Предложил Карпину договорняк или не дал сыграть сыну инвестора? 5 версий увольнения Юрана

Увольнение Сергея Юрана – самое громкое событие августа в российском футболе. Возможно, оно прошло бы не так заметно, если бы не многочисленные теории, где разные медийные персонажи рассказывал свои версии его ухода. Всего их набралось пять. Разбираем каждую.

Первая версия – не поставил в основу сына Садыгова

Автор телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым» (Сергей уделяет особое внимание Первой лиге) сообщил об этом ещё до появления официальной информации об уходе Юрана. По его данным, разрывная волна пошла после игры с «Ростовом». Якобы сын инвестора «Химок» Илья Садыгов должен был выйти в основе, но в итоге просидел весь матч в запасе. Это и стало поводом расстаться с тренером.

Интересно, что Садыгов-младший получил время в 3-м туре с «Пари НН». Тогда Юран выпустил его за пять минут до конца, когда результат уже был сделан. А в прошлом сезоне Сергей задействовал парня пять раз – по минуте в матчах с «Сочи» и «Уралом», а потом дал целый тайм с ЦСКА. Интересно, что накануне того матча появилась информация о конфликте тренера с некоторыми лидерами как раз из-за Садыгова. В итоге футболист оказался в старте и даже забил гол. Правда, был заменен в перерыве. После Илья получил 10 минут в игре с «Крыльями» (забил гол с центра поля). И целый тайм с «Зенитом».

Илья Садыгов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Вторая версия – судейский скандал в матче «Химки» – «Крылья Советов»

Этой позиции придерживается автор телеграм-канала «Мутко против». Контекст истории идёт из прошлого сезона. Тогда матч «Химки» – «Крылья Советов» (4:1) обслуживал Алексей Матюнин. А после игры президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр допустил девять существенных ошибок в пользу подмосковной команды. После появлялась информация, что рефери не прошёл проверку на полиграфе.



По информации «Мутко против», с этой историей был тесно связан и Юран. А «Химкам» поставили условие: если они не хотят официальных санкций, то должны убрать всех, кто был «замазан» в той истории.

Третья версия – «краткосрочное сотрудничество»

Её озвучил один из руководителей «Химок», депутат Госдумы Роман Терюшков. 9 августа он заявил, что Юрана изначально не рассматривали на долгосрочную перспективу. «Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии. Сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться», – сказал депутат.



Интересно, что в мае он же говорил, что Юран в клубе «всерьёз и надолго». Такой вот парадокс от народного избранника.

Четвёртая версия – смена спонсора

Этой теории придерживается комментатор и бывший футболист «Химок» Константин Генич и наш инсайдер Андрей Панков. В эфире «Коммент.Шоу» Константин заявил, что причина ухода в смене инвесторов. В частности, речь о «Фонбете» – компания стала генеральным партнёром клуба в конце июля.



По его версии, гендиректор букмекеров Сергей Анохин считал, что «Химкам» лучше будет с другим тренером, поэтому и порекомендовал Николая Писарева, которого хорошо знает по работе в пляжном футболе.

Пятая версия – предложение сыграть договорной матч с «Ростовом»

Самое громкое (а некоторые считают, что безумное) предположение, которое опубликовал инсайдер Иван Карпов. По его информации, Сергей Юран предлагал «Ростову» сыграть договорной матч на финише прошлого сезона: отдать «Химкам» победу, а в следующем сезоне получить "+6". Те отказались и в итоге победили 2:1.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Об этом узнали в высших кругах российского футбола и поставили перед руководством клуба ультиматум – уволить Юрана. Те попросили отсрочку, но в итоге убрали тренера. Сам Сергей уже назвал эту информацию чушью. Карпин также сообщил, что к нему с такой просьбой не обращались.



А какой версии придерживаетесь вы?