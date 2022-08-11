«Он смог выбраться из тюрьмы». Реакция Италии на переход Миранчука в новый клуб

Алексей Миранчук проведёт ближайший сезон в «Торино» на правах аренды. Российский полузащитник перешёл туда из «Аталанты». Летом 2023 года клуб из Турина сможет выкупить игрока за € 12 млн – практически столько же получил при продаже игрока «Локомотив».

В Италии позитивно отнеслись к этому переходу. Общий посыл – выиграют все стороны: Миранчук наконец-то будет играть, а тренер «Торино» Иван Юрич получил необходимое ему усиление.

Corriere Torino: Клубы договорились ещё десять дней назад, затем «Аталанта» всё заблокировала.

«Торино» выходит на рынок и делает трансферы, в которых нуждался Иван Юрич. Важно, что они прибыли как раз к первому туру. Начало недели для клуба можно назвать фейерверком – состоялись переходы Эмирхана Илькхана, Николы Влашича и теперь Алексея Миранчука.

Влашич – качественный атакующий полузащитник, которого хотел Юрич. Хорват 1997 года рождения уже прибыл в город с семьёй в понедельник вечером. Условия перехода – годовая аренда и € 15 млн выкупа. Медицинские осмотры завершились в короткие сроки, а потом пришла очередь контракта.

Сегодня же клуб закрыл вопрос с Алексеем Миранчуком. Сделка между клубами была заключена десять дней назад, затем «Аталанта» всё заблокировала, перекладывая ответственность то на тренера, то на гендиректора. «Торино» никогда не переставал верить, что сможет завершить операцию, и в итоге получил российского атакующего полузащитника на первоначальных условиях. Отличный выбор для «Торино», ведь команде был нужен игрок подобного плана в атаку. Алексей может сыграть и нападающего. Так что теперь клуб сосредоточится на укреплении обороны.

Алексей Миранчук Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Toro it: Юрич подражает Гасперини, так что требования для Миранчука будут похожи.

«Никола Влашич и Алексей Миранчук являются двумя новыми подписаниями «Торино». Клуб сильно пострадал в летнее трансферное окно, так что давно было пора звать статусных новичков. Они прибывают в аренду с опцией выкупа, но это два футболиста, которых, безусловно, хотел видеть именно Юрич. Влашич – соотечественник тренера, безусловно, это повлияло на выбор игрока. Что касается Миранчука, то бывший игрок «Аталанты» точно впишется в тактические идеи тренера. Ведь Юрич подражает Гасперини, поэтому требования будут похожими. А доверия больше.

Вероятно, Миранчук займёт место справа под нападающим при схеме 3-4-2-1. Единственным конкурентом на это место является Демба Сек, который пока далёк от уровня россиянина.

Fantacalcio: Миранчук займёт важнейшую роль в схеме тренера.

«Если есть абсолютная догма, против которой Юрич непреклонен, так это выбор 3-4-2-1 в качестве идеальной схемы. Миранчук займёт важнейшую роль в этом построении. И будет действовать за спиной Санабриа. А есть ещё и Влашич. Вероятно, в «Торино» летом собирается потенциально очень сильная атака. Если, конечно, Юрич сможет грамотно распределить роли.

Никола Влашич в «Торино» Фото: torinofc.it

Реакция болельщиков

А вот что болельщики писали в соцсетях под постом о переходе Миранчука в «Торино».

«Похоже, в «Торино» хотят создать собственного Тотти», – написал один из болельщиков «Торино».

«Постарайтесь вложить в него всё. Иначе мы попросим у Путина выкупить его!» – поддержал его другой.

«Если слушаешь итальянский Миранчука, то, кажется, он говорит: «Гасперини – кусок грязи», – ещё кто-то пошутил про бывшего тренера Алексея.

«Он смог выбраться из тюрьмы. Такой футболист не должен сидеть на скамейке только потому, что этого захотел какой-то дедушка», – грандиозная добивка про Гасперини.

А вот что сказали эксперты «Чемпионата»

Александр Воронков, первый тренер: «Это была тайна, покрытая мраком. Сначала Гасперини заблокировал переход. Я знаю, что сам Алексей не хотел оставаться в «Аталанте», потому что он там показал своё. Они не находят общего языка как тренер – игрок, игрок – тренер. Я рад, что он перешёл в «Торино», потому для него это очередной этап. Алексей не проявил себя в «Аталанте», потому что давалось мало времени. Как-то он буксовал на месте. В первых трёх играх Миранчук забил три гола и отдал голевую. Потом тенденция пошла хуже, потому что потом в игровом смысле его начали поддушивать. Он держался молодцом, выдержал это испытание. Думаю, что в «Торино» будет улучшение всех действий и игры. Я рад этому переходу».

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин: «Хороший переход для Миранчука. Если он будет иметь достаточно игрового времени, то сможет вернуться на свой уровень, проявить себя, потому что мотивация у Алексея хорошая доказывать всем, что он хороший футболист. Поэтому для него это хороший вариант, если он будет получать игровое время».

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов: «Это лучший вариант для Миранчука на сегодняшний день. Это лучше, чем сидеть в «Аталанте» и дожидаться у моря погоды, когда тебе не доверяют и даже на товарищеские игры не ставят. Смысла никакого нет. Поэтому «Торино» — это хороший вариант, вызов для него. Показывать себя в «Тороино» будет тяжело, потому что там команда на вылет. Тем не менее хороший вариант, чтобы продемонстрировать свои умения».

Массимо Каррера, экс-тренер «Спартака»: «Торино» может быть подходящей командой, так как Юрич играет так же, как Гасперини. У Миранчука будет больше шансов проявить себя!»