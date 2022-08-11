Неожиданный лидер Первой лиги! В РПЛ рвётся команда с самым маленьким бюджетом

«КАМАЗ» не вылетел из ФНЛ благодаря решению «Спартака» и отпустил 18 футболистов. А теперь эта машина разрывает лигу.

«КАМАЗ» из Набережных Челнов неожиданно для многих лидирует в Первой лиге после четырёх туров. В прошлом сезоне клуб занял 17-е место и сохранил прописку в дивизионе лишь благодаря расформированию второй команды московского «Спартака». Сейчас – новый коллектив, и вновь задача остаться. А можно ли замахнуться на большее?

У «КАМАЗа» самый маленький бюджет в лиге

Челнинцы не могут потягаться в финансовом плане со спустившимися из РПЛ «Рубином» и «Арсеналом» или с мечтающей подняться в элиту «Балтикой». Да и вообще с большинством других клубов Первой лиги. По данным «Матч ТВ» и «БИЗНЕС Online» – у них самый маленький бюджет среди всех участников или один из – порядка 150 млн рублей. Практически всю сумму «КАМАЗу» приносит контракт с основным спонсором – крупным банком, название которого созвучно с именем главного хоккейного клуба Татарстана. Для сравнения — бюджет той же «Балтики» на новый сезон балансирует на уровне 430 млн.

Тренерский тандем и масштабное обновление

У руля «КАМАЗа» тренерский тандем Ильдар Ахметзянов – Владимир Клонцак. Почему тандем? У первого, в отличие от второго, нет лицензии Pro. Поэтому главным тренером считается Клонцак, он же ходит и на послематчевые пресс-конференции.

Летом автозаводцы существенно изменились кадрово. Во-первых, президент «КАМАЗа» и мэр города Наиль Магдеев представил нового гендиректора – им стал ранее уже работавший в клубе Иван Клипов. Во-вторых, команду покинули 18 футболистов. Ушли лидеры по результативности вингеры Роман Янушковский (к соседям из «Нефтехимика») и Евгений Воронин (в «Енисей»). Опытный хав Олег Калугин перешёл в «Текстильщик», а юный парагваец Диего Акоста переехал на скамейку в повысившийся в классе «Оренбург».

В противовес «КАМАЗ» провёл масштабную селекцию: на просмотре побывала куча игроков, часть из которых и сформировала костяк обновлённой команды. У «Зенита» и «Спартака» арендованы 20-летние Даниил Шамкин и Николай Толстопятов соответственно. Остальные 13 человек пришли как свободные агенты. Один из них, центральный защитник Антон Полюткин, стал автором первого гола, положившего начало успешному старту.

Турнирная таблица лиги

Вернулся лидер, с которым странно попрощались в Хабаровске

Знаете, кто был лучшим бомбардиром «КАМАЗа» в ФНЛ-2021/2022? Полузащитник Александр Гаглоев с семью мячами. Пять из них он настрелял результативной серией, которая длилась со 2-го по 6-й туры, а ещё пару добавил осенью, и тоже в двух матчах подряд. Здесь важно, что вторую часть чемпионата Гаглоев провёл в Хабаровске. Команда остановилась в шаге от РПЛ, а по окончании сезона приключилась очень странная история. «СКА-Хабаровск» официально объявил об автоматическом продлении контракта с Александром, поскольку тот провёл определённое количество игр. Но позже клуб выпустил опровержение с ровно обратной формулировкой – опция продления «не была реализована, так как футболист не сыграл определённое контрактом число матчей».

Так сложилось, что Гаглоева в «СКА-Хабаровск» выставили за дверь. В буквальном смысле: как рассказал сам Александр в интервью «БИЗНЕС Online», он провёл с командой летнюю предсезонку, но ему сказали съехать из гостиничного номера до двенадцати часов, а если нет – вызовут полицию. Гаглоев подчинился. Месяц при новом главном тренере Шаронове он провёл, по сути, на просмотре. И не подошёл.

Александр Гаглоев Фото: vk.com/fckamaz

«КАМАЗ» вообще не побеждал без Гаглоева. Он делает разницу

После ухода Гаглоева челнинцы из оставшихся 14 матчей прошлого сезона не смогли выиграть ни одного. К старту нового чемпионата лидер вернулся. Он пока не забивал, но уже отдал четыре голевые передачи: в дерби с «Нефтехимиком», две – в принципиальной встрече с «друзьями» из Хабаровска и ещё одну – в матче со второй командой «Краснодара».

В декабре осетину Гаглоеву исполнится 32 года. Он – любимец публики, сыграл 330 минут из 360 возможных. Если в Хабаровске ему отводили роль левого латераля, крайнего защитника с подключениями вперёд, то здесь он работает на позиции левого вингера. Гаглоев приносит пользу сбалансированно – как в работе без мяча во второй трети поля, так и креативными действиями у чужой штрафной, и исполнением стандартов.

Три победы и ничья. С кем набрали 10 очков?

«КАМАЗ» начал с победы в дерби с «Нефтехимиком» экс-тренера «Динамо» Кирилла Новикова (1:0). Полюткин принёс три очка ударом головой после мастерской подачи корнера от Гаглоева. Во втором туре челнинцы дома перестреляли «СКА-Хабаровск» (3:2). Воспитанник «Зенита» Шамкин оформил дубль с двух ассистов Гаглоева, ещё один гол на счету Дамира Таликина. Хабаровчане после матча, к слову, отреагировали видео в соцсетях, где подвергли сомнению работу судейской бригады во всех эпизодах с пропущенными голами.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дальше «КАМАЗ» отправился на второй выезд и вновь победил минимально – на этот раз «Кубань» Роберта Евдокимова. Гаглоев уже в дебюте мог положить красотищу со штрафного, но мяч чуть разминулся со штангой. Несколько раз команду спас вратарь Мамин. А забили гости на 87-й минуте благодаря индивидуальным действиям вышедшего на замену Владлена Бабаева. Отобрать очки у «КАМАЗа» удалось другим кубанцам – «Краснодару-2» (1:1). В этом матче Гаглоев выложил мяч на ногу Пальцеву, которому оставалось лишь завершить в касание, но во втором тайме соперник сравнял счёт.

Как долго продлится лидерство «КАМАЗа»?

В прошлом сезоне челнинцы тоже стартовали сравнительно неплохо, но на вершине не оказывались ни разу: после трёх туров они были пятыми, затем сбавили – к 9-му туру вскарабкались на третье место, а дальше неизменно скатывались вниз вплоть до зоны вылета.

«КАМАЗ» Фото: vk.com/fckamaz

По всем признакам очевидно, что теперь пастись внизу таблицы «КАМАЗ» не должен. Да, «лучшая лига мира» и наш футбол, в принципе, умеют удивлять, здесь всё изменчиво и зависит от многих факторов. Однако по игре пока нет повода думать, что команда перестанет вгрызаться и давать бой каждому. Автозаводцы подстраиваются под соперников, которые лучше контролируют мяч, делая ставку на оборону и контратаки. У них есть стандарты, мастерство Гаглоева, опытные игроки и молодежь, которой есть, что доказывать.

В ближайших турах «КАМАЗ» ждут ключевые проверки – игры с замыкающими таблицу «Волгой» и «Акроном». А затем очередное татарстанское дерби Первой лиги с «Рубином» Слуцкого.