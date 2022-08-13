«Зенит» растопчет ещё одну московскую команду? Онлайн 5-го тура РПЛ

Привет, друзья! Сегодня, 13 августа, тремя матчами продолжится 5-й тур Российской Премьер-Лиги.



«Локомотив», проваливший старт нового сезона, сыграет в Москве с «Крыльями Советов». Этот матч начнётся в 15:00 мск. Железнодорожники до сих пор не одержали ни одной победы и наверняка постараются исправить это в предстоящей игре.



В 17:00 начнётся центральный матч субботнего игрового дня — «Зенит» примет в Санкт-Петербурге ЦСКА. Армейцы лидируют в таблице, а петербуржцы находятся на четвёртой строчке, хотя отстают от лидера всего на два очка.



В заключительном матче дня «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Московская команда не потерпела ни одного поражения в сезоне, а «быки» одержали две победы подряд, забив в них шесть мячей. Следить за событиями всех матчей можно с помощью наших трансляций. Присоединяйтесь, будет интересно!