У «Краснодара» появилось страшное оружие. Как молодые футболисты выступили в 4-м туре РПЛ

Продолжаем следить за молодыми футболистами в РПЛ. В матчах 4-го тура нашего чемпионата приняли участие 52 игрока категории U21 и ниже. Некоторые из молодых — например, Михаил Игнатов — ярко себя проявили, но не попали в список лучших из-за возраста. Поэтому рассказываем о других.
Олакунле Олусегун, «Краснодар», 20 лет
Олусегун расцвёл в конце прошлого сезона, а в минувший уикенд вновь напомнил о себе. Центральный матч тура с «Локомотивом» складывался для нигерийского нападающего противоречивым образом, зато концовка получилась огненной.
Олусегун дважды убежал в контратаку и оформил дубль, а «Краснодар» разгромил соперника со счётом 3:0. Портал WhoScored оценил перформанс футболиста на все 10 баллов.
Олакунле Олусегун
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Лука Гагнидзе, «Динамо», 19 лет
Яркий представитель полузащиты «Динамо». В отсутствие Даниила Фомина место в центре поля в матче с «Крыльями Советов» занял как раз Гагнидзе. Грузинский футболист был активен и отметился ассистом с углового на Роберто Фернандеса. Единственный минус — жёлтая карточка. Но оценка от WhoScored всё равно высокая — 8,2.
Лука Гагнидзе
Фото: ФК «Динамо»
Иброхимхалил Юлдошев, «Пари НН», 21 год
Юлдошев попадает в наш топ во второй раз подряд. В этот раз его команда проиграла «Сочи» (1:2), но сам фланговый защитник здорово себя проявил и даже забил единственный гол «Нижнего», вернув матчу интригу. WhoScored оценил игру Юлдошева в 7,9 балла.
Иброхимхалил Юлдошев
Фото: РИА Новости
Кирилл Боженов, «Химки», 21 год
«Химки» с Боженовым в составе переломили сопротивление «Торпедо» и победили — 3:1. Сам полузащитник был хорош и отметился ассистом на третий гол, который забил Александр Долгов. Кирилл заслужил высокую оценку от WhoScored — 7,8 балла.
Кирилл Боженов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат"
Руслан Литвинов, «Спартак», 20 лет
«Спартак» одержал третью победу подряд, и снова не обошлось без Литвинова. Руслан вышел в центре обороны вместе с Никитой Черновым и не позволил «Уралу» забить. Оценка от WhoScored — 7,4 балла.
Руслан Литвинов
Фото: spartak.com
Ещё пара фактов:
- У «Ахмата» вновь не сыграл ни один футболист моложе 22 лет. Грозненцы остаются единственной командой, у которой не выходит молодёжь.
- Единственный молодой футболист, получивший красную карточку в 4-м туре, — вратарь «Зенита» Даниил Одоевский.
- Молодёжь «Локомотива» снова не впечатлила. Ни один из игроков не получил оценку выше 6,6, а вратарь Даниил Худяков и вовсе влетел на 5,6.
Молодые футболисты в 4-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Ключ.
|Ед.
|Отб.
|Сейвы
|WS
|Олусегун
|«Краснодар»
|20
|101
|2
|5
|35 (57%)
|4
|10,0
|Гагнидзе
|«Динамо»
|19
|98
|1
|2
|23 (57 %)
|9
|8,2
|Юлдошев
|«Пари НН»
|21
|98
|1
|3
|14 (57%)
|5
|7,9
|Боженов
|«Химки»
|21
|94
|1
|2
|1
|15 (67%)
|3
|7,8
|Р. Литвинов
|«Спартак»
|20
|98
|1
|16 (56%)
|7
|7,4
|Кривцов
|«Краснодар»
|19
|32
|2
|1
|12 (67%)
|3
|7,3
|Сазонов
|«Динамо»
|20
|98
|7 (57 %)
|8
|7,3
|Мухин
|ЦСКА
|20
|79
|1
|16 (56%)
|4
|7,2
|Денисов
|«Спартак»
|19
|98
|1
|1
|15 (53%)
|6
|7,1
|Гбане
|«Химки»
|21
|83
|3
|28 (61%)
|8
|7,0
|Агапов
|«Пари НН»
|21
|98
|10 (20%)
|5
|7,0
|Волков
|«Краснодар»
|19
|101
|18 (61%)
|10
|6,9
|Щетихин
|«Ростов»
|20
|80
|1
|1
|13 (54%)
|2
|6,9
|В. Литвинов
|«Краснодар»
|21
|101
|10 (90%)
|8
|6,8
|Эркинов
|«Торпедо»
|21
|94
|3
|2
|27 (26%)
|1
|6,8
|Мелёхин
|«Ростов»
|18
|101
|7 (100 %)
|7
|6,8
|Хлусевич
|«Спартак»
|21
|98
|1
|17 (47%)
|4
|6,7
|Кузьмичёв
|«Урал»
|21
|98
|15 (40%)
|6
|6,7
|Сильянов
|«Ростов»
|21
|101
|15 (67%)
|5
|6,7
|Карпукас
|«Локомотив»
|20
|80
|1
|24 (54%)
|5
|6,6
|Соколов
|«Крылья Советов»
|19
|74
|1
|1
|7 (43%)
|1
|6,6
|Коваленко
|«Крылья Советов»
|19
|98
|2
|22 (55%)
|1
|6,6
|Мампасси
|«Локомотив»
|19
|101
|16 (69%)
|4
|6,4
|Быковский
|«Урал»
|21
|48
|10 (60%)
|2
|6,3
|Ботнарь
|«Торпедо»
|21
|94
|6
|6,3
|Башич
|«Оренбург»
|20
|73
|4 (50%)
|4
|6,3
|Кравцов
|«Сочи»
|20
|18
|5 (40%)
|1
|6,2
|Корнюшин
|«Пари НН»
|20
|20
|2
|6 (67%)
|2
|6,2
|Титков
|«Оренбург»
|21
|20
|1
|4 (50%)
|1
|6,2
|Шильцов
|«Пари НН»
|20
|36
|5 (20%)
|1
|6,2
|Кратков
|«Краснодар»
|20
|10
|1
|3 (0%)
|1
|6,1
|Тюкавин
|«Динамо»
|20
|61
|1
|10 (20%)
|6,1
|Оганесян
|«Оренбург»
|20
|48
|1
|7 (57%)
|1
|6,1
|Гладышев
|«Динамо»
|19
|10
|6,1
|Шитов
|«Крылья Советов»
|19
|24
|1
|8 (38%)
|6,1
|Батырев
|«Сочи»
|20
|8
|2
|1
|3 (67%)
|6,1
|Нтумба
|«Ростов»
|19
|7
|1 (0%)
|6,0
|Манелов
|«Краснодар»
|19
|69
|2
|1
|24 (25%)
|6,0
|Сунгатулин
|«Урал»
|20
|48
|7 (43%)
|1
|6,0
|Бабкин
|«Локомотив»
|19
|21
|6 (67%)
|1
|6,0
|Ермаков
|ЦСКА
|19
|5
|6,0
|Свинов
|«Факел»
|21
|98
|3
|5,9
|Ивахнов
|«Факел»
|19
|15
|3 (0%)
|5,8
|Худяков
|«Локомотив»
|18
|101
|2
|5,6
|Изидор
|«Локомотив»
|21
|101
|1
|1
|25 (20%)
|1
|6,0
|Бабкин
|«Локомотив»
|19
|21
|6 (67%)
|1
|6,0
|Чёрный
|«Химки»
|21
|10
|6,0
|Рейхмен
|«Торпедо»
|20
|27
|8 (25%)
|1
|5,9
|Хубулов
|«Крылья Советов»
|21
|24
|6 (67%)
|5,9
|Турищев
|«Торпедо»
|20
|27
|1
|2
|4 (25%)
|1
|5,8
|Александров
|«Пари НН»
|20
|98
|6 (83%)
|4
|5,7
|Одоевский
|«Зенит»
|19
|40
|1
|5,5
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, ключ. — ключевые пасы, ед. — единоборства (всего/успешные), WS — оценка платформы WhoScored.
Использованы данные Instat и WhoScored.
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