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Футбол, Первая лига – таблица, как ФК «КАМАЗ» стал лидером, подробности, кто выйдет в РПЛ

Неожиданный лидер Первой лиги! В РПЛ рвётся команда с самым маленьким бюджетом
Кирилл Макарчук
Как ФК «КАМАЗ» стал лидером
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«КАМАЗ» не вылетел из ФНЛ благодаря решению «Спартака» и отпустил 18 футболистов. А теперь эта машина разрывает лигу.

«КАМАЗ» из Набережных Челнов неожиданно для многих лидирует в Первой лиге после четырёх туров. В прошлом сезоне клуб занял 17-е место и сохранил прописку в дивизионе лишь благодаря расформированию второй команды московского «Спартака». Сейчас – новый коллектив, и вновь задача остаться. А можно ли замахнуться на большее?

У «КАМАЗа» самый маленький бюджет в лиге

Челнинцы не могут потягаться в финансовом плане со спустившимися из РПЛ «Рубином» и «Арсеналом» или с мечтающей подняться в элиту «Балтикой». Да и вообще с большинством других клубов Первой лиги. По данным «Матч ТВ» и «БИЗНЕС Online» – у них самый маленький бюджет среди всех участников или один из – порядка 150 млн рублей. Практически всю сумму «КАМАЗу» приносит контракт с основным спонсором – крупным банком, название которого созвучно с именем главного хоккейного клуба Татарстана. Для сравнения — бюджет той же «Балтики» на новый сезон балансирует на уровне 430 млн.

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Тренерский тандем и масштабное обновление

У руля «КАМАЗа» тренерский тандем Ильдар Ахметзянов – Владимир Клонцак. Почему тандем? У первого, в отличие от второго, нет лицензии Pro. Поэтому главным тренером считается Клонцак, он же ходит и на послематчевые пресс-конференции.

Летом автозаводцы существенно изменились кадрово. Во-первых, президент «КАМАЗа» и мэр города Наиль Магдеев представил нового гендиректора – им стал ранее уже работавший в клубе Иван Клипов. Во-вторых, команду покинули 18 футболистов. Ушли лидеры по результативности вингеры Роман Янушковский (к соседям из «Нефтехимика») и Евгений Воронин (в «Енисей»). Опытный хав Олег Калугин перешёл в «Текстильщик», а юный парагваец Диего Акоста переехал на скамейку в повысившийся в классе «Оренбург».

В противовес «КАМАЗ» провёл масштабную селекцию: на просмотре побывала куча игроков, часть из которых и сформировала костяк обновлённой команды. У «Зенита» и «Спартака» арендованы 20-летние Даниил Шамкин и Николай Толстопятов соответственно. Остальные 13 человек пришли как свободные агенты. Один из них, центральный защитник Антон Полюткин, стал автором первого гола, положившего начало успешному старту.

Турнирная таблица лиги

Турнирная таблица лиги

Вернулся лидер, с которым странно попрощались в Хабаровске

Знаете, кто был лучшим бомбардиром «КАМАЗа» в ФНЛ-2021/2022? Полузащитник Александр Гаглоев с семью мячами. Пять из них он настрелял результативной серией, которая длилась со 2-го по 6-й туры, а ещё пару добавил осенью, и тоже в двух матчах подряд. Здесь важно, что вторую часть чемпионата Гаглоев провёл в Хабаровске. Команда остановилась в шаге от РПЛ, а по окончании сезона приключилась очень странная история. «СКА-Хабаровск» официально объявил об автоматическом продлении контракта с Александром, поскольку тот провёл определённое количество игр. Но позже клуб выпустил опровержение с ровно обратной формулировкой – опция продления «не была реализована, так как футболист не сыграл определённое контрактом число матчей».

Так сложилось, что Гаглоева в «СКА-Хабаровск» выставили за дверь. В буквальном смысле: как рассказал сам Александр в интервью «БИЗНЕС Online», он провёл с командой летнюю предсезонку, но ему сказали съехать из гостиничного номера до двенадцати часов, а если нет – вызовут полицию. Гаглоев подчинился. Месяц при новом главном тренере Шаронове он провёл, по сути, на просмотре. И не подошёл.

Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

Фото: vk.com/fckamaz

«КАМАЗ» вообще не побеждал без Гаглоева. Он делает разницу

После ухода Гаглоева челнинцы из оставшихся 14 матчей прошлого сезона не смогли выиграть ни одного. К старту нового чемпионата лидер вернулся. Он пока не забивал, но уже отдал четыре голевые передачи: в дерби с «Нефтехимиком», две – в принципиальной встрече с «друзьями» из Хабаровска и ещё одну – в матче со второй командой «Краснодара».

В декабре осетину Гаглоеву исполнится 32 года. Он – любимец публики, сыграл 330 минут из 360 возможных. Если в Хабаровске ему отводили роль левого латераля, крайнего защитника с подключениями вперёд, то здесь он работает на позиции левого вингера. Гаглоев приносит пользу сбалансированно – как в работе без мяча во второй трети поля, так и креативными действиями у чужой штрафной, и исполнением стандартов.

Три победы и ничья. С кем набрали 10 очков?

«КАМАЗ» начал с победы в дерби с «Нефтехимиком» экс-тренера «Динамо» Кирилла Новикова (1:0). Полюткин принёс три очка ударом головой после мастерской подачи корнера от Гаглоева. Во втором туре челнинцы дома перестреляли «СКА-Хабаровск» (3:2). Воспитанник «Зенита» Шамкин оформил дубль с двух ассистов Гаглоева, ещё один гол на счету Дамира Таликина. Хабаровчане после матча, к слову, отреагировали видео в соцсетях, где подвергли сомнению работу судейской бригады во всех эпизодах с пропущенными голами.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дальше «КАМАЗ» отправился на второй выезд и вновь победил минимально – на этот раз «Кубань» Роберта Евдокимова. Гаглоев уже в дебюте мог положить красотищу со штрафного, но мяч чуть разминулся со штангой. Несколько раз команду спас вратарь Мамин. А забили гости на 87-й минуте благодаря индивидуальным действиям вышедшего на замену Владлена Бабаева. Отобрать очки у «КАМАЗа» удалось другим кубанцам – «Краснодару-2» (1:1). В этом матче Гаглоев выложил мяч на ногу Пальцеву, которому оставалось лишь завершить в касание, но во втором тайме соперник сравнял счёт.

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Как долго продлится лидерство «КАМАЗа»?

В прошлом сезоне челнинцы тоже стартовали сравнительно неплохо, но на вершине не оказывались ни разу: после трёх туров они были пятыми, затем сбавили – к 9-му туру вскарабкались на третье место, а дальше неизменно скатывались вниз вплоть до зоны вылета.

«КАМАЗ»

«КАМАЗ»

Фото: vk.com/fckamaz

По всем признакам очевидно, что теперь пастись внизу таблицы «КАМАЗ» не должен. Да, «лучшая лига мира» и наш футбол, в принципе, умеют удивлять, здесь всё изменчиво и зависит от многих факторов. Однако по игре пока нет повода думать, что команда перестанет вгрызаться и давать бой каждому. Автозаводцы подстраиваются под соперников, которые лучше контролируют мяч, делая ставку на оборону и контратаки. У них есть стандарты, мастерство Гаглоева, опытные игроки и молодежь, которой есть, что доказывать.

В ближайших турах «КАМАЗ» ждут ключевые проверки – игры с замыкающими таблицу «Волгой» и «Акроном». А затем очередное татарстанское дерби Первой лиги с «Рубином» Слуцкого.

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Теги Футбол Первая лига ФНЛ ФК КАМАЗ •••

Заглавное фото: vk.com/fckamaz

Источник: «Чемпионат»

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