Гвардиола страдал в «Барселоне» из-за Месси. Такой была плата за трофеи

В вышедшем в начале августа документальном фильме «Together: Champions Again!» Пеп Гвардиола в очередной раз подчеркнул особое отношение к Лионелю Месси и его роль в своей карьере. В ленте, посвящённой прошлому сезону «Сити», тренер попытался достучаться до игроков в перерыве матча Лиги чемпионов с «Брюгге» с помощью пронзительной тирады. «Почему Месси – это лучший игрок, которого я видел в своей грёбаной жизни? Потому что он чертовски голоден до побед, он зверь! Вы должны забивать, ребята! Месси делает пас и мчится в штрафную, как машина. У него нюх на голы! И вы должны так делать», – бушевал тренер.

Пеп и Лео разошлись больше десяти лет назад, но аргентинец до сих пор остаётся идолом и путеводной звездой каталонского стратега. Весной этого года Гвардиола снова поблагодарил форварда за развитие карьеры и отметил, что получал лучшие контракты во многом благодаря вкладу Лео в его футбол в начале тренерского пути.

«Для моей карьеры Месси – это всё. Он сделал меня лучше. Тогда в «Барселоне» было много звёзд в расцвете сил, там играли опытные игроки высокого уровня. У нас сложилась потрясающая «химия». Такое бывает раз в жизни. Хави, Иньеста, Пуйоль. Мы бы выигрывали и без Месси, но не так много. Я сравниваю Лео с Майклом Джорданом в тот момент, когда Фил Джексон почувствовал, что значит иметь лучшего в составе. Месси упрощал задачу».

Лионель Месси и Хосеп Гвардиола Фото: Liewig Christian/Corbis via Getty Images

Гвардиола построил игру вокруг Месси и боролся со слабостью Лео к фастфуду

Ради побед и трофеев на старте карьеры Пеп терпел выходки звезды и даже заискивал перед Лео. Аргентинец это мгновенно почувствовал. Чёткий ответ на вопрос «Кто главный босс в команде?» даёт показательная история начала сезона-2008/2009. За три часа до начала домашнего матча с «Валенсией» игроки «Барселоны» обедали в клубной столовой. Парни травили байки, дурачились и громко смеялись. Дружескую атмосферу, словно молния, разрядил возмущенный вопль Месси: «Та-а-а-а-а-к… Я не понял, а где моя кола?!»

В клубной столовой повисла тишина – за неделю до матча новый тренер Гвардиола ввёл строгий запрет на фастфуд. Лео резко одëрнул стул, вышел из помещения и вернулся через 15 минут с красно-белой банкой. Он демонстративно выпил всё до капли, заглянул в глаза тренеру и, сдавив жестянку, выбросил её в мусорный контейнер. Пеп отвёл взгляд и не проронил ни слова.

Лионель Месси Фото: Denis Doyle/Getty Images

Тренер с первых дней в команде чётко осознал глубину аргентинского таланта и пошёл на сделку с собственным эго. Пеп искал подходы к гению, ублажал и превозносил его. Ради Лео он без тени сомнения избавился от недавних идолов «Камп Ноу» – Роналдиньо и Деку. В том числе и из-за огромного влияния бразильца на Месси: они вместе расслаблялись в ночных клубах и употребляли напитки, от которых утром болит голова.

Исключительную роль Месси в построениях тренера раскрывает диалог Пепа с тренировавшим сборную Аргентины в начале прошлого десятилетия Алехандро Сабельей. Коллега прилетел в Каталонию, чтобы посоветоваться, как лучше вписать Лео в построения своей команды. «Вы что?! Не нужно встраивать Месси, нужно выстраивать игру под него. Неужели вы еще не поняли, каким сокровищем обладаете?» – удивлялся Гвардиола.

Месси – главное сокровище в карьере Пепа, но он выдержал рядом с ним только четыре года Фото: A. Beier/FC Bayern via Getty Images

Лионель оценил лояльность тренера и тоже постарался выстроить не только рабочие, но и дружеские отношения. Броманс между двумя большими личностями возник летом 2008-го, когда руководство «Барселоны» не отпустило аргентинца на пекинскую Олимпиаду (дело даже слушалось в суде, и клуб выиграл). И тут вмешался Гвардиола. Он под свою ответственность отпустил звезду на один из самых важных турниров в жизни – в Китае Лео завоевал золотую медаль и высоко оценил поступок тренера.

Пеп придумал для аргентинца новую позицию и убрал ради него из команды Златана

Гвардиола постоянно находился в поиске решений для прогресса нападающего и не опускал рук, если не удавалось достучаться до него с первого раза. Пересмотреть рацион питания и помочь Лео отказаться от колы, попкорна, пиццы и арахиса в шоколаде тренеру помог физиотерапевт и очень тонкий психолог Хуанхо Брау. Он не запрещал игроку вредности, а показывал графики, на которых было видно, насколько форвард быстрее утомлялся после употребления фастфуда. Если дело касалось новых упражнений, то задавал вопрос, содержавший утверждение: «Лео, когда тебе удобнее это сделать?»

Подход сработал идеально. В первом сезоне Гвардиолы «Барселона» взяла требл (Ла Лига, Кубок Испании и Лига чемпионов), а показатели Месси взлетели до фантастического уровня. Если в последнем сезоне при Франке Райкарде аргентинец выбил 16+16 по голам и ассистам, то в первый год с Пепом оформил 38+19. Затем 47+12, 53+25 и, наконец, заоблачные 73 гола и 32 голевые передачи в сезоне-2011/2012. Ради таких перформансов лидера тренер был готов терпеть частые смены его настроения.

Гвардиола прокачивал не только Лео, но и собственные тренерские скиллы. Его «Барса» много прессинговала и задействовала фланги, а для аргентинца Пеп придумал особую роль. «Как-то перед матчем с «Реалом» тренер позвонил мне и попросил приехать к нему в офис и обсудить одну важную идею. Он показал мне видео с большими разрывами у мадридцев между полузащитой и защитой и объяснил, как использовать это пространство», – зажёгся Лео.

2 мая 2009 года Месси начал «класико» на привычном правом фланге. Спустя 15 минут Пеп подал сигнал, аргентинец сместился в центр и поставил соперников в тупик. Идея оказалась потрясающей – Лео в роли ложной девятки разорвал «Реал», а каталонцы выиграли со счетом 6:2. Гвардиола повторил подобную концепцию в победном финале Лиги чемпионов – 2009 с «Манчестер Юнайтед», а вскоре внедрил и на постоянной основе. Новая роль для Месси решила ещё одну проблему «Барселоны» – нежелание Лионеля много прессинговать.

Теперь же, встречаясь чаще с мячом, он давил на соперника активным прессингом и не выпадал из игры на несколько минут.

Месси выжил Ибрагимовича из «Барселоны» с помощью Гвардиолы Фото: Denis Doyle/Getty Images

Гвардиола понимал, что огромная зависимость команды от одного исполнителя – большой риск, поэтому искал другие варианты усиления игры. Таким стало приобретение летом 2009 года Златана Ибрагимовича – каталонцы заплатили «Интеру» € 69,5 млн. Швед сразу стал много забивать, позволив игре «Барсы» стать более строгой, линейной и вариативной, но такая модель совершенно не зашла Месси. Аргентинец больше не чувствовал себя избранным и однажды написал тренеру СМС: «Похоже, я уже не важен для команды, так что…»

Осознанный отказ Гвардиолы от сотрудничества с Месси после 14 трофеев за 4 года

Тренеру пришлось делать нелегкий, но очевидный выбор. Шведский забивала так и не понял, что он делал не так, когда не получал много времени на поле, а откровенный разговор с Пепом не получился. В итоге разъярëнный Златан был вынужден покинуть команду, но это не сняло напряжение между тренером и его примой. В начале сезона-2011/2012 Гвардиола предоставил Месси отдых в матче с «Реалом Сосьедад», и на следующий день аргентинец прогулял тренировку. После этого он не разговаривал ни с кем три дня.

На поле Лео обладал абсолютной свободой, улучшал индивидуальные показатели (забил 73 мяча во всех соревнованиях сезона-2011/2012), но игра «Барсы» утратила привычный лоск. Вполне ожидаемое явление, если модель заточена под одного футболиста – как только у него не идёт игра или происходит спад формы, то страдает вся команда. Так произошло весной 2012 года, когда каталонцы безнадежно отстали от «Реала» и «сгорели» «Челси» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Лондонцы играли в меньшинстве после удаления Джона Терри, но «Барса» не дожала соперника, а Месси загубил пенальти.

Лионель взял четыре «Золотых мяча» под началом Пепа Фото: Michael Steele/Getty Images

За четыре сезона сотрудничества Пепа и Лео каталонцы взяли 14 трофеев, в том числе три титула Ла Лиги, две Лиги чемпионов и два клубных чемпионата мира. Аргентинец все эти четыре года никому не отдавал «Золотой мяч» и утвердился в ранге иконы мирового футбола. В сотрудничестве двух гениев важен баланс, и в какой-то момент Гвардиола осознал – эта ходьба по краю эмоционально выхолостила его и ограничила в творческом плане. Каким бы талантливым и заряженным на победы ни был Месси, но футбол – игра коллективная.

Гвардиола вовремя понял, что не сможет прогрессировать, если и дальше будет строить игру вокруг одного футболиста, поэтому покинул «Камп Ноу». Тренер очень ценит сотрудничество с одним из лучших игроков эпохи, ставит его в пример и расточает комплименты, однако не горит желанием возрождать былую «химию». Их броманс был неповторим и незабываем, но слишком дорого стоил тренеру. Поэтому все возможности снова поработать с Месси (самая реальная представилась прошлым летом) тренер отклонил. Пусть за 10 лет после расставания Пеп всё ещё ни разу не выиграл Лигу чемпионов, зато сохранил достоинство и возможность ни перед кем не опускать глаза.