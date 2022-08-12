«На заработанное за 8 лет взял мешок картошки». Мы можем потерять самого народного тренера

Увольнение Игоря Шалимова из «Урала» и Сергея Юрана из «Химок» – главные новости недели. На их фоне почти незаметно прошла неожиданная информация о возможном уходе из «Торпедо» Александра Бородюка. Но пока он, судя по всему, остаётся. Хотя некоторые даже нашли ему замену, сообщив о назначении в клуб Виктора Гончаренко. Риск увольнения действительно есть – по нашей информации, в шорт-листе у клуба есть Сергей Юран, Игорь Черевченко и Гончаренко, о котором уже говорилось выше.
Однако сам Бородюк на информации о своём уходе отреагировал пушечно. Так точно не высказывался ни один из его коллег в сложной ситуации: «Я вчера пьяный был, поэтому ничего не читал, – сказал он. – Можете так и написать. Если про кого-то и пишут, то встретимся с потенциальными новичками и будем выпивать. Сейчас только что открыл бутылочку пива, читаю прессу, вместе сидим с Гончаренко».
Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк
Фото: vk.com/torpedomoscowfc
Такой стиль общения с журналистами удивителен. Особенно для тренера РПЛ. Знаю, что Александр не избегает разговоров с прессой, но нередко они проходят в неформальной обстановке. То есть без диктофонов. Не очень любит публичность. Его право. Хотя, возможно, это играет и во вред. Ведь ещё в 2015-м он котировался в качестве одного из лучших тренеров страны. И вместе со Слуцким был претендентом на замену Капелло. Отличные отзывы от игроков, коллег с разным мировозрением. Например, Широков говорил, что Бородюк – отличный выбор для сборной. Также тренера поддерживал Корнеев, с которым они работали в штабе Хиддинка. Возможно, в той истории не хватило той самой медийности. В отличие от Слуцкого, у него не было такой любви аудитории. Хотя будь тренером Бородюк – выступление сборной на Евро-2016 точно было бы другим.
Великие цитаты
Вообще, Бородюк создал себе чуть ли не идеальную репутацию, которая есть мало у кого в РПЛ – ноль публичных скандалов, абсолютное уважение от игроков и коллег. Во многом – за счёт его собственной простоты. Александр не пытается строить из себя великого тренера, спокойно работает на тех условиях, которые ему предлагают, и без ругани уходит, если кого-то что-то не устраивает. Некоторые его цитаты подчёркивают характер советского тренера, который многого в современном мире понять не может.
Вот, например, о назначении в «Торпедо».
«Я человек из Советского Союза, из прошлого. Сейчас события меняются так, что следить не успеваешь: квадрокоптеры летают, эти разные тик-токи вокруг. Для меня это всё достаточно сложно. Но Восточная есть Восточная. Её аура необъяснима, непередаваема словами. В футболе есть традиции, такие как дерби «Динамо» – «Спартак». Ты никогда не будешь ассоциировать «Спартак» с чем-то другим, если знаешь про манеж «Сокольники». Если «Динамо» – это Петровский парк. А Восточная по-любому будет ассоциироваться с «Торпедо», – говорил он.
Стадион «Торпедо»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Или – жёсткая критика игроков «Динамо» из 2020-го.
«Если бы футболисты «Динамо» играли с таким отношением при Советском Союзе, некоторые поехали бы в военную часть 7554 на Преображенке и там бы со шваброй позанимались бы, накачали бы руки свои. Некоторые игроки стараются, но приехали сюда немцы и думают, что футбол здесь на таком уровне, что легко можно играть. Тот же Филипп, за которого столько денег заплатили, должен вкалывать. «Динамо» должно пересмотреть своё отношение, вспомнить, какой клуб они представляют», – отмечал тренер.
Максимилиан Филипп
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
И любимое – о контрактах
«Знаете, у меня три, наверное, раза такое было: мне говорили – вот контракт, посмотри. Посмотрел. Подписывай. Подписал. Не обсуждал, не спорил. Вообще нет, понимаете? А это вот потому, что, когда с футбольными людьми начинаешь какие-то вопросы обсуждать, тебя понимают с полуслова. А было у меня и такое, что я начинал с кем-то из руководства разговаривать – мол, давайте, например, поможем ветеранам клуба – а на меня сидят и смотрят молча. Я не понимаю, меня слышат или нет. Руками машу: «Эй». А мне: «Вы о чëм вообще?». И я понимал, что с этими людьми у меня нет ничего общего. Ну а по поводу денег вы не забывайте, что моё, например, поколение ведь все свои сбережения в эпоху реформаторов потеряло. На заработанные за восемь лет в «Динамо» деньги я только мешок картошки смог купить!» – то ли в шутку, то ли всерьёз говорил Бородюк.
Бородюк на поле
Фото: РИА Новости
Какой Бородюк тренер?
«Торпедо» действительно неважно стартовало: одна ничья и три поражения в четырёх турах. На это есть куча объективных причин. Главное – у команды один из самых дешёвых составов в лиге. Ниже — только у «Факела». Большинство игроков возрастные и никогда не играли в РПЛ.
Но все мы видели, насколько Бородюку небезразлична ситуация. В 1-м туре камеры выхватили нервничающего тренера, который по экспрессивности напоминал праймового Слуцкого. И это точно не была игра на публику. При этом в ФНЛ тренер таких эмоций не показывал – РПЛ всё же даёт совсем другой драйв.
А каков Бородюк как тренер? Капитан клуба Артём Самсонов описал его как человека, который в первую очередь ищет подход к команде и игрокам: «Он психологически грамотный тренер. Может, где надо, пошутить. Александр Генрихович — очень хороший психолог и находит для каждого футболиста именно те слова, которые правильно помогают и настраивают на игру. Он с командой на одной волне», – говорил защитник.
А ещё Бородюк искренне любит «Торпедо» как явление в советском и российском футболе. И постоянно повторяет, что играть за клуб и работать в нём должно быть честью для любого.
Бородюк и Хиддинк
Фото: Алексей Беликов, «Чемпионат»
Но лучше всего характер тренера описал его бывший босс Гус Хиддинк. Уже после работы в сборной он так отзывался о Бородюке: «Я очень многому сам научился у своих помощников Саши Бородюка и Игоря Корнеева. Бородюк объяснил мне все про русскую душу – и как она проецируется на футбол. Как игроки из России мыслили раньше и сейчас. Это была бесценная информация. Благодаря Саше я сильно ускорил своё вхождение в российский футбол, мне стало намного легче привнести в него свои идеи, – отметил Хиддинк.
Будет обидно, если Бородюка в итоге снимут на самом старте. Хотя руководство говорит, что проблема точно не в тренере. И вряд ли такому составу кто-то может дать больше.
Использованы цитаты из «Спорт-экспресса», «Р Спорта», «РБ Спорта», «Собеседника», Sport24.
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