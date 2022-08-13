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«Зенит» — ЦСКА, «Локомотив» — «Крылья Советов», «Динамо» — «Краснодар»: онлайн-трансляция 5-го тура РПЛ, 13 августа 2022

«Зенит» растопчет ещё одну московскую команду? Онлайн 5-го тура РПЛ
Полина Куимова Михаил Рождественский
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Онлайн 5-го тура РПЛ
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«Локомотив» постарается одержать первую победу в сезоне, а «Динамо» — продлить серию без поражений.

Привет, друзья! Сегодня, 13 августа, тремя матчами продолжится 5-й тур Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив», проваливший старт нового сезона, сыграет в Москве с «Крыльями Советов». Этот матч начнётся в 15:00 мск. Железнодорожники до сих пор не одержали ни одной победы и наверняка постараются исправить это в предстоящей игре.

В 17:00 начнётся центральный матч субботнего игрового дня — «Зенит» примет в Санкт-Петербурге ЦСКА. Армейцы лидируют в таблице, а петербуржцы находятся на четвёртой строчке, хотя отстают от лидера всего на два очка.

В заключительном матче дня «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Московская команда не потерпела ни одного поражения в сезоне, а «быки» одержали две победы подряд, забив в них шесть мячей. Следить за событиями всех матчей можно с помощью наших трансляций. Присоединяйтесь, будет интересно!

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
13 августа 2022, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
13 августа 2022, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
13 августа 2022, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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