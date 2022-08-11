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Чего ждать от норвежца Эрлинга Холанда в чемпионате Англии в составе «Манчестер Сити»?

Холанд – уже главная звезда АПЛ. Но насколько оправдан хайп вокруг него?
Григорий Телингатер
Холанд – уже главная звезда АПЛ
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Как же смешно он бегает!

Эрлинг Холанд – главный футболист АПЛ на сегодня. Если не по уровню игры, то по обсуждаемости точно. В первом официальном матче нападающий умудрился промахнуться из убойной позиции. Тогда, после матча за Суперкубок, многие стебались над норвежцем.

Холанд не смог реализовать выгодный момент

Холанд не смог реализовать выгодный момент

Фото: Кадр из трансляции

Однако уже в следующем матче (1-й тур АПЛ – с «Вест Хэмом») Холанд сделал дубль. И уже Гвардиола шутил: «Неделю назад он промазал и его называли неудачником. А теперь он превратился в Тьерри Анри или Криштиану Роналду. Дайте ему время».

Очевидно, что делать выводы по двум матчам – рано. С другой стороны, фигура Холанда – особенная. Его хочется обсуждать после каждого матча. Это удел всех суперзвёзд. И раз так, то хотя бы какие-то мысли напрашиваются уже сейчас. И они скорее позитивные.

Вообще, это был изначально понятный трансфер. Есть команда, которая постоянно создаёт миллиард моментов, но люто их транжирит. Тут берут человека, у которого явный оверперфоманс – реализация выше среднего. В этом плане второй гол за «Сити» показателен.

Атака «Ман Сити» в матче с «Вест Хэмом»

Атака «Ман Сити» в матче с «Вест Хэмом»

Фото: Кадр из трансляции

Теперь в команде есть и футболист с шикарным пасом (Де Брёйне, само собой), и мастер рывков. Играть против них с высокой линией обороны – самоубийство. Точно так же эти двое будут эффективны во время контратак. А они случаются пару раз за матч, даже если соперник старается играть от обороны.

Интереснее всего: сколько забьёт Холанд? Пожалуй, именно так нужно ставить вопрос. Можно было бы рассуждать о том, станет ли он лучшим бомбардиром АПЛ, но неизвестно, насколько гениальный сезон проведут Салах и остальные. На это Холанд влиять не может. Только на количество собственных мячей. И в этом плане 20 голов в чемпионате (без других турниров) – хорошая планка. Предыдущие три сезона лучшим бомбардирам становился автор 23 голов (Варди, Кейн, Сон/Салах).

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Глядя на статистику Холанда (чуть ли не гол за матч в среднем по карьере), можно было бы говорить и о большем, но не хочется отдаляться от реальности. То были голы в Бундеслиге, а не в АПЛ. В Германии Вернер и Санчо выглядели отлично, но в Англии им приходится тяжко. Забить 38 мячей в 38 турах невозможно. В истории АПЛ больше всего за один сезон забивали Энди Коул и Алан Ширер – по 34 гола. Да и то тогда (сезоны-1993/1994 и 1994/1995) проводили по 42 тура.

У Холанда есть всё, чтобы оформить 20 мячей за сезон. Футболист настолько жаден до голов, что говорит об упущенных моментах даже после дубля. К тому же теперь Холанд, кажется, штатный пенальтист. Перед началом сезона это не было очевидно, и даже Гвардиола сказал, что футболисты сами решат, кто будет исполнять. А ещё, по словам Холанда, у него нет такого давления, как у Грилиша, который обошёлся клубу в € 117 млн (~ £ 100 млн).

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Мы пока мало знаем об адаптации Холанда в АПЛ, но есть ощущение, что у него всё сложится круто. Тем более что ему только-только исполнилось 22 года и он попал к тренеру, которого называют сильнейшим в мире. Если что-то может пойти не так, то скорее травма, нежели значительный игровой спад. У Холанда были повреждения в Германии (чаще мышечные), но с виду этот детина полон здоровья.

А ещё он очень смешно бегает – будто вздыбившийся кот. Руки крутятся во всех плоскостях. Сгусток необузданной энергии.

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