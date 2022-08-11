Армейцы набрали 10 очков за четыре тура и возглавляют таблицу РПЛ. А как было с другими тренерами?

Лучше Федотова в ЦСКА стартовал только Газзаев! Но даже он не начинал с чемпионства

После 4-го тура РПЛ на вершине оказались две московские команды – ЦСКА и «Спартак». Оба клуба перед стартом сезона поменяли главного тренера. Армейцев возглавил Владимир Федотов, при котором они выдали классный отрезок. Команда набрала 10 очков, оступившись только в матче с «Пари НН» (2:2). При этом красно-синие разобрались с «Уралом» (2:0), «Сочи» (3:0) и «Факелом» (4:1). Вспоминаем, был ли в российской истории клуба более удачный старт нового тренера.

Геннадий Костылев (1992-1993) – 4 очка

Геннадий Костылев стал главным тренером ЦСКА в 1992-м. На этом посту он сменил Павла Садырина. Старт у руля армейцев получился обескураживающим. Сначала команда крупно проиграла «Океану» (2:5), сыграла вничью с московским «Локомотивом» (0:0) и уступила «Спартаку» из Владикавказа (2:4). И лишь в четвёртом матче красно-синие наконец-то смогли одержать победу. Благодаря голам Александра Гришина, Дмитрия Карсакова и Василия Иванова было разгромлено «Динамо» из Ставрополя.

Геннадий Костылев во время финального матча Кубка России 1993 Фото: РИА Новости

Борис Копейкин (1993–1994) – 3 очка

Борис Копейкин начал у руля ЦСКА ещё хуже. Стартовал с поражения от «Ростсельмаша» (2:3). А затем случилась единственная победа за этот отрезок. Красно-синие снова обидели «Динамо» из Ставрополя, теперь со счётом 2:0. По голу забили Юрий Антонович и Олег Сергеев. Но развить успех не получилось, последовало поражение от «Спартака» из Владикавказа (0:2). Поражение случилось и в матче с «Жемчужиной-Сочи» (0:1).

Борис Копейкин Фото: РИА Новости

Александр Тарханов (1994–1997) – 7 очков

Александр Тарханов проработал в ЦСКА дольше предшественников. Да и старт у него получился более удачным. Специалист получил возможность поработать с футболистами во время паузы на чемпионат мира – 1994. Команда начала с ничьей с «Жемчужиной-Кубань» (1:1), а после этого была одержана победа над московским «Динамо» (4:2). Остановить армейцев смог камышинский «Текстильщик» (2:1), в составе которого феерил наш недавний гость Сергей Наталушко. Но отрезок всё же получилось завершить удачно, уже по традиции было обыграно «Динамо» из Ставрополя (3:1).

Александр Тарханов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Павел Садырин (1997–1998) – 4 очка

Второй приход Садырина в ЦСКА (ранее тренер возглавлял клуб ещё в союзные времена) начался не лучшим образом. Тренер полностью отработал с командой зимнее межсезонье, а в стартовом туре случилось болезненное поражение от московского «Динамо» со счётом 0:2. Затем дубль Владимира Кулика принёс победу над «Аланией» (2:1). Но продолжить удачную серию не получилось. «Ротору» команда уступила (0:1), а с «Жемчужиной-Сочи» сыграла вничью.

Павел Садырин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Олег Долматов (1998–2000) – 6 очков

Олег Долматов стартовал в ЦСКА крайне неоднозначно. Началось всё с разгромной победы над «Черноморцем» (4:1). Казалось, что на этой волне получится набрать приличный ход. Но дальше помешал сложнейший календарь. Команда сначала уступила «Зениту» (0:1), а затем и московскому «Локомотиву» (0:1). Впрочем, исправиться получилось в матче с московским «Динамо» (3:0). Алексей Савельев оформил дубль, ещё один гол забил Сергей Филиппенков.

Олег Долматов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Павел Садырин (2000–2001) – 3 очка

Павел Садырин в третий раз зашёл в ЦСКА и откровенно провалился на старте. В первом матче случилось крупное поражение от «Анжи» со счётом 1:4. Ситуация не изменилась и во второй встрече, когда команда проиграла «Алании» (0:1). И только нижегородский «Локомотив» (2:1) удалось переиграть, помогли два реализованных пенальти от Кулика. Но завершился отрезок ещё одним сухим поражением – от «Уралана» (0:2).

Павел Садырин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Александр Кузнецов (2001) – 9 очков

Александр Кузнецов отработал в ЦСКА всего лишь несколько месяцев, но выдал один из лучших стартовых отрезков в истории. Началось всё с разгромной победы над «Факелом» (5:1). Затем под руководством нового тренера команда смогла переиграть «Черноморец» (2:1). И всё-таки победная серия прервалась: армейцев остановило московское «Динамо» (1:3). На финише чемпионата красно-синие спокойно переиграли «Сокол» со счётом 2:0.

Александр Кузнецов Фото: cska.in

Валерий Газзаев (2001–2003) – 12 очков

Лучший старт в истории выдал Валерий Газзаев, который успел провести с командой полноценный предсезонный цикл. Многие игроки того состава армейцев до сих пор с ужасом вспоминают тренировки специалиста. Результат пришёл практически моментально. В стартовом туре команда катком прошлась по «Торпедо-ЗИЛ» (4:0). Затем она добыла непростые победы над «Соколом» (1:0) и «Зенитом» (1:0). А завершал отрезок матч с московским «Динамо» (2:1). Любопытно, что даже после такого старта сезона ЦСКА не стал чемпионом, уступив «Локомотиву» (0:1) в «Золотом матче».

Валерий Газзаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Артур Жорже (2003–2004) – 4 очка

Артур Жорже не стал лучшим тренером-дебютантом в истории ЦСКА, но его стартовый отрезок получился весьма любопытным. А всё потому, что четыре первых матча при португальце завершились вничью! Сначала команда поделила очки с «Москвой» (0:0) и московским «Динамо» (1:1). Затем последовали ничейные матчи с «Крыльями Советов» (1:1) и «Зенитом» (3:3). В двух последних играх красно-синие упускали победу.

Артур Жорже Фото: РИА Новости

Валерий Газзаев (2004–2008) – 9 очков

Возвращение Газзаева в ЦСКА получилось практически таким же триумфальным, как и первый приход. Команда воодушевилась после появления этого специалиста и начала побеждать. Первым, как и в 2002-м, пало московское «Торпедо» (1:0), затем армейцы с минимальным счётом переиграли «Рубин» (1:0). А потом совершенно неожиданно уступили «Шиннику» (1:2). Газзаев быстро разобрался в проблемах, поэтому уже в следующем матче красно-синие разгромили «Ротор» со счётом 3:0. Ивица Олич вывел ЦСКА вперёд, после чего дублем отметился Вагнер Лав.

Валерий Газзаев Фото: РИА Новости

Зико (2009) – 7 очков

Под руководством легендарного бразильца команда выдала крайне неоднозначный старт. Она выиграла в первом туре у «Сатурна» со счётом 3:0. Но затем последовали провальные матчи. Поражение от «Томи» (0:1) и ничья с «Амкаром» (0:0) откинули армейцев в нижнюю часть турнирной таблицы. Тем удивительнее, что в четвёртом туре красно-синие разгромили «Локомотив» со счётом 4:1. Ворота железнодорожников поразил даже Моусса Маазу, у которого за три сезона в ЦСКА было лишь три гола.

Зико Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Хуанде Рамос (2009) – 9 очков

Бывший тренер мадридского «Реала» здорово начал в ЦСКА. В первом же матче под руководством испанца команда переиграла «Крылья Советов» со счётом 3:0. Во второй встрече получилось разгромить московское «Динамо» (3:0). Победную поступь армейцев остановил «Зенит». На голы Матеи Кежмана и Владимира Быстрова красно-синие ответить не смогли. Футболисты ЦСКА разозлились из-за неудачи и в следующем туре разнесли «Кубань» со счётом 4:0. Как итог – 10:2 за четыре матча!

Хуанде Рамос Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Леонид Слуцкий (2009–2016) – 9 очков

Леонид Слуцкий в новейшей истории армейцев работал главным тренером дольше всех. Он довольно уверенно начал в ЦСКА. Российский специалист стартовал с минимальной победы над «Тереком» со счётом 1:0. Уже тогда стало понятно, в каком стиле будут играть красно-синие под его руководством. Правда, в следующем туре последовало поражение от «Рубина» (0:2). А затем случилась памятная победа над «Спартаком» (3:2). Та самая, в которой Сослан Джанаев на последних минутах закинул мяч в собственные ворота. Сезон РПЛ команда завершила разгромом «Сатурна» со счётом 3:0.

Леонид Слуцкий Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Виктор Гончаренко (2016–2021) – 10 очков

Виктор Гончаренко стартовал в ЦСКА по графику Федотова. Он принял клуб на экваторе сезона-2016/2017 и начал с ничьей с «Зенитом» (0:0). А потом новому тренеру помог закрепиться удобный календарь. Команда разгромила «Томь» (4:0) и переиграла «Ахмат» (1:0). На финише четырёхматчевого отрезка благодаря голам Александра Головина и Бибраса Натхо были обыграны «Крылья Советов» (2:1).

Виктор Гончаренко Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Ивица Олич (2021) – 6 очков

Приход хорватского специалиста в ЦСКА получился достаточно неожиданным. Он был вынужден принимать команду за семь туров до конца чемпионата. Получилось откровенно слабо, поскольку очки удалось набрать лишь с аутсайдерами. Армейцы сначала переиграли «Тамбов» (2:1) и «Ротор» (2:0). Обе команды по итогам сезона вылетели из РПЛ. А серьёзные проверки завершились провалом. Под руководством Олича красно-синие проиграли и «Сочи» (1:2), и «Спартаку» (0:1).

Ивица ОЛич Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Алексей Березуцкий (2021–2022) – 6 очков

Бывший защитник ЦСКА пришёл в клуб прямо перед началом подготовки к новому сезону и смог хорошо познакомиться с командой. В результате получилось выдать качественный старт. Команда переиграла «Химки» (2:0) и «Тамбов» (2:1). Но повторился сценарий, по которому шёл Ивица Олич. Далее красно-синие проиграли «Зениту» и «Рубину» с одинаковым счётом 1:2.