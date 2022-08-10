Ещё один россиянин остался без ЛЧ! Головин привёз гол, а «Монако» драматично отдал победу

Александр Головин вылетел из Лиги чемпионов вслед за Станиславом Черчесовым. «Монако» проиграл ПСВ в Эйндховене.

Для Головина это был второй матч сезона. Неделю назад россиянин принял участие в домашней встрече с ПСВ, а потом получил отдых – пропустил игру 1-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1). В целом наш легионер заслужил неплохие отзывы за начало сезона. InStat включил Александра в топ-4 игроков «Монако» по итогам первого матча с ПСВ. А сайт Maxifoot.fr так охарактеризовал выступление Головина:

«Россиянин не провалился на левом фланге. Активный полузащитник пытался изменить ситуацию на поле и предлагал решения благодаря рывкам. Он показал свою технику, когда сделал почти голевую передачу на Минамино. Сыграл добротно, несмотря на скучную в целом игру команды в атаке».

В Эйндховене «Монако» высоко прессинговал, а Головин поначалу был в центре внимания. Россиянин опять занимал позицию левого полузащитника в схеме 4-4-2, но часто смещался в центр, чтобы создавать численное преимущество и обострять за счёт проникающих передач или бить. Александр много двигался. Уже на четвёртой минуте наш легионер нанёс первый удар в этом матче – выстрелил с подбора выше цели. Вскоре после этого ещё раз попробовал атаковать ворота ПСВ, однако попытка была заблокирована.

Активность Головина привела к тому, что на нём быстро заработал жёлтую карточку Гус Тиль. Забавный факт: неделю назад экс-спартаковец также получил предупреждение за фол на экс-армейце. Не складываются у голландца отношения с Россией. Затем Тиль ещё и в судью врезался на ровном месте. Сам Александр тоже присел на «горчичник» до перерыва. Ворвавшись в штрафную ПСВ, Головин вместо удара по воротам въехал в центрхава Йоея Вермана.

К сожалению, монегаски пропустили в середине первого тайма во многом из-за ошибки россиянина. Александр прозевал рывок за спину правого защитника Филиппа Мвене, который вырезал передачу в штрафную на того же Вермана. Недоработал Головин в обороне. Но, конечно, виноваты и опорники «Монако», не обратившие внимания на Вермана, хотя врывания центрхава из глубины были едва ли не самым опасным оружием команды Руда ван Нистелроя ещё неделю назад. Очень обидный гол, ведь монегаски выглядели интереснее, а соперник забил первым же ударом в створ. Вообще, к перерыву «Монако» имел преимущество по ударам – 9:4 (в створ – 3:2). Супермомент на 45-й минуте был у Виссама Бен-Йеддера – тот проиграл дуэль голкиперу Вальтеру Бенитесу.

Начало второго тайма у «Монако» не получилось. И уже на 53-й минуте главный тренер Филипп Клеман произвёл двойную замену, убрав с поля в том числе и «подсевшего» Головина. Надо признать, это далеко не лучший матч для российского полузащитника – Александр был заметен только полтайма. Статистика нашего легионера: 43 касания мяча, 74% точных передач, два удара, один пас под удар, одна обводка (три попытки обыгрыша), 19 потерь владения, четыре выигранных единоборства из 17, один отбор мяча, один заработанный и три совершённых фола. Сайт Sofascore поставил Головину всего 6,0 балла за игру – это самая низкая оценка в составе «Монако».

Вскоре после замен монегаски отыгрались. Помог угловой. ПСВ вроде бы вынес мяч, тем не менее подбор остался за «Монако». Возникла суета в штрафной, и Гильермо Марипан протолкнул мяч в сетку ворот Бенитеса. Команду Филиппа Клемана тащат не атакующие игроки – защитники: в первом матче с ПСВ центрбек Аксель Дисаси забил с паса того же Марипана.

А всё для «Монако» шло неплохо Фото: Getty Images

Но в середине второго тайма Клеман дождался гола и от форварда! Контрвыпад «Монако» организовал своим перехватом в центре поля Юссуф Фофана. Желсон Мартинш сделал передачу в штрафную на Бен-Йеддера, и на сей раз капитан «Монако» не промахнулся.

Из ПСВ как будто выпустили воздух. Голландцы растерялись, а Тиль, к слову, был заменён ещё на 65-й минуте. Гус тоже наиграл на низкую оценку (6,3 балла), не бил и не делал ключевых передач. Удивительно, но «Монако» с ПСВ и во втором тайме нанесли такое же количество ударов, как до перерыва (9:4, в створ – 3:2). Команда Клемана должна была побеждать. Однако на 89-й минуте Эрик Гутьеррес, чья потеря привела к голу Бен-Йеддера, забил головой после кросса и скидки от Люка де Йонга.

«Монако» нужно учиться играть на удержание. А в Эйндховене пришлось играть лишние 30 минут. В первом тайме дополнительного времени Брил Эмболо зарядил в перекладину, а на 109-й минуте де Йонг вывел ПСВ вперёд. Голландцам опять принесла успех подача с фланга – потерянный на дальней штанге экс-форвард «Барселоны» забил типичный для себя гол головой. Так «Монако» вылетел из Лиги чемпионов и теперь сыграет в Лиге Европы.