«Зенит» должен был играть в Грозном в большинстве». Разбор судейства в 4-м туре РПЛ

Продолжаем следить за судейством в РПЛ. 4-й тур получился насыщенным в игровом плане, но без ошибок арбитров тоже не обошлось. Разобрались во всех спорных моментах с нашим экспертом Игорем Федотовым. Ниже — его мнение о судействе в каждом из восьми матчей тура.
0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.
Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
«Урал» — «Спартак» — 0:2
В целом хорошая работа Кукуяна. Но на 34-й минуте он не показал Мишкичу жёлтую карточку за грубую игру, а на 42-й минуте — игроку «Спартака» — тоже за грубую игру.
Оценка — 8,2.
ЦСКА — «Факел» — 4:1
В очередной раз Бобровский не оправдывает то, как его поощряют большие судейские начальники. Они его загубят своими поглаживаниями по головке! На 39-й минуте Бобровский был в идеальной позиции, но не назначил пенальти в ворота ЦСКА. А на 66-й — в ворота «Факела».
Оба момента вытащил Карасёв, работавший на VAR. А Бобровский ещё и не показал карточки Акинфееву (за неспортивное поведение) и игроку гостей. Ничего хорошего в этом для Бобровского нет — его постоянно отмазывают и в конце концов загубят.
Оценка — 7,2.
«Ахмат» — «Зенит» — 0:0
На 11-й минуте Иванов должен был удалять Трошечкина, «Зенит» должен был играть в Грозном в большинстве. Футболист «Ахмата» просто пропылесосил ногу соперника, попал выше голеностопа. По удалению Одоевского вопросов нет.
Оценка — 7,9.
Сергей Иванов (в центре)
Фото: ФК «Зенит»
«Краснодар» — «Локомотив» — 3:0
Безбородов должен был показывать карточку Тикнизяну за грубую игру на седьмой минуте. В остальном вопросов к нему нет, и это показательно: он работает уже четвёртый тур подряд, руководство ему доверяет. Думаю, так будет и дальше.
Оценка — 8,3.
«Торпедо» — «Химки» — 1:3
Непростая игра для Амелина, но во всех спорных эпизодах он разобрался. Жду его назначения на матч ЦСКА — «Зенит» в Питере. Раз хорошо работаешь, должен вывозить и такие статусные матчи.
Оценка — 8,4.
«Крылья Советов» — «Динамо» — 0:2
На 79-й минуте Мешков не показал жёлтую карточку игроку гостей, а потом, на 83-й минуте, отменил чистый гол «Крыльев» в ворота «Динамо» после просмотра VAR. Во-первых, многие говорят, что игрок хозяев делал движение рукой — никакого движения там не было, рука в естественном положении. Такое уже было в матче ЦСКА и «Рубина», и тогда ЭСК признала, что гол засчитан верно. Во-вторых, я считаю, что игрок «Динамо» играл в мяч, пусть и коряво — это был не рикошет. Так что это чистый автогол.
Оценка — 7,9.
«Ростов» — «Оренбург» — 2:1
Хорошая работа Казарцева. В этой игре было три одиннадцатиметровых: по первым двум вопросов нет, третий — «телевизионный». Я бы никогда не принял такое решение, как и любой другой арбитр в поле. Но, к счастью или несчастью, есть VAR — для него это не игровой момент.
Оценка — 7,9 (8,4).
Василий Казарцев
Фото: ФК «Ростов»
«Сочи» — «Пари НН» — 2:1
Комментаторы меня не перестают удивлять — всё перепутали. Карасёв позвал молодого Фролова, который пропустил удар ногой по голове в борьбе за мяч, а они говорят про игру рукой. Для Фролова это единственный момент, который он пропустил, в остальном — ничего критичного, чтобы критиковать молодого. Он не чудил.
Оценка — 7,9.
|Судья
|Оценка
|Алексей Амелин
|8,4
|Владислав Безбородов
|8,3
|Павел Кукуян
|8,2
|Василий Казарцев
|7,9 (8,4)
|Сергей Иванов
|7,9
|Антон Фролов
|7,9
|Виталий Мешков
|7,9
|Ян Бобровский
|7,2
- 9 августа 2022
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