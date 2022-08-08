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Лучшие молодые футболисты 4-го тура РПЛ, сезон-2022/2023, Олусегун, Гагнидзе, Литвинов, «Спартак», «Зенит», статистика

У «Краснодара» появилось страшное оружие. Как молодые футболисты выступили в 4-м туре РПЛ
Михаил Рождественский
Как молодые футболисты выступили в 4-м туре РПЛ
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Список, в котором у «Зенита» всё плохо.

Продолжаем следить за молодыми футболистами в РПЛ. В матчах 4-го тура нашего чемпионата приняли участие 52 игрока категории U21 и ниже. Некоторые из молодых — например, Михаил Игнатов — ярко себя проявили, но не попали в список лучших из-за возраста. Поэтому рассказываем о других.

У «Спартака» внезапно появился новый лидер. Кто из молодых отличился в 3-м туре РПЛ У «Спартака» внезапно появился новый лидер. Кто из молодых отличился в 3-м туре РПЛ

Олакунле Олусегун, «Краснодар», 20 лет

Олусегун расцвёл в конце прошлого сезона, а в минувший уикенд вновь напомнил о себе. Центральный матч тура с «Локомотивом» складывался для нигерийского нападающего противоречивым образом, зато концовка получилась огненной.

Олусегун дважды убежал в контратаку и оформил дубль, а «Краснодар» разгромил соперника со счётом 3:0. Портал WhoScored оценил перформанс футболиста на все 10 баллов.

Олакунле Олусегун

Олакунле Олусегун

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Лука Гагнидзе, «Динамо», 19 лет

Яркий представитель полузащиты «Динамо». В отсутствие Даниила Фомина место в центре поля в матче с «Крыльями Советов» занял как раз Гагнидзе. Грузинский футболист был активен и отметился ассистом с углового на Роберто Фернандеса. Единственный минус — жёлтая карточка. Но оценка от WhoScored всё равно высокая — 8,2.

Лука Гагнидзе

Лука Гагнидзе

Фото: ФК «Динамо»

Иброхимхалил Юлдошев, «Пари НН», 21 год

Юлдошев попадает в наш топ во второй раз подряд. В этот раз его команда проиграла «Сочи» (1:2), но сам фланговый защитник здорово себя проявил и даже забил единственный гол «Нижнего», вернув матчу интригу. WhoScored оценил игру Юлдошева в 7,9 балла.

Иброхимхалил Юлдошев

Иброхимхалил Юлдошев

Фото: РИА Новости

Кирилл Боженов, «Химки», 21 год

«Химки» с Боженовым в составе переломили сопротивление «Торпедо» и победили — 3:1. Сам полузащитник был хорош и отметился ассистом на третий гол, который забил Александр Долгов. Кирилл заслужил высокую оценку от WhoScored — 7,8 балла.

Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат"

Руслан Литвинов, «Спартак», 20 лет

«Спартак» одержал третью победу подряд, и снова не обошлось без Литвинова. Руслан вышел в центре обороны вместе с Никитой Черновым и не позволил «Уралу» забить. Оценка от WhoScored — 7,4 балла.

Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Фото: spartak.com

Ещё пара фактов:

  • У «Ахмата» вновь не сыграл ни один футболист моложе 22 лет. Грозненцы остаются единственной командой, у которой не выходит молодёжь.
  • Единственный молодой футболист, получивший красную карточку в 4-м туре, — вратарь «Зенита» Даниил Одоевский.
  • Молодёжь «Локомотива» снова не впечатлила. Ни один из игроков не получил оценку выше 6,6, а вратарь Даниил Худяков и вовсе влетел на 5,6.

Молодые футболисты в 4-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Ключ.Ед.Отб.СейвыWS
Олусегун«Краснодар»201012535 (57%)410,0
Гагнидзе«Динамо»19981223 (57 %)98,2
Юлдошев«Пари НН»21981314 (57%)57,9
Боженов«Химки»219412115 (67%)37,8
Р. Литвинов«Спартак»2098116 (56%)77,4
Кривцов«Краснодар»19322112 (67%)37,3
Сазонов«Динамо»20987 (57 %)87,3
МухинЦСКА2079116 (56%)47,2
Денисов«Спартак»19981115 (53%)67,1
Гбане«Химки»2183328 (61%)87,0
Агапов«Пари НН»219810 (20%)57,0
Волков«Краснодар»1910118 (61%)106,9
Щетихин«Ростов»20801113 (54%)26,9
В. Литвинов«Краснодар»2110110 (90%)86,8
Эркинов«Торпедо»21943227 (26%)16,8
Мелёхин«Ростов»181017 (100 %)76,8
Хлусевич«Спартак»2198117 (47%)46,7
Кузьмичёв«Урал»219815 (40%)66,7
Сильянов«Ростов»2110115 (67%)56,7
Карпукас«Локомотив»2080124 (54%)56,6
Соколов«Крылья Советов»1974117 (43%)16,6
Коваленко«Крылья Советов»1998222 (55%)16,6
Мампасси«Локомотив»1910116 (69%)46,4
Быковский«Урал»214810 (60%)26,3
Ботнарь«Торпедо»219466,3
Башич«Оренбург»20734 (50%)46,3
Кравцов«Сочи»20185 (40%)16,2
Корнюшин«Пари НН»202026 (67%)26,2
Титков«Оренбург»212014 (50%)16,2
Шильцов«Пари НН»20365 (20%)16,2
Кратков«Краснодар»201013 (0%)16,1
Тюкавин«Динамо»2061110 (20%)6,1
Оганесян«Оренбург»204817 (57%)16,1
Гладышев«Динамо»19106,1
Шитов«Крылья Советов»192418 (38%)6,1
Батырев«Сочи»208213 (67%)6,1
Нтумба«Ростов»1971 (0%)6,0
Манелов«Краснодар»19692124 (25%)6,0
Сунгатулин«Урал»20487 (43%)16,0
Бабкин«Локомотив»19216 (67%)16,0
ЕрмаковЦСКА1956,0
Свинов«Факел»219835,9
Ивахнов«Факел»19153 (0%)5,8
Худяков«Локомотив»1810125,6
Изидор«Локомотив»211011125 (20%)16,0
Бабкин«Локомотив»19216 (67%)16,0
Чёрный«Химки»21106,0
Рейхмен«Торпедо»20278 (25%)15,9
Хубулов«Крылья Советов»21246 (67%)5,9
Турищев«Торпедо»2027124 (25%)15,8
Александров«Пари НН»20986 (83%)45,7
Одоевский«Зенит»194015,5

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, ключ. — ключевые пасы, ед. — единоборства (всего/успешные), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные Instat и WhoScored.

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