Зенита» уступил право удара Алехандро Домингесу. Редкая щедрость. «Все понимали, что Домингесу нужно почувствовать уверенность в собственных силах… Субординация в этом вопросе – не главное. Важно, чтобы в команде все работали с уважением к партнёрам», – объяснял своё решение украинец.

Между тем, после перерыва команды играли уже 10 на 10. Рубка на поле шла жесточайшая, и в самом конце первого тайма Евстигнеев удалил Леандро Фернандеса и Игоря Денисова. Аргентинец ударил зенитовца, а по итогам конфликта оба его участника получили по красной карточке.

После часа игры голы посыпались один за другим, словно кто-то открыл кран. Константин Зырянов, едва выйдя на замену, сделал дубль. Завершил красивую многоходовую комбинацию по центру и замкнул прострел с левого фланга. «Динамо» вдруг проснулось и ответило двумя голами в течение пары минут. Арунас Климавичус точно пробил головой после розыгрыша штрафного, а Цветан Генков здорово разобрался в штрафной «Зенита». Эти пропущенные мячи раззадорили команду Адвоката. Тут же Аршавин забил нетипичный для себя гол со «второго этажа», а Тимощук всё же оформил хет-трик. «Динамо» так проваливалось в обороне, что даже опорный полузащитник сине-бело-голубых убегал один на один! При счёте 7:2 москвичи остались вдевятером – удаление за второе предупреждение заработал Колодин.

«Зенит» — «Динамо» Фото: fc-zenit.ru

Свободного пространства на поле стало больше, и ещё через пару минут хет-трик сделал Зырянов. Полузащитнику «Зенита» хватило для снайперского достижения полтайма. Шикарно сыграл Аршавин, пробросивший мяч между ног защитнику, а Зырянов на дальней штанге нанёс удар в падении. Ещё болельщики увидели красивый гол Дмитрия Комбарова со штрафного и второй мяч Домингеса в концовке. 9:3 – просто фантастика!

Кубковый матч на «Петровском» стал самым результативным в истории российского футбола. Ранее рекорд принадлежал тому же «Зениту» на пару с «Асмаралом»: в 1992 году петербургский клуб проиграл московской команде со счётом 3:8. Помимо того, сине-бело-голубые побили клубный рекорд. До этого «Зенит» не забивал столько в одной игре. Максимум – восемь голов, в ворота «Энкампа» из Андорры в еврокубках.

Кобелев по окончании матча дал неожиданный комментарий. Тренер «Динамо» сказал, что не имеет больших претензий к игрокам, и выступил в стиле легендарного Арсена Найдёнова, который однажды пожаловался на судью после разгромного поражения – 0:7. «Учитывая, что первый круг «Динамо» провело почти без замен, сегодня решили не заставлять ребят играть через два дня на третий и дали им передохнуть. Считаю, другого выхода у нас не было… По тому, как складывался матч, всё могло закончиться иначе. Например, назначь арбитр очевидный пенальти за игру зенитовца рукой в штрафной в первом тайме. В принципе, я доволен всеми, и серьёзных претензий ни к кому у меня нет».

Справедливости ради, Евстигнеев действительно ошибся, не увидев при счёте 1:0, как Эрик Хаген остановил мяч рукой в своей штрафной.

Пропускавший кубковый матч защитник «Динамо» Йован Танасьевич рассказал о своих чувствах во время игры: «Не знал, что делать – плакать или смеяться. Но это был бы нервный смех. Знаю, что партнёры после субботней победы над «Зенитом» хотели продолжить начатое, настраивались показать хорошую игру. Все, кто вышел на поле, достойны выступать в «Динамо», они не заслуживали такой неудачи» (в интервью для «Спорт-Экспресса»).

«Зенит» благодаря очень крупной победе над «Динамо» поймал невероятный кураж на финише сезона. В оставшихся 11 турах чемпионата команда Адвоката одержала 10 побед и завоевала золотые медали. Первые для Санкт-Петербурга за 23 года. «Динамо» завершило сезон лишь шестым. Но в Кубке России «Зенит» выбыл уже на следующей стадии, уступив дома по пенальти «Томи» – этот трофей достался ЦСКА.