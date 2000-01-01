Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
The Athletic проанализировал данные по шести крупнейшим клубам лиги.
6. «Тоттенхэм»
£ 205 млн – столько сейчас у этого клуба уходит на зарплаты всех игроков.
5. «Арсенал»
«Арсенал» ненамного обошёл соседа по Северному Лондону: сейчас игрокам уходит £ 244 млн.
4. «Ливерпуль»
Мерсисайдцы пробили отметку в £ 300 млн, но этого не хватило для топ-3: в команде Юргена Клоппа игрокам платят в сумме £ 314 млн.
3. «Манчестер Юнайтед»
В «МЮ» пока остановились на £ 323 млн.
2. «Челси»
Примерно на 20 млн «красных дьяволов» опережает «Челси»: в клубе тратят на зарплаты £ 343 млн.
1. «Манчестер Сити»
В команде Пепа Гвардиолы игрокам платят больше всех: зарплатная ведомость там разрослась до £ 355 млн.
Какой клуб АПЛ тратит на зарплаты больше всех? «Ливерпуль» даже не попал в топ-3!
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