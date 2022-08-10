«Момент гениальности!» Вингер забил в стиле Бекхэма и попал в шорт-лист «МЮ»

«Уотфорд» провалился в Чемпионшип и уже навёл шороху на старте сезона. Не прошло даже трети тайма в игре с «Вест Бромвичем», как Исмаила Сарр выдал такое: принял передачу в центре поля, подработал мяч и третьим касанием зарядил по воротам. Вратарь Дэвид Баттон получил за шиворот. Это просто надо видеть.

Права принадлежат на видео English Football League Championship. Посмотреть видео можно на официальном канале «Уотфорда» в YouTube.

Затем, правда, Сарр очень расхлябанно исполнил пенальти и не позволил своей команде победить — 1:1. Но этот фейл не затмил гол.

Главный тренер «Уотфорда» Роб Эдвардс был в восторге:

«Это был действительно момент гениальности. Отличная техника и дальний удар, каждый такой гол особенный. Но я не удивлен, потому что он очень талантлив. Я не ожидал такого удара, но когда Исмаила начал движение, то подумал: «Вот оно». Как только мяч оторвался от его ноги, я осознавал, что это гол. Потрясающе. Это был просто Исмаила».

Многие вспомнили легендарный гол юного Дэвида Бекхэма в ворота «Уимблдона» в 1996 году.

Права на видео принадлежат The Football Association Premier League Limited. Посмотреть видео можно на официальном канале «Манчестер Юнайтед» в YouTube.

Кто такой этот Сарр?

Исмаила — 24-летний сенегалец, способный играть на фланге и на позиции форварда. У него есть конкретный ориентир — Садио Мане. Оба начинали во французском «Метце». В 2019 году Сарр решил уйти в «Уотфорд», потому что там ему обещали игровое время, хотя были предложения посочнее.



Пока самый яркий матч за «Уотфорд» Сарр провёл в марте 2020-го, когда «шершни» внезапно разнесли «Ливерпуль» – 3:0. Исмаила сделал 2+1.

Или вот так он забивал «МЮ».

У него, конечно, нет в планах тянуть «Уотфорд» из Чемпионшипа вновь. В сезоне-2020/2021 он уже это делал: в 39 играх забил 13 голов и сделал 10 ассистов. В прошлом сезоне Сарр много лечился, и в том числе его активности и результативных баллов «Уотфорду» не хватило для спасения.

Исмаила Сарр Фото: Tony Marshall/Getty Images

Теперь Сарр на радаре у «Манчестер Юнайтед». Не то что бы дело только в «ударе Бекхэма». «Юнайтед» вёл переговоры по Исмаиле ещё два года назад, но не смог договориться с «Уотфордом» о деталях сделки. Плюс главной целью был Джейдон Санчо.

Теперь «МЮ» отчаянно ищет форварда. Когда все переговоры срываются (Нуньес, Шешко), приходится выходить на не самые очевидные варианты.



Из хороших новостей для «МЮ»: Сарр заинтересован играть в Премьер-лиге. Из сомнительных: на него тоже достаточно претендентов. После этих подвигов в Чемпионшипе будет ещё больше.