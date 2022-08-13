«Судья делал всё, что можно и нельзя». Самое скандальное «убийство» «Зенита» в игре с ЦСКА

2006 год получился скандальным для российского футбола. Экс-нападающий «Спартака» Александр Ширко (тогда играл с капитанской повязкой в «Шиннике») подрался с фанатами, оскорблявшими его с трибуны. Вратарь «Динамо» Сергей Овчинников с матерком напомнил арбитру Захарову, кто в команде капитан, наговорил на удаление, а после матча пригрозил дать в лоб журналисту. А в «Спартаке» вспыхнул конфликт с участием тренера Александра Старкова и сидевшего в запасе Дмитрия Аленичева. Ещё в том году состоялся матч ЦСКА — «Зенит», на котором работала судейская бригада Владимира Петтая.

ЦСКА мчался к чемпионству и погряз в скандалах. «Зенит» проводил первый сезон под руководством Адвоката

ЦСКА за год до легендарного матча завоевал чемпионский титул, а ещё чуть ранее поднял над головой трофей за победу в Кубке УЕФА. В 2006-м армейцы снова неслись к золотым медалям в чемпионате России, но сам турнир сопровождался большим количеством судейских скандалов, в том числе с участием столичного клуба. На обоих дерби со «Спартаком» работали иностранные бригады арбитров. Тогда это считалось прогрессивным шагом, однако избежать конфликтов так и не удалось.

В первом круге итальянец Массимо Де Сантис удалил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, зафиксировав игру рукой за пределами штрафной площади. Сам голкипер после матча заявил, что тронул мяч левой стороной груди: «Понятия не имею, за что меня удалили! Я не трогал мяч рукой, играл левой стороной груди. Видимо, судье просто взбрело в голову это сделать. Вообще, считаю, что российский рефери отсудил бы в сто раз лучше. Не вижу смысла приглашать зарубежных судей только для того, чтобы они так отвратительно работали».

На матче второго круга работал француз Лоран Дюамель. На этот раз после игры отжигал главный тренер армейцев Валерий Газзаев: «Если команды показали спектакль, то судья выглядел настоящим клоуном. Видимо, этого арбитра специально выписали из-за границы веселить Россию. Наши судьи по сравнению с ним просто ангелы». ЦСКА остался недоволен тем, что арбитр не показал вторую жёлтую карточку защитнику «Спартака» Мартину Штранцлю.

Матч «Зенита» с ЦСКА Фото: fc-zenit.ru

А ещё была вопиющая ошибка судьи Алексея Тюмина в матче ЦСКА и «Луча-Энергии». Тогда он по какой-то неведомой причине не удалил Акинфеева за откровенную игру руками вне пределов штрафной площади. Даже сам вратарь после матча признался, что нарушал правила. Тюмин не удалил голкипера ЦСКА, зато показал красную карточку нападающему «Луча» Александру Тихоновецкому, яростно спорившему с арбитром.

В конце октября состоялся матч, из-за которого потом зарубились журналист Василий Уткин и президент ЦСКА Евгений Гинер. Армейцы обыграли на выезде «Ростов» (2:1), а Уткин через несколько дней написал статью и открыто заявил, что считает игру договорной. По его мнению, защитники «Ростова» регулярно оставляли в своей штрафной несколько свободных игроков ЦСКА во время угловых. В итоге дело дошло до судебного процесса, растянувшегося на несколько месяцев. Арбитражный суд обязал Уткина написать опровержение, а вот апелляционный отменил первоначальное решение и отказал ЦСКА в иске.

Василий Уткин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Зенит» же на момент матча с армейцами уже тренировался под руководством Дика Адвоката. Голландский специалист летом сменил на посту главного тренера Властимила Петржелу. «Зенит» перед ноябрьским матчем отставал от ЦСКА на семь очков. Осечки команды Газзаева очень ждал «Спартак», уступавший армейцам четыре балла. Кстати, за несколько дней до матча с «Зенитом» ЦСКА отыграл тот самый матч с «Арсеналом» (0:0) в Лиге чемпионов. В футбольных кругах даже появилась шутка, что Акинфеев в тот вечер продал душу богу вратарей. Именно после этого матча началась продолжительная серия Игоря с пропущенными мячами в ЛЧ, длившаяся более 10 лет.

Бригада Петтая допустила четыре ошибки. Ошибочно назначили пенальти и лишили «Зенит» двух голов

На игру ЦСКА — «Зенит» Коллегия футбольных арбитров назначила Владимира Петтая. Одним из его помощников был Владислав Хупавко (запомним эту фамилию), до этого отработавший всего 13 матчей в РПЛ. Этот лайнсмен напомнил о себе уже на 10-й минуте матча. Андрей Аршавин вышел один на один с Акинфеевым и легко перебросил вратаря, однако Хупавко поднял флажок и зафиксировал офсайд. На повторе видео, что судья совершил ошибку. Удивительно, но футболисты «Зенита» не оспаривали решение арбитра, лишь Адвокат метнулся к кромке поля.

Ещё через пять минут Вагнер Лав повздорил с Фернандо Риксеном. Бразилец помешал голландцу быстро разыграть штрафной, а тот оттолкнул нападающего. Вагнер прописал Риксену удар в челюсть, но увидел перед собой только жёлтую карточку. Позднее Петтай признался, что упустил этот момент, а боковой сказал, что Вагнер просто оттолкнул соперника двумя руками.

Фернандо Риксен Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На 56-й минуте Петтай поставил пенальти в ворота ЦСКА, зафиксировав фол Ким Донь Чжина на Вагнере. Но тут гораздо важнее другое. Полузащитник Дуду, сбрасывавший мяч на соотечественника, в момент передачи со штрафного (всё с него и началось) находился в офсайде. Арбитр Хупавко флажок не поднял, хотя этот эпизод был гораздо сложнее, чем с отменённым голом «Зенита». В итоге Карвальо реализовал пенальти, и этот гол оказался единственным в матче.

Почти сразу после этого арбитр снова отменил гол Аршавина, зафиксировав мнимый офсайд. В концовке матча футболисты «Зенита» требовали назначить пенальти, поскольку считали, что Иван Таранов сыграл рукой. Петтай проигнорировал просьбы гостей и показал, что мяч попал в район солнечного сплетения.

«Зенит» просил о переигровке матча. Гинер ответил

Естественно, после матча полыхнуло. Вот как прокомментировал работу судей президент «Зенита» Сергей Фурсенко:

Сергей Фурсенко экс-президент «Зенита» «К сожалению, качество судейства испортило всё впечатление — причём не только с точки зрения результата для «Зенита». Пострадала и зрелищность матча. На мой взгляд, судейство было предвзятым и крайне неквалифицированным. Опасений такое необъективное судейство не вызвать не может. Опасений в первую очередь за судьбу российского футбола в целом».

«Зенит» подал в РФС протест на решения арбитров по пяти пунктам. Там признали, что бригада Петтая допустила ошибки в четырёх эпизодах (игры рукой у Таранова не было). «Зенит» даже обратился с просьбой о переигровке матча, что повлекло за собой длинное письмо от Гинера. «Регламент не предусматривает никакой возможности переигровки в таких случаях, — отметил президент ЦСКА. — То есть фактически вы предлагаете нарушить основополагающие нормы регламентирующих документов РФС. Переигровка указанного матча повлечёт создание крайне опасного прецедента и вызовет праведное негодование со стороны многих других участников чемпионата, недовольных качеством судейства в том или ином матче. В связи с этим хочется пожелать руководству ФК «Зенит» впредь более взвешенно и всесторонне рассматривать спорные ситуации и тем самым не провоцировать футбольную общественность и не нагнетать и так непростые отношения между болельщиками».

Евгений Гинер Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Естественно, никакой переигровки не было. Депутаты законодательного собрания Петербурга обращались к генпрокурору страны с целью провести антикоррупционную проверку по итогам игры. Этого тоже не произошло.

«Вы видите, что творится в российском футболе! Об этом надо писать!» — кричал после матча Корнелиус Пот, ассистент Адвоката.

А вот что спустя несколько лет сказал для норвежской прессы экс-защитник «Зенита» Эрик Хаген: «В начале матча арбитр зафиксировал офсайд, хотя наш игрок был на пять метров дальше от ворот, чем футболист ЦСКА. После этого мы всё поняли. А потом судья поставил пенальти, хотя соперника никто не трогал. И ЦСКА выиграл матч, а потом и титул».

Аршавин, приходивший в редакцию «Чемпионата» в 2021 году, тоже вспомнил легендарный матч: «Могу ли я назвать игру, где нас прибивали судьи? В высшей лиге — матч ЦСКА и «Зенита», где Петтай делал всё, что можно и нельзя». ЦСКА в итоге завоевал чемпионский титул за тур до окончания турнира, а «Зенит» по итогам сезона занял четвёртое место в таблице.

А вот что позднее о скандальном матче сказал главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев: «Не знаю, почему вокруг этой встречи подняли такую истерию. Лучше говорить о футболе, об игровых качествах, чем всю вину валить на судей. Если взять матч целиком, у «Зенита» практически не было моментов. Зато команда преуспела в грубой игре. К сожалению, тяжёлую травму получил Игнашевич, который точно пропустит следующий матч в Самаре, под большим вопросом участие в ближайшей встрече Олича и Вагнера. Не знаю, может, такая установка у зенитовцев была? Нужно подопечных учить играть в футбол, а не таким вещам».

Как сложились судьбы арбитров матча. Один из них погиб в авиакатастрофе

Главного арбитра Владимира Петтая временно отстранили от работы на матчах, а его ассистентов — пожизненно. «Не до конца был готов к игре, — вспомнил Петтай в интервью Sports.ru. — Главная моя ошибка в том, что потерял контроль мяча. Арбитр должен всегда видеть мяч, это прописная истина. Конечно, после матча нелегко. Во-первых, вся та обстановка в газетах, на телевидении. Задумывался о завершении карьеры, было тяжело. Тем не менее удалось вернуться. Хотя только одному богу видно, чего это стоило. Родные переживали, дети, которых в школе чуть ли не носом тыкали. Но ничего, выстояли».

Арбитр провёл полтора года в низших лигах, а возвращение в РПЛ состоялось в 2008-м. Петтай погиб через три года — он находился на борту самолёта, следовавшего из Владикавказа в Петрозаводск. Авиакатастрофа произошла при заходе на посадку в аэропорт столицы Карелии.

Владимир Петтай Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что касается лайнсмена Хупавко, допустившего пару грубейших ошибок, то он продолжил работу в мини-футболе. Его даже привлекали к еврокубковым матчам. Позднее стал председателем челябинской региональной организации «Свободная лига».

Вадим Бращин — второй помощник Петтая — по окончании судейской карьеры перебрался в ФК «Рязань». Работал спортивным директором и начальником команды, после чего его утвердили в должности директора клуба. Через несколько лет после скандального матча он заявил коллегам со Sport24, что считает наказание в виде пожизненного отстранения незаслуженным.