«Барса» позорит своё великое имя». Попытки избавиться от де Йонга переходят рамки приличия

«Барселона» хочет аннулировать действующий контракт полузащитника Френки де Йонга. По данным The Athletic, руководство каталонского сообщило де Йонгу, что при продлении соглашения с ним в 2020-м имело место нарушение закона. Клуб пригрозил игроку расследованием и судебным разбирательством, если тот откажется выполнять их требования.

Нынешняя «Барселона» далека от статуса образцовой организации. Однако выбранная линия поведения в отношении де Йонга – перебор даже для каталонцев.

Френки де Йонг Фото: NurPhoto via Getty Images

Что «Барселоне» не нравится в контракте де Йонга

15 июля «Барселона» в письменной форме уведомила де Йонга, что обнаружила следы преступных действий со стороны тех (речь о Хосепе Марии Бартомеу и его фронт-офиса, на которых в «блаугране» сейчас принято списывать все проблемы), кто 20 октября 2020 года продлил с ним контракт на два сезона – с тех пор он действует до 2026-го. По условиям нового соглашения, в сезонах-2020/2021 и 2021/2022 зарплата Френки была снижена, а выплата положенных по предыдущему контракту € 18 млн откладывалась на последующие четыре сезона.

Аналогичные контракты тогда подписали Жерар Пике, Марк-Андре тер Штеген и Клеман Лангле. К ним у «Барсы» нет претензий. Как минимум сейчас. Лангле отдан в аренду на год «Тоттенхэму» и может чувствовать себя относительно спокойно. А вот Пике и тер Штегену стоит насторожиться, если клубу что-то не понравится в их действиях.

«Барса» должна Жерару € 52 млн по состоянию на сезон-2022/2023 – это зарплата и отложенные платежи. Защитника просят отказаться от части суммы. Нетрудно понять, как изменится отношение к нему в случае отказа. Тер Штегена, видимо, просто хотят продать куда-нибудь, и чтобы вратарь при этом не упирался. Но пока клуб не идёт на открытую конфронтацию с этими игроками. Мишенью выбрали только Френки де Йонга.



«Блауграна» хочет аннулировать контракт де Йонга и сделать так, чтобы он продолжил играть за команду на тех условиях, какие были согласованы при его переходе из «Аякса» в 2019-м (а желательно, вообще ушёл). Бывшие боссы «Барсы» настаивают, что соглашение было заключено после одобрения со стороны юристов и Ла Лиги. Нынешние — во главе с президентом Жоаном Лапортой – гнут свою линию.

Жоан Лапорта и Роберт Левандовски Фото: NurPhoto via Getty Images

После отправки вышеупомянутого письма между «Барселоной» и окружением де Йонга состоялся диалог, в ходе которого действующий совет директоров обвинил своих предшественников в предполагаемом преступлении и дал понять, что футболист и его представители также могут оказаться под подозрением.

Почему возникла скандальная ситуация с де Йонгом

На фоне серьёзных финансовых проблем «Барселона» хочет продать Френки в другой клуб этим летом или договориться с ним об отказе от отложённых во время пандемии коронавируса платежей. На данный момент стороны не пришли к компромиссу.

«Барселона» продвинулась в переговорах по Френки только с «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить приемлемую для каталонцев сумму — € 75 млн плюс бонусы. Однако сам де Йонг отказывается переходить в команду Эрика тен Хага. Хавбек хочет играть в топ-команде, которая претендует на титулы и выступает в Лиге чемпионов. По данным Diario Sport, де Йонг согласился бы на переход «Баварию», но мюнхенский клуб не проявляет интереса. Есть ещё один претендент на Френки, кроме «МЮ». «Челси» готов сделать «Барсе» предложение по де Йонгу только после его согласия на переход. Возможно, лондонцы проявили бы большую снисходительность, но они затаили определённую обиду на каталонцев, которые увели у них Рафинью и Жюля Кунде.

Де Йонг ранее относился к идее продолжить карьеру в «Челси» более тепло, чем к варианту с «Манчестер Юнайтед». Однако всё равно больше предпочитал остаться в «Барселоне», несмотря на некрасивое поведение организации. Всё-таки «Барса» — великий клуб, который привлекает игроков даже на фоне финансовых проблем и крупных скандалов. Переходы Роберта Левандовского, Рафиньи, Кунде, Андреаса Кристенсена и Франка Кессье этим летом являются тому доказательством.

Роберт Левандовски Фото: Eric Alonso/Getty Images

«Барселона» потратила больше всех на трансферы этим летом – € 164 млн. Лапорте этого мало. Клуб собирается покупать ещё. Одна из главных целей – хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва, который может обойтись в сумму порядка € 100 млн. Президент «Барсы» активирует уже ставшие печально известными так называемые «финансовые рычаги», распродавая активы клуба и права на телетрансляции. Но этого мало. Для осуществления трансфера Силвы крайне необходимо сбросить де Йонга, что каталонцам не удаётся.

«Барселона» перешла все рамки приличия и очень низко пала в глазах футбольной общественности

Клуб руководствуется простым принципом. Не получилось по-хорошему – решили действовать по-плохому. Всё лето в СМИ появлялась информация о том, что главный тренер «Барселоны» Хави регулярном общается с де Йонгом. Изначально Хави действовал очень мягко. Пытался донести до Френки идею, что расставание станет лучшим вариантом для всех. Тренер утверждал, что не может гарантировать хавбеку стабильное игровое время.

С течением времени риторика Хави ужесточалась. В июле, по данным СМИ, он стал требовать от Френки пойти на двукратное урезание зарплаты. При том что клуб прямо сейчас должен ему € 20 млн. Дальше тренер грозился вообще практически не задействовать де Йонга или перевести его на неудобную позицию центрального защитника.

Хави Фото: Eric Alonso/Getty Images

Результата это не принесло. Хавбек всё ещё наотрез отказывается переходить в «Манчестер Юнайтед». И ждёт, что «Барса» погасит перед ним € 20 млн долга по зарплате. Агент Али Дурсун, представляющий интересы Френки, категорически против того, чтобы футболист соглашался на понижение оклада. Он считает, что «Барса» совершает своего рода «вымогательство».

До конца трансферного окна остаётся месяц. «Барселона» поняла, что «вопрос де Йонга» нужно решать как можно скорее. В действие пошли самые циничные методы со сливом информации в The Athletic об угрозе судебного разбирательства. На игрока пытаются надавить, чтобы он согласился перейти в «МЮ» или «Челси». Похоже на шантаж в надежде, что Френки захочет избежать лишней волокиты и отправится в другой клуб. Хотя если уж дело дойдёт до суда, то де Йонг очень многое сможет предъявить самой «Барсе». Как минимум накопившийся огромный долг по зарплате, который он постоянно соглашался отсрочивать.

Из-за действий клуба на «Барсу» уже ругаются известные футболисты. Вот несколько примеров:

«Я уже не могу слышать слоган «Més Que Un Club» ( больше чем клуб. – Прим. «Чемпионата» ). «Барселона» – это коммерческое чудовище. В моих глазах она символизирует всё то, что делает современным футбол таким уродливым. То, как они сейчас шантажируют Френки – удивительный пример всего этого. Надеюсь, он продавит свою позицию и останется. Это произойдет, если они не пойдут ещё дальше и не разрушат его шансы на попадание на чемпионат мира. Так что лучше бы он перешёл в «Манчестер Юнайтед», – сказал Рональд Ватеррëс, бывший вратарь сборной Нидерландов, «Манчестер Сити», АЗ, ПСВ и «Рейнджерс».

). «Барселона» – это коммерческое чудовище. В моих глазах она символизирует всё то, что делает современным футбол таким уродливым. То, как они сейчас шантажируют Френки – удивительный пример всего этого. Надеюсь, он продавит свою позицию и останется. Это произойдет, если они не пойдут ещё дальше и не разрушат его шансы на попадание на чемпионат мира. Так что лучше бы он перешёл в «Манчестер Юнайтед», – сказал Рональд Ватеррëс, бывший вратарь сборной Нидерландов, «Манчестер Сити», АЗ, ПСВ и «Рейнджерс». «Мне вообще без разницы, подпишет де Йонг контракт с «Юнайтед» или нет! Однако так была подсвечена ситуация, из-за которой я всегда горячусь, – когда работодатели (клубы) издеваются над сотрудниками (игроками) и не платят им причитающиеся им деньги! «Барса» позорит свое великое имя», — отметил легенда «МЮ» Гари Невилл.

«Я думаю, что профсоюз должен защищать всех игроков. Теперь одного из них загоняют в угол дубинкой, чтобы он согласился уйти. Настало время вмешаться такой международной организации, как FIFPro. Я бы ответил нет на просьбу снизить зарплату. «Барселона» сама в ответе за своё положение. Политика клуба была драматичной. Мне кажется сумасшествием, что игрокам приходится платить за экономические проблемы клуба», – сказал президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко.

Пока Лапорта имеет все основания полагать, что его некрасивые действия не приведут к каким-то последствиям. Кунде, Левандовски, Рафинья, Кессье, Кристенсен согласились перейти в «Барсу», зная о многочисленных проблемах организации и постоянных требованиях к игрокам по урезанию зарплаты, долгах перед ними. Все пятеро новичков, как и продлившие контракты Серхи Роберто и Усман Дембеле, до сих пор не зарегистрированы Ла Лигой но президент собирается провести манёвры с «рычагами», ещё больше урезать зарплату игрокам и по возможности продать хотя бы тер Штегена, Мемфиса Депая и Пьер-Эмерика Обамеянга для решения вопроса.



Уход Френки де Йонга очень поможет в этом процессе и только укрепит веру Лапорты в собственную безнаказанность за циничное отношение к футболистам. Прямо сейчас президент грезит мечтами вернуть в Каталонию Лионеля Месси через год, что в нынешнем положении клуба выглядит дерзко. Пока же футбольной общественности остаётся ждать завершения «дела де Йонга», которое может развиваться и после завершения трансферного окна, если хавбек останется в команде Хави.