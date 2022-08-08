Ужасная травма футболиста. Голландец впал в кому после удара вратаря

В чемпионате Молдавии случилась ужасная травма. Голландский защитник Донни ван Иперен получил удар от вратаря и потерял сознание. Сейчас 27-летний футболист пребывает в коме.

Это произошло в матче второго тура между «Динамо Авто» и «Зимбру». На 11-й минуте игры команда из Кишинёва заработала штрафной. Ван Иперен пришёл на стандарт в чужую штрафную. После подачи с левого фланга на мяч выскочил голкипер хозяев Даллианг Тунг Аллого и попал плечом в голову голландцу. Сам же габонец и попытался оказать первую помощь пострадавшему, пока на поле выбегали врачи гостей. Один из игроков «Динамо Авто», увидев, в каком состоянии находится ван Иперен, в шоке схватился за голову. В это время на скамейке запасных несколько раз перекрестился футболист «Зимбру».

Ван Иперена отвезли в больницу – в отделение интенсивной терапии. У голландца было диагностировано кровоизлияние в мозг. Он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Пациент поступил в реанимационное отделение в очень тяжёлом состоянии. Сейчас его состояние не улучшилось. Футболист находится в мозговой коме, которая оценивается в 6-7 баллов (умеренная кома) по шкале Глазго», – приводит слова одного из лечащих врачей сайт Moldfootball.com.

«Зимбру» тем временем выступил с официальным заявлением: «В эти трудные времена все наши мысли обращены к Донни ван Иперену, футболист доставлен в больницу в Кишинёве и получает медицинскую помощь. Донни, будь сильным, мы все молимся за тебя!»

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Ван Иперен в «Зимбру» всего полтора месяца. В июле этого года голландец перешёл из греческого клуба «Караискакис» на правах свободного агента. До этого выступал на родине за юношеские команды АЗ из Алкмара и «Камбюра», а также за «Телстар» и «Гоу Эхед Иглз». Провёл 114 матчей во вторых дивизионах чемпионатов Греции и Нидерландов, забил два гола.

«Зимбру» в прошлом чемпионате занял, предпоследнее, седьмое место и только благодаря победе в стыках сохранил место в элите. В нынешнем сезоне команда стартовала с ничьих с чемпионом страны «Шерифом» (1:1) и «Динамо Авто» (0:0). Для динамовцев эта ничья тоже вторая в чемпионате. К слову, их возглавляет известный в прошлом советский футболист, победитель Олимпиады 1988 года Игорь Добровольский.