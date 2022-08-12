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Трансферы лета-2022: россиянин Алексей Миранчук перешёл в «Торино», интервью с агентом игрока Вадимом Шпинёвым, детали

«В клубе сказали: «Это больно». Неизвестные детали перехода Миранчука
Андрей Панков
Неизвестные детали перехода Миранчука
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Интервью с агентом россиянина Вадимом Шпинёвым о деталях переговоров между клубами.

Алексей Миранчук всё-таки перешёл в «Торино». Итальянский клуб взял полузащитника в аренду у «Аталанты» с правом выкупа за € 12 млн. О подробностях перехода «Чемпионату» рассказал агент игрока Вадим Шпинёв.

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― Благодаря чему переход в «Торино» стал возможен?
― Хочу отметить слаженную работу всего нашего коллектива: наших партнёров Валерио и Габриэля Джуффрида, сотрудника агентства Тимми, юриста Михаила Прокопца. Благодаря профессионализму этих ребят всё получилось осуществить. Контакты с итальянскими клубами лежали на Валерио, и мы вместе обсуждали варианты и всю ситуацию. Две недели назад, когда переход был совсем близок, но в итоге не состоялся, я поехал в Италию, разместился у Лёши дома, чтобы быть рядом с ним. Всё это время мы вели работу над арендой с правом выкупа.

― Когда состоялась ключевая встреча?
― 9 августа. Мы встретились с руководством «Аталанты», договорились. В среду решались формальные и технические моменты, после чего Лёша прибыл в офис клуба, подписал документы, собрал вещи. Очень трогательно попрощался с командой. В «Торино» Лёша тоже взял 59-й номер, который у него всегда и был.

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

Фото: Matteo Ciambelli/Getty Images

― Когда Алексей задумался о смене команды?
― В сентябре будет два года с его приезда в Италию. Время шло, проходила адаптация. Конечно, ему хотелось больше играть, получать больше доверия и внимания. «Аталанта» до последнего верила в Лёшу и утверждала, что клуб считает Алексея сильным игроком. Когда исполнительный директор Лука Перкасси дал добро на аренду, он сказал: «Для нас это очень сложный переход. Имиджево и экономически ― это минусовая сделка, мы идём вам навстречу из уважения к футболисту. Но для нас это больно».

― Что вы ответили?
― «Мы отвечаем вам взаимностью, относимся с уважением. Вы два года утверждаете, что Алексей ― топ-игрок. Но игроками на поле руководит другой человек, который считает чуть-чуть по-другому». Хотя Гасперини тоже говорил, что не отдаст Лёшу, потому что считает его сильным, интересным игроком. Видимо, это тренер старой закалки, который немного эгоист ― чем больше футболистов в обойме, тем ему комфортнее. Но здравый смысл победил. Хочу поблагодарить руководство «Аталанты» за понимание. Когда люди хотят найти компромисс, это дорогого стоит.

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― Две недели назад переговоры остановились из-за Гасперини?
― Не только. Повторюсь, руководство до последнего не хотело отдавать Алексея. Они все называют Лёшу не иначе как Top player. Но «Торино» был очень настойчив в своём желании аренды, клуб показал огромную заинтересованность.

― Почему Миранчук захотел в «Торино»?
― Он общался со спортивным директором клуба. Они обсудили все тактические наработки, варианты. «Торино» ― очень крупный клуб, с большим количеством трофеев. Думаю, ему здесь будет комфортно. Здесь есть балканские футболисты, тренер Юрич ― тоже балканец. За день до подписания мы увиделись с Влашичем, который тоже перешёл в «Торино». Никола был очень довольный, ребята очень тепло друг друга поприветствовали, обнялись, Никола же прекрасно говорит на русском. Они были очень рады увидеться.

Никола Влашич и Алексей Миранчук

Никола Влашич и Алексей Миранчук

Фото: Из личного архива Вадима Шпинёва

― Главные цели Алексея в новом клубе?
― Выйти на свой уровень, постараться играть регулярно и прогрессировать дальше. Мы же не знаем наших возможностей до конца. У Лёши не было возможности играть стабильно. Надеемся, что история поменяется. А загадывать на будущее не очень хочется. У Лёши прекрасные коммуникативные качества, он нетоксичный. В «Аталанте» он со всеми ладил, единственное — тренер не доверял так, как мог бы. А от доверия тренера очень многое зависит.

― Если подводить итог, то как оценить эту сделку?
― Всё исходит от желания игрока. Нашей задачей было не перезапустить карьеру Миранчука заново, но попробовать что-то поменять, Лёша этого хотел, мы его желание выполнили. У Алексея теперь есть возможность со свежими силами выйти на новый уровень, подрасти в профессиональном плане. Мы посчитали, что переход в «Торино» будет перспективным для Миранчука. Спасибо его семье, брату и всем тем, кто его поддерживает. Теперь будем болеть за него и желать удачи.

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