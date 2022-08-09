Слуцкий и Газизов продолжают проваливаться. Главные события тура в Первой лиге

Очередной тур вернувшейся к историческому названию Первой лиги (экс-ФНЛ) получился крутым. В нём было всё, что так любит (и ненавидит) российский болельщик. А ещё там были фанаты, которых так явно стало не хватать некоторым клубам Премьер-лиги. Какая она, Первая лига без Fan ID? Собрали всё, что вы могли пропустить в уик-энд из-за РПЛ и старта сезона в мало кому интересных Англии и Германии.

Шрам от шипов Панченко и первое поражение Тулы

Догнать сенсационный «КАМАЗ» по очкам и организовать в таблице двоевластие мог тульский «Арсенал», однако впервые в сезоне проиграл. Случилось это в Калининграде в гостях у амбициозной «Балтики» Игнашевича. На старте второго тайма туляки остались в меньшинстве после удаления Кирилла Панченко за игру шипами в бедро Эдуарду Валиахметову.

А на 75-й минуте Владислав Лазарев с подачи (как раз Валиахметова) забил победный для хозяев мяч – 1:0. «Арсенал» Кононова и вовсе мог проиграть крупно – до финального свистка калининградцы ещё дважды попали в каркас ворот.

Сказочное дерби Татарстана: Слуцкий опять без победы

Нижнекамский «Нефтехимик» и казанский «Рубин» сполна оправдали статус матча тура. Татарстанское дерби получилось горячим: уже на 2-й минуте Лисакович выцарапал подбор на дальних подступах, приблизился к воротам и поразил дальний угол. А в дебюте второго тайма Роман Денисов ударом через себя просто оформил шикардос тура.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Примечательно, что и здесь гости остались в меньшинстве после аналогичного калининградскому нарушения – опытный Олег Иванов промассировал шипами колено Мераби Уридии. Но это не помешало «Рубину» через 10 минут снова выйти вперёд: Фамейе вошёл в штрафную через элегантную стеночку с Зотовым и сочно дал в дальний верхний угол.

Джоэль Фамейе Фото: vk.com/fcrk

Но и на этом не вся жара! На 76-й минуте счёт равным делает человек, «игравший в Романа Широкова» – Павел Котов. Он родом из Дедовска, воспитанник ЦСКА. Несколько лет назад Павел на мероприятии для воспитанников детдомов с участием Романа сам признался, что в детстве подражал Широкову. А забил Котов типично: подкрался в штрафную со своего левого фланга, подкараулил отскок после подачи справа и съема мяча защитником со второго этажа в пустую зону, после чего в касание ввалил в дальний угол. Но «Рубин» всё равно мог вырвать три очка, не проверь Лисакович на прочность штангу в концовке.

Для «Рубина» это уже третья потеря очков подряд – после поражения от «Енисея» и ничьи с «Уфой».

«КАМАЗ» остался лидером, но впервые потерял очки

А тем временем место во главе таблицы Первой лиги продолжает удерживать другой клуб из Татарстана – челнинский «КАМАЗ». Команда, оставшаяся в ФНЛ только из-за расформирования «Спартака-2», стартовала тремя победами подряд, но в отчётном туре впервые не набрала максимум – поделила очки с «двойкой», как её называют в Краснодаре (1:1).

«КАМАЗ» продолжает тащить 31-летний Александр Гаглоев, летом вернувшийся после непродолжительного вояжа в Хабаровск. Он отдал четвёртую голевую передачу и закрепил статус лучшего ассистента лиги. Кстати, оцените, как хозяева накрывают выходы от ворот через пас и дриблинг Гаглоева – ФК «Краснодар» как раз выкатил качественную съёмку с верхней точки стадиона.

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Дагестанский изюм и психи Грузнова

«Анжи» уже не играет в Москве с «Ливерпулем», а на тренерской скамье «Анжи Арены» в Каспийске – совсем не Гус Хиддинк. Зато там серб Горан Алексич во главе местного «Динамо», а в соперниках – «Шинник» Вадима Евсеева! Махачкалинцы победили дома со счётом 2:1. Обратите внимание, два первых мяча команды забили после ввода из-за боковой. А решающий гол Чингиза Агабалаева с рикошетом стал изюминкой матча. Как и эмоции Ильи Грузнова – тоже часть футбола.

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Пушка тура от Гащенкова

А вот в Казань пока не ездит «Барселона». Да, мы в третий раз заглянули в Татарстан, но теперь вынужденно – именно там, на видавшем Месси стадионе «Центральный» свои матчи проводит «СКА-Хабаровск», пока в Хабаровске перестилают газон. Команда Романа Шаронова после трёх поражений подряд и места в подвале таблицы наконец-то выиграла. И как! Хабаровчане всухую крупно победили «Акрон» (3:0), а Михаил Гащенков заколотил гол тура.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Фестиваль пенальти в Ульяновске

Ульяновская «Волга» дома устроила себе проблем с «Кубанью», а заодно и фестиваль пенальти. Игра хозяев в обороне вполне претендовала на успех в рубрике «Провал тура». Краснодарская команда Роберта Евдокимова дважды забила с точки в первом тайме (Абдоков даже исполнил с паузой), а во втором, комфортно ведя 3:0, наиграла на 11-метровый и в собственные ворота.

Аналитика тура

«Уфа» заиграла новичка Александра Масалова, но ни это, ни качественные легионеры не спасли клуб Шамиля Газизова от уже второго поражения в сезоне. Если в стартовом туре уфимцы проиграли на выезде «Кубани», то теперь сделали это дома с «Аланией» (1:3). Исход встречи предопределил дубль центрального защитника. Его автор Алан Багаев сразу после финального свистка выдал лучший аналитический разбор тура.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Алан Спартакович, кажется, не слабее Спартака Гогниева в плане аналитики. А «Алания» наряду с «Енисеем» теперь имеет 8 очков и дышит в спину «КАМАЗу».