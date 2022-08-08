Две отставки в РПЛ за один день! Почему «Химки» второй раз выгоняют Юрана?

Ещё две недели назад Сергей Юран удивлялся, вспоминая своё неожиданное увольнение из «Химок» летом 2020-го:

«Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить – как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина – вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ? Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили» (Sport24).

Два года назад Юран обвинял в своей отставке руководство… «Спартака». Намекал на особые отношения руководства «Химок» и московского клуба. Утверждал, что решение продавил тогдашний гендиректор красно-белых Шамиль Газизов.

И вот – снова-здорово. Юран, по нашей информации, уже уволен из «Химок». И это несмотря на то что в первых четырёх турах РПЛ команда потерпела всего одно поражение и занимает седьмое место. В прошлом сезоне 53-летний тренер спас химчан от вылета в Первую лигу, а в нынешнем успел сыграть вничью с чемпионом России «Зенитом». Сейчас у «Химок» столько же очков, сколько у «Краснодара», и больше, чем, например, у амбициозного «Локомотива». Поэтому понятно, что в этих обстоятельствах причины разрыва контракта с Юраном могли быть только нефутбольными.

По информации журналиста Сергея Ильева, инвестор «Химок» Туфан Садыгов отправил тренера в отставку из-за того, что Юран не поставил в состав на матч 4-го тура с «Ростовом» его сына Илью. В этом сезоне нападающий принял участие лишь в одной игре с «Пари НН», выйдя на замену в концовке. В Ростове Садыгов-младший остался на скамейке до финального свистка. По сообщениям наших источников, Юрану об увольнении уже сообщили.

С именем Садыгова связана ещё одна история: «Чемпионат» в апреле этого года сообщал о конфликте Юрана с группой игроков «Химок» перед матчем с ЦСКА из-за возможного появления Садыгова в основе. В результате в заявку на игру не попал только Резиуан Мирзов, а Садыгов действительно впервые в сезоне появился в стартовом составе. И более того – забил Игорю Акинфееву. Потом Илья ещё дважды выходил на поле, поразил ворота «Крыльев Советов», в состав также вернулся и сам Мирзов.

К слову, в нынешнем сезоне вокруг Юрана разгорелся ещё один сказал, связанный с его отношениями с футболистами. После того как тренер отказался от услуг Лоуренса Николаса (нигериец ушёл в «Фатих Карагюмрюк» к Андреа Пирло), агент полузащитника Дмитрий Селюк обвинил Юрана в том, что тот берёт деньги с игроков за место в составе.

По словам члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, в клубе обсуждали эту тему с футболистами, но никто информацию не подтвердил.

Дмитрий Селюк агент «Жаль, что Лоуренс покинул команду из-за Юрана. Если бы чуть раньше убрали его, то Лоуренс не уехал бы в Турцию. Не нужен нам берег турецкий, как поётся в песне. Лоуренс бы с удовольствием играл в «Химках».

Под руководством Юрана «Химки» провели в РПЛ 16 матчей, в которых набирали в среднем 1,56 очка за игру (семь побед, четыре ничьих и пять поражений). Это результат крепкого середняка. Весной были обыграны ЦСКА и «Спартак».

После ухода Юрана «Химки», по нашей информации, возглавит Николай Писарев – ассистент Валерия Карпина в сборной России. С 53-летним специалистом уже согласован контракт. Писарев ранее тренировал молодёжную сборную России (вывел её на Евро-2013, где команда заняла последнее место в группе с Испанией, Нидерландами и Германией), нижегородский «Олимпиец» и краснодарский «Урожай», а вот на уровне РПЛ самостоятельно не работал.