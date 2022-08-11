Холанд – уже главная звезда АПЛ. Но насколько оправдан хайп вокруг него?

Эрлинг Холанд – главный футболист АПЛ на сегодня. Если не по уровню игры, то по обсуждаемости точно. В первом официальном матче нападающий умудрился промахнуться из убойной позиции. Тогда, после матча за Суперкубок, многие стебались над норвежцем.

Холанд не смог реализовать выгодный момент Фото: Кадр из трансляции

Однако уже в следующем матче (1-й тур АПЛ – с «Вест Хэмом») Холанд сделал дубль. И уже Гвардиола шутил: «Неделю назад он промазал и его называли неудачником. А теперь он превратился в Тьерри Анри или Криштиану Роналду. Дайте ему время».

Очевидно, что делать выводы по двум матчам – рано. С другой стороны, фигура Холанда – особенная. Его хочется обсуждать после каждого матча. Это удел всех суперзвёзд. И раз так, то хотя бы какие-то мысли напрашиваются уже сейчас. И они скорее позитивные.

Вообще, это был изначально понятный трансфер. Есть команда, которая постоянно создаёт миллиард моментов, но люто их транжирит. Тут берут человека, у которого явный оверперфоманс – реализация выше среднего. В этом плане второй гол за «Сити» показателен.

Атака «Ман Сити» в матче с «Вест Хэмом» Фото: Кадр из трансляции

Теперь в команде есть и футболист с шикарным пасом (Де Брёйне, само собой), и мастер рывков. Играть против них с высокой линией обороны – самоубийство. Точно так же эти двое будут эффективны во время контратак. А они случаются пару раз за матч, даже если соперник старается играть от обороны.

Интереснее всего: сколько забьёт Холанд? Пожалуй, именно так нужно ставить вопрос. Можно было бы рассуждать о том, станет ли он лучшим бомбардиром АПЛ, но неизвестно, насколько гениальный сезон проведут Салах и остальные. На это Холанд влиять не может. Только на количество собственных мячей. И в этом плане 20 голов в чемпионате (без других турниров) – хорошая планка. Предыдущие три сезона лучшим бомбардирам становился автор 23 голов (Варди, Кейн, Сон/Салах).

Глядя на статистику Холанда (чуть ли не гол за матч в среднем по карьере), можно было бы говорить и о большем, но не хочется отдаляться от реальности. То были голы в Бундеслиге, а не в АПЛ. В Германии Вернер и Санчо выглядели отлично, но в Англии им приходится тяжко. Забить 38 мячей в 38 турах невозможно. В истории АПЛ больше всего за один сезон забивали Энди Коул и Алан Ширер – по 34 гола. Да и то тогда (сезоны-1993/1994 и 1994/1995) проводили по 42 тура.

У Холанда есть всё, чтобы оформить 20 мячей за сезон. Футболист настолько жаден до голов, что говорит об упущенных моментах даже после дубля. К тому же теперь Холанд, кажется, штатный пенальтист. Перед началом сезона это не было очевидно, и даже Гвардиола сказал, что футболисты сами решат, кто будет исполнять. А ещё, по словам Холанда, у него нет такого давления, как у Грилиша, который обошёлся клубу в € 117 млн (~ £ 100 млн).

Мы пока мало знаем об адаптации Холанда в АПЛ, но есть ощущение, что у него всё сложится круто. Тем более что ему только-только исполнилось 22 года и он попал к тренеру, которого называют сильнейшим в мире. Если что-то может пойти не так, то скорее травма, нежели значительный игровой спад. У Холанда были повреждения в Германии (чаще мышечные), но с виду этот детина полон здоровья.

А ещё он очень смешно бегает – будто вздыбившийся кот. Руки крутятся во всех плоскостях. Сгусток необузданной энергии.