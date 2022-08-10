От такой критики хочется скрыться. Реакция СМИ Европы на вылет Черчесова и Головина из ЛЧ

Накануне сразу два представителя России попрощались с Лигой чемпионов. Тренер Станислав Черчесов и полузащитник Александр Головин так и не добрались до основной сетки самого престижного клубного турнира Европы. Разумеется, венгерские и французские СМИ разочарованы результатами матчей – порой от такой критики хочется спрятаться.

«Черчесов не смог исправить ошибки команды»

Казалось, что после гостевой ничьей с «Карабахом» (1:1) у «Ференцвароша» хорошие шансы на выход в следующий раунд. Но команда Станислава Черчесова проиграла дома — 1:3. Венгерские СМИ сошлись во мнении, что соперник одержал заслуженную победу и по праву вышел в раунд плей-офф.

«Команда Черчесова ужасно начала матч, — пишет Nemziti Sport. Гости создали голевой момент уже на второй минуте и едва не вышли вперёд. Впрочем, они всё-таки сделали это чуть позже. Можно только догадываться, что сказал Черчесов команде в перерыве, но во втором тайме игроки по-прежнему допускали грубые ошибки. Ковачевич совершил четыре потери за три минуты, и тренер без раздумий убрал его с поля. Правда, пришлось выпускать Кнустера, тренировавшегося до этого всего два дня. «Карабах» переиграл «Ференцварош» во всех элементах и заслуженно вышел в следующий раунд турнира. Пока венгерский клуб не соответствует уровню группового этапа Лиги чемпионов».

Станислав Черчесов Фото: fradi.hu

Издание Origo Sport отмечает, что венгерский клуб неудачно провёл стартовый отрезок встречи, а также сетует на огромное количество ошибок в обороне: «Карабах» действовал так же опасно, как мы и ждали от них неделей ранее. «Ференцварош» в первые 20 минут играл гораздо ниже собственных возможностей: неуверенные защитники, неточные передачи. Словно это была не та команда, что мы видели ранее в отборе. Очевидно, Черчесов видел ошибки в игре «Ференцвароша», но на этот раз не смог их исправить. К сожалению, обошлось без нового подвига. Теперь нужно готовиться к Лиге Европы».

«Головин не показал ничего интересного в атаке»

«Монако» обидным образом упустил место в раунде плей-офф. Французский клуб до последних минут вёл в счёте в гостевой игре с ПСВ, но всё-таки не удержал победу. Более того, в овертайме монегаски получили ещё один мяч и завершили выступление в Лиге чемпионов. Теперь французская команда оказалась в групповом этапе Лиги Европы. Там же она, кстати, играла и в прошлом сезоне.

Сайт MaxiFoot поставил Головину «тройку» — худший результат в команде наряду с вратарём Нюбелем и новичком Минамино. «Российский футболист разочаровал в прошедшем матче. В атаке Головин не показал чего-то интересного и отметился большим количеством потерь. Что ещё хуже, он действовал не лучшим образом, когда ПСВ открыл счёт», — так сайт охарактеризовал игру россиянина.

Александр Головин Фото: twitter.com/AS_Monaco

А вот издание Monaco-Matin отмечает игру Александра в первом тайме. Правда, подчёркивая, что после перерыва ситуация изменилась в худшую сторону: «Головин — один из немногих футболистов «Монако», кто пробовал хоть что-то изменить до перерыва. К сожалению, потом он сбавил и просто растворился на поле».

Сайт asm-supporters.fr тоже раскритиковал игру российского футболиста. Портал предполагает, что Головин рискует потерять место в стартовом составе: «Далеко не лучший матч в исполнении Головина. Он не показал абсолютно ничего для игрока стартового состава. Россиянин рискует очень быстро потерять место в основе, если продолжит демонстрировать такую плохую игру».