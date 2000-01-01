Как выглядит роскошный дом Эменике в Нигерии?
Эммануэль не стесняется жить на широкую ногу.
Снаружи дом Эменике выглядит как гигантское белое здание в три этажа с парковкой на балконе. Эммануэль с семьёй живет в городе Оверри.
В каждой комнате – по роскошному дивану в стиле барокко.
Золотое великолепие нормально сочетается с огромной плазмой во всю стену.
В гостиной также есть огромный портрет Эменике и его жены.
Также футболист любит поиграть в бильярд – прямо посреди гостиной есть нужный стол.
Эменике с супругой скупили множество предметов роскоши для дома, главный фетиш – мебель в золотом цвете.
Даже пол в доме отделан по высшему разряду.
Обязательно на каждом углу кондиционеры – всё-таки живет Эменике в очень жаркой местности.
Фото из дома Эменике часто выкладывает с мотивирующими цитатами. «Если хочешь быть победителем, будь бесстрашным, как лев», – пишет Эммануэль.
Бывшая звезда «Спартака» теперь живёт в золоте! Вы будете в шоке от дома Эменике
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