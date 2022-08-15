Квалификация чемпионата мира, плей-офф Суперлиги и ЛЧ. За чем следить в женском футболе?

Чемпионат Европы в Англии стал одним из самых ярких моментов в истории женского футбола, турнир побил рекорды посещаемости, рекорды телесмотрения и сделал из футболисток сборных, прошедших в плей-офф, суперзвёзд. Но на этом история не заканчивается, рассказываем о ближайших событиях в женском футболе и о чемпионатах, за которыми стоит следить.

Чемпионат мира по футболу U20

10 августа в Коста-Рике стартует чемпионат мира по футболу среди женских сборных U20, он должен был пройти ещё в 2020 году, но был отменён из-за пандемии коронавируса. Этот турнир — хорошая возможность посмотреть на лучших молодых футболисток мира, а ещё увидеть первые достижения будущих звёзд. Например, легенда сборной США Алекс Морган (которую в России привыкли называть самой красивой футболисткой мира) громко заявила о себе именно в сборной U20.

Одними из самых перспективных вундеркиндов на этом ЧМ считаются Майя Хидзиката и Аоба Фудзино из Японии, Тарсиане из Бразилии и Яна Гутьеррес из Мексики.

Защитница сборной Бразилии U20 Тарсиане Фото: Buda Mendes/Getty Images

Отборочные матчи квалификации ЧМ-2023

Всего через год после Евро-2022 в Австралии и Новой Зеландии пройдёт чемпионат мира среди женских сборных. С 1 по 6 сентября команды доиграют последние матчи отбора на этот турнир. Одни из самых ожидаемых матчей — встреча Бельгии и Норвегии 2 сентября, Испании и Венгрии в тот же день, а также игра Австрии и Англии 3 сентября.

Сборная России тоже должна была завершить отбор, но пропустит квалификацию и предстоящий ЧМ из-за бана ФИФА. До решения ассоциации россиянки были одними из лидеров группы E (с Данией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, Мальтой и Азербайджаном).

Кстати, сборная Англии уже запланировала громкий товарищеский матч, приуроченный к празднованию выхода на ЧМ-2023. 7 октября англичанки примут сборную США на «Уэмбли». Все билеты раскуплены в первые сутки, ожидается аншлаг (что уже даже как будто стало чем-то привычным, правда?).

Капитан женской сборной Англии Лия Уильямсон Фото: Naomi Baker/Getty Images

Старт национальных чемпионатов

В сентябре стартуют топовые европейские лиги — если на прошедшем Евро у вас появились любимые игроки, то сейчас лучшее время посмотреть на них в клубном футболе.

Английская Суперлига — одна из самых конкурентных и зрелищных лиг — стартует 10 сентября матчем «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Следить за чемпионатом стоит по двум причинам:

В женском «Челси» играет россиянка Алсу Абдулина. После Евро-2022 в Англии здорово возросла популярность женского футбола, что точно отразится на внутреннем чемпионате.

Алсу Абдулина Фото: Harriet Lander/Getty Images

А ещё в этом году в высший дивизион наконец-то вернулась женская команда «Ливерпуля», несколько лет мерсисайдки провели в Чемпионшипе.

Женский чемпионат Испании в будущем сезоне обещает быть очень ярким — летом круто усилились женские команды «Реала» и «Атлетико». «Барселона» — безусловный лидер прошлого сезона с победами во всех матчах — пока испытывает проблемы с заявкой игроков (например, под вопросом чемпионка Европы Люси Бронз). Расписания нового сезона Ла Лиги пока нет, но скоро будет. Чтобы скрасить ожидание, можно посмотреть интересные товарищеские встречи испанских команд, которые пройдут в августе. А 23 августа «Барселона» сразится с «Монпелье» за Кубок Гампера на «Камп Ноу».

Фрау Бундеслига должна стартовать 17 сентября — точно стоит следить за «Вольфсбургом» (это одна из сильнейших команд мира) или быстро развивающейся «Баварией». Команды составили основу сборной Германии, которая вышла в финал Евро-2022.

Женская команда «Вольфсбурга» Фото: Alex Grimm/Getty Images

Французская Лига 1 подарила миру сильнейший клуб — «Лион» — и лучших футболисток. 10 сентября стартует новый сезон, в котором «ПСЖ» будет навязывать борьбу за чемпионство.

Итальянская Серия А чуть менее на виду, чем чемпионаты соседей, но тоже стремительно зарабатывает популярность, например, «Милан» пошумел на трансферном рынке в это межсезонье. Матчи 1-го тура нового сезона начнутся 27 августа.

Лига чемпионов

Первый раунд в формате мини-турнира четырёх стартует уже 18 августа. В этом году команды будут бороться за выход в финал, который пройдет в Эйндховене. 28 и 29 сентября пройдут последние стыковые матчи, а групповой этап женской Лиги чемпионов начнётся 19 октября.

В первом раунде можно последить за успехами, например, мадридского «Реала», «Манчестер Сити», «Ювентуса» или «Ромы».

Огромный плюс: у женской Лиги чемпионов самые доступные трансляции: абсолютно все матчи можно посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале DAZN.

Женская команда мадридского «Реала» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Российская Суперлига и Кубок России

В этом году женский чемпионат России по футболу ушёл от обычной круговой системы. Текущий сезон играется в два круга, после которого пройдет этап плей-офф по схеме «4+6». Первый этап турнира завершится уже в конце августа, а осенью нас ожидают решающие матчи (Суперлига играется по системе «весна-осень»).

Также 10 сентября пройдут полуфиналы Кубка России: «Зенит» — «Локомотив» и «Звезда-2005» — ЦСКА.

ЖФК «Зенит» Фото: Евгений Васильев / ФК «Зенит»

Самое время начать следить за женским чемпионатом России, ведь сейчас начинается самое интересное: скоро определятся, возможно, новые чемпион и обладатель Кубка России. До текущего сезона во всех турнирах доминировал «Локомотив», сейчас в лидерах чемпионата, кроме железнодорожниц, круто усилившийся «Зенит» и ЦСКА.