Расписание ЧМ-2022 утвердили 132 дня назад, а теперь меняют. В чём проблема?

1 апреля прошла жеребьевка ЧМ-2022. В этот же день было опубликовано расписание игр. Матч-открытие Катар – Эквадор изначально запланировали на 13:00 по местному времени (оно, кстати, совпадает с московским). Однако уже на следующий день стало известно, что организаторы решили переставить матчи местами. Получилось, что хозяева турнира начнут в 19:00 – после матчей Сенегал – Голландия и Англия – Иран. Таким образом нарушается традиция – с 2006 года в первом матче турнира играли хозяева.

Называлось две причины, почему матчи первого игрового дня поменяли местами. Причём это было в интересах обеих стран. Во-первых, если бы игра проходила в 13:00 по катарскому времени, то в Эквадоре было 5:00 утра. ФИФА заранее объявила, что планирует подстраивать время начала матчей под аудиторию тех стран, которые выступают в конкретном матче.

Во-вторых, по информации ESPN, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани настаивал на вечернем времени начала матча из-за желания организовать шоу с фейерверками. При проведении матча в 13:00 церемония открытия смотрелось бы менее эффектно. Таким образом, 2 апреля матч Катар – Эквадор перенесли с 13:00 понедельника на 19:00 того же дня.

Теперь, спустя 132 дня, в ФИФА осознали, что странно проводить церемонию открытия турнира, когда уже сыграно два матча. По информации аргентинского Olé и английского the Athletic организаторы склоняются к тому, чтобы перенести матч Катар – Эквадор на день раньше (20 ноября, воскресенье).

Такому изменению вряд ли обрадуются тренеры двух сборных, у которых будет на один день меньше для подготовки. А ещё болельщики, которые уже купили билеты и оплатили жилье, исходя из календаря, который официально утверждён по сей день. Чтобы поменять дату проведения матча ЧМ-2022 требуется собрать бюро совета ФИФА. В него входят президент Джани Инфантино и лидеры шести конфедераций.

На этой неделе планируется официально подтвердить, что бюро совета ФИФА обсудит перенос матча. Если игру Катара против Эквадора вынесут на воскресенье, то турнир растянется на 29 дней. Сообщается, что в случае переноса, из матча-открытия удастся сделать более полноценное мероприятие.

Встреча Катар – Эквадор в любом случае пройдет на стадионе «Эль-Байт», который вмещает 60 000 зрителей и находится в 35 километрах от Дохи. Это дальше, чем другие арены, но всё равно крайне компактно по сравнению с предыдущими мундиалями.

Перенос матча Катар – Эквадор повлияет на игру Сенегал – Голландия. Эта встреча пройдет не в 13:00 понедельника, а в освободившийся слот в 19:00 понедельника.