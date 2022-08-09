«Зенит» должен был играть в Грозном в большинстве». Разбор судейства в 4-м туре РПЛ

Продолжаем следить за судейством в РПЛ. 4-й тур получился насыщенным в игровом плане, но без ошибок арбитров тоже не обошлось. Разобрались во всех спорных моментах с нашим экспертом Игорем Федотовым. Ниже — его мнение о судействе в каждом из восьми матчей тура.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Урал» — «Спартак» — 0:2

В целом хорошая работа Кукуяна. Но на 34-й минуте он не показал Мишкичу жёлтую карточку за грубую игру, а на 42-й минуте — игроку «Спартака» — тоже за грубую игру.



Оценка — 8,2.

ЦСКА — «Факел» — 4:1

В очередной раз Бобровский не оправдывает то, как его поощряют большие судейские начальники. Они его загубят своими поглаживаниями по головке! На 39-й минуте Бобровский был в идеальной позиции, но не назначил пенальти в ворота ЦСКА. А на 66-й — в ворота «Факела».

Оба момента вытащил Карасёв, работавший на VAR. А Бобровский ещё и не показал карточки Акинфееву (за неспортивное поведение) и игроку гостей. Ничего хорошего в этом для Бобровского нет — его постоянно отмазывают и в конце концов загубят.



Оценка — 7,2.

«Ахмат» — «Зенит» — 0:0

На 11-й минуте Иванов должен был удалять Трошечкина, «Зенит» должен был играть в Грозном в большинстве. Футболист «Ахмата» просто пропылесосил ногу соперника, попал выше голеностопа. По удалению Одоевского вопросов нет.



Оценка — 7,9.

Сергей Иванов (в центре) Фото: ФК «Зенит»

«Краснодар» — «Локомотив» — 3:0

Безбородов должен был показывать карточку Тикнизяну за грубую игру на седьмой минуте. В остальном вопросов к нему нет, и это показательно: он работает уже четвёртый тур подряд, руководство ему доверяет. Думаю, так будет и дальше.



Оценка — 8,3.

«Торпедо» — «Химки» — 1:3

Непростая игра для Амелина, но во всех спорных эпизодах он разобрался. Жду его назначения на матч ЦСКА — «Зенит» в Питере. Раз хорошо работаешь, должен вывозить и такие статусные матчи.



Оценка — 8,4.

«Крылья Советов» — «Динамо» — 0:2

На 79-й минуте Мешков не показал жёлтую карточку игроку гостей, а потом, на 83-й минуте, отменил чистый гол «Крыльев» в ворота «Динамо» после просмотра VAR. Во-первых, многие говорят, что игрок хозяев делал движение рукой — никакого движения там не было, рука в естественном положении. Такое уже было в матче ЦСКА и «Рубина», и тогда ЭСК признала, что гол засчитан верно. Во-вторых, я считаю, что игрок «Динамо» играл в мяч, пусть и коряво — это был не рикошет. Так что это чистый автогол.



Оценка — 7,9.

«Ростов» — «Оренбург» — 2:1

Хорошая работа Казарцева. В этой игре было три одиннадцатиметровых: по первым двум вопросов нет, третий — «телевизионный». Я бы никогда не принял такое решение, как и любой другой арбитр в поле. Но, к счастью или несчастью, есть VAR — для него это не игровой момент.



Оценка — 7,9 (8,4).

Василий Казарцев Фото: ФК «Ростов»

«Сочи» — «Пари НН» — 2:1

Комментаторы меня не перестают удивлять — всё перепутали. Карасёв позвал молодого Фролова, который пропустил удар ногой по голове в борьбе за мяч, а они говорят про игру рукой. Для Фролова это единственный момент, который он пропустил, в остальном — ничего критичного, чтобы критиковать молодого. Он не чудил.



Оценка — 7,9.