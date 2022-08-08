У «Краснодара» появилось страшное оружие. Как молодые футболисты выступили в 4-м туре РПЛ

Продолжаем следить за молодыми футболистами в РПЛ. В матчах 4-го тура нашего чемпионата приняли участие 52 игрока категории U21 и ниже. Некоторые из молодых — например, Михаил Игнатов — ярко себя проявили, но не попали в список лучших из-за возраста. Поэтому рассказываем о других.

Олакунле Олусегун, «Краснодар», 20 лет

Олусегун расцвёл в конце прошлого сезона, а в минувший уикенд вновь напомнил о себе. Центральный матч тура с «Локомотивом» складывался для нигерийского нападающего противоречивым образом, зато концовка получилась огненной.

Олусегун дважды убежал в контратаку и оформил дубль, а «Краснодар» разгромил соперника со счётом 3:0. Портал WhoScored оценил перформанс футболиста на все 10 баллов.

Олакунле Олусегун Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Лука Гагнидзе, «Динамо», 19 лет

Яркий представитель полузащиты «Динамо». В отсутствие Даниила Фомина место в центре поля в матче с «Крыльями Советов» занял как раз Гагнидзе. Грузинский футболист был активен и отметился ассистом с углового на Роберто Фернандеса. Единственный минус — жёлтая карточка. Но оценка от WhoScored всё равно высокая — 8,2.

Лука Гагнидзе Фото: ФК «Динамо»

Иброхимхалил Юлдошев, «Пари НН», 21 год

Юлдошев попадает в наш топ во второй раз подряд. В этот раз его команда проиграла «Сочи» (1:2), но сам фланговый защитник здорово себя проявил и даже забил единственный гол «Нижнего», вернув матчу интригу. WhoScored оценил игру Юлдошева в 7,9 балла.

Иброхимхалил Юлдошев Фото: РИА Новости

Кирилл Боженов, «Химки», 21 год

«Химки» с Боженовым в составе переломили сопротивление «Торпедо» и победили — 3:1. Сам полузащитник был хорош и отметился ассистом на третий гол, который забил Александр Долгов. Кирилл заслужил высокую оценку от WhoScored — 7,8 балла.

Кирилл Боженов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат"

Руслан Литвинов, «Спартак», 20 лет

«Спартак» одержал третью победу подряд, и снова не обошлось без Литвинова. Руслан вышел в центре обороны вместе с Никитой Черновым и не позволил «Уралу» забить. Оценка от WhoScored — 7,4 балла.

Руслан Литвинов Фото: spartak.com

Ещё пара фактов:

У «Ахмата» вновь не сыграл ни один футболист моложе 22 лет. Грозненцы остаются единственной командой, у которой не выходит молодёжь.

Единственный молодой футболист, получивший красную карточку в 4-м туре, — вратарь «Зенита» Даниил Одоевский.

Молодёжь «Локомотива» снова не впечатлила. Ни один из игроков не получил оценку выше 6,6, а вратарь Даниил Худяков и вовсе влетел на 5,6.

Молодые футболисты в 4-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Ключ. Ед. Отб. Сейвы WS Олусегун «Краснодар» 20 101 2 5 35 (57%) 4 10,0 Гагнидзе «Динамо» 19 98 1 2 23 (57 %) 9 8,2 Юлдошев «Пари НН» 21 98 1 3 14 (57%) 5 7,9 Боженов «Химки» 21 94 1 2 1 15 (67%) 3 7,8 Р. Литвинов «Спартак» 20 98 1 16 (56%) 7 7,4 Кривцов «Краснодар» 19 32 2 1 12 (67%) 3 7,3 Сазонов «Динамо» 20 98 7 (57 %) 8 7,3 Мухин ЦСКА 20 79 1 16 (56%) 4 7,2 Денисов «Спартак» 19 98 1 1 15 (53%) 6 7,1 Гбане «Химки» 21 83 3 28 (61%) 8 7,0 Агапов «Пари НН» 21 98 10 (20%) 5 7,0 Волков «Краснодар» 19 101 18 (61%) 10 6,9 Щетихин «Ростов» 20 80 1 1 13 (54%) 2 6,9 В. Литвинов «Краснодар» 21 101 10 (90%) 8 6,8 Эркинов «Торпедо» 21 94 3 2 27 (26%) 1 6,8 Мелёхин «Ростов» 18 101 7 (100 %) 7 6,8 Хлусевич «Спартак» 21 98 1 17 (47%) 4 6,7 Кузьмичёв «Урал» 21 98 15 (40%) 6 6,7 Сильянов «Ростов» 21 101 15 (67%) 5 6,7 Карпукас «Локомотив» 20 80 1 24 (54%) 5 6,6 Соколов «Крылья Советов» 19 74 1 1 7 (43%) 1 6,6 Коваленко «Крылья Советов» 19 98 2 22 (55%) 1 6,6 Мампасси «Локомотив» 19 101 16 (69%) 4 6,4 Быковский «Урал» 21 48 10 (60%) 2 6,3 Ботнарь «Торпедо» 21 94 6 6,3 Башич «Оренбург» 20 73 4 (50%) 4 6,3 Кравцов «Сочи» 20 18 5 (40%) 1 6,2 Корнюшин «Пари НН» 20 20 2 6 (67%) 2 6,2 Титков «Оренбург» 21 20 1 4 (50%) 1 6,2 Шильцов «Пари НН» 20 36 5 (20%) 1 6,2 Кратков «Краснодар» 20 10 1 3 (0%) 1 6,1 Тюкавин «Динамо» 20 61 1 10 (20%) 6,1 Оганесян «Оренбург» 20 48 1 7 (57%) 1 6,1 Гладышев «Динамо» 19 10 6,1 Шитов «Крылья Советов» 19 24 1 8 (38%) 6,1 Батырев «Сочи» 20 8 2 1 3 (67%) 6,1 Нтумба «Ростов» 19 7 1 (0%) 6,0 Манелов «Краснодар» 19 69 2 1 24 (25%) 6,0 Сунгатулин «Урал» 20 48 7 (43%) 1 6,0 Бабкин «Локомотив» 19 21 6 (67%) 1 6,0 Ермаков ЦСКА 19 5 6,0 Свинов «Факел» 21 98 3 5,9 Ивахнов «Факел» 19 15 3 (0%) 5,8 Худяков «Локомотив» 18 101 2 5,6 Изидор «Локомотив» 21 101 1 1 25 (20%) 1 6,0 Бабкин «Локомотив» 19 21 6 (67%) 1 6,0 Чёрный «Химки» 21 10 6,0 Рейхмен «Торпедо» 20 27 8 (25%) 1 5,9 Хубулов «Крылья Советов» 21 24 6 (67%) 5,9 Турищев «Торпедо» 20 27 1 2 4 (25%) 1 5,8 Александров «Пари НН» 20 98 6 (83%) 4 5,7 Одоевский «Зенит» 19 40 1 5,5

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, ключ. — ключевые пасы, ед. — единоборства (всего/успешные), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные Instat и WhoScored.