Самый дорогой состав «Челси». € 146 млн в мусорное ведро!

«Челси» за последние 20 лет превратился в полноценный гранд. С приходом Романа Абрамовича клуб стал тратить огромные суммы на усиление и продолжает делать это после расставания с российским бизнесменом. Собрали из самых дорогих покупок «Челси» символическую сборную, где оказались как успешные трансферы, так и откровенные провалы.

Самый дорогой состав «Челси» Фото: «Чемпионат»

Вратарь: Кепа Аррисабалага — € 80 000 000

Трансфер: из «Атлетика» летом 2018 года.

Что в итоге: стал мемом и прилип к скамейке запасных.

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Трансфер Кепы — риск, не оправдавший себя. После отъезда Тибо Куртуа в «Реал» летом 2018-го «Челси» срочно понадобился новый вратарь в основу. Выбор пал на Аррисабалагу, в котором многие видели будущего преемника Давида де Хеа. В условиях сжатых сроков пришлось переплачивать — «Челси» активировал клаусулу в € 80 млн.

В Англии Кепа провалился. И если в двух первых сезонах испанцу прощали результативные ошибки и продолжали выпускать на поле, то потом терпение закончилось. «Челси» купил Эдуарда Менди и забыл про вратарскую проблему. Теперь Кепа играет во второстепенных турнирах и подменяет партнёра, когда тот травмируется. Сейчас Аррисабалаге всего 23 года, но представить, что он перезапустит карьеру в «Челси», очень трудно.

Правый защитник: Антонио Рюдигер — € 35 000 000

Трансфер: из «Ромы» летом 2017 года.

Что в итоге: стал звездой, но ушёл бесплатно

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А вот ставка на Рюдигера полностью сработала. В 2017-м он приезжал в Лондон в качестве среднего европейского защитника, способного периодически сверкать, но не выдающего топ-уровень стабильно. «Челси» не разорился на этой покупке, поэтому не особо рисковал.

Рюдигер сразу стал много играть и со временем раскрыл свой потенциал. При Томасе Тухеле немецкий защитник превратился в звезду АПЛ, но возникла новая проблема. «Челси» захотел продлить контракт с лидером обороны, а тот потребовал значительно улучшить условия. К договорённости стороны так и не пришли, и этим летом Рюдигер бесплатно уехал в «Реал».

Центральный защитник: Давид Луис — € 35 000 000

Трансфер: из «ПСЖ» летом 2016 года.

Что в итоге: стал чемпионом и ушёл в «Арсенал».

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Речь про второе пришествие Луиса в «Челси». Первое закончилось трансфером в «ПСЖ» в 2014-м за € 49,5 млн. А в 2016-м бразильский защитник неожиданно вернулся в Лондон и сразу застолбил место в составе у Антонио Конте. В первый же сезон «Челси» выиграл чемпионат при активном участии Луиса.

В конце триумфального сезона Давиду исполнилось 30 лет, и футболист начал потихоньку сдавать. В итоге летом 2019-го Луис ушёл в «Арсенал» за € 8,7 млн.

Центральный защитник: Калиду Кулибали — € 38 000 000

Трансфер: из «Наполи» летом 2022 года.

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А вот и первый новичок в этом списке. Кулибали давно показал, что способен выступать на высоком уровне, но не перешёл в топ-клуб на пике — «Наполи» просто отказался его отпускать. А этим летом, когда казалось, что сенегальский защитник останется в Италии до конца карьеры, Калиду внезапно оказался в «Челси», которому нужно было срочно укреплять центр обороны.

Кулибали уже дебютировал за «Челси». В 1-м туре АПЛ он вышел в старте на победный матч с «Эвертоном» (1:0), но на 75-й минуте получил травму и ушёл отдыхать.

Левый защитник: Марк Кукурелья — € 60 300 000

Трансфер: из «Брайтона» летом 2022 года.

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И ещё один новичок. Кукурелья долгое время играл на родине, в Испании, а прошлым летом перешёл в «Брайтон» и раскрылся по-настоящему. Перед новым сезоном Марка ждали в «Манчестер Сити», но в дело включился «Челси» и перехватил защитника. Почувствуйте разницу: год назад за Кукурелью заплатили € 18 млн, а сейчас — более € 60 млн.

Кукурелья тоже дебютировал за «Челси» в матче с «Эвертоном». Причём вышел на поле как раз вместо Кулибали.

Центральный полузащитник: Матео Ковачич — € 45 000 000

Трансфер: из «Реала» летом 2019 года.

Что в итоге: всё ещё в команде и часто выходит в основе.

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Ковачич неплохо играл в «Реале», но пробиться в основной состав, где зажигали Каземиро, Лука Модрич и Тони Кроос, было практически нереально. Несмотря на это, многих удивило, что летом 2018-го Мадрид отпустил Матео в «Челси» на правах аренды с последующим выкупом за € 45 млн. Спустя год лондонский клуб благополучно подписал с хорватским полузащитником полноценный контракт.

В «Челси» Ковачич много играет, если не считать периоды, когда он лечится после травм. Он по-прежнему в команде.

Центральный полузащитник: Жоржиньо — € 57 000 000

Трансфер: из «Наполи» летом 2018 года.

Что в итоге: превратился в претендента на «Золотой мяч» и играет до сих пор.

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Жоржиньо раскрылся в «Наполи» у Маурицио Сарри в роли разыгрывающего опорника, поэтому, когда итальянский тренер возглавил «Челси», футболист сразу же оказался в Лондоне. На пик полузащитник вышел в прошлом году: сборная Италии выиграла Евро, и Жоржиньо занял третье место в голосовании за «Золотой мяч».

Жоржиньо тоже по-прежнему в деле и выходит в основном составе «Челси» практически во всех матчах. Правда, в прошлом сезоне у него случился спад. Видимо, дальше будет белая полоса.

Атакующий полузащитник: Кристиан Пулишич — € 64 000 000

Трансфер: из дортмундской «Боруссии» зимой 2019 года.

Что в итоге: всё ещё в команде, но раскрыться мешают травмы.

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Пулишич засверкал в «Боруссии» в сезоне-2016/2017. К 2019 году казалось, что вингер застагнировал, но в «Челси» посчитали иначе и обогатили дортмундский клуб. Вдобавок Кристиан остался в Германии на полгода на правах аренды.

Пулишич по-прежнему играет в «Челси» и не проваливается по статистике, но есть проблема — травмы. Из-за повреждений различной степени тяжести Кристиан за три года пропустил 44 матча. Есть ощущение, что Пулишич всё ещё не раскрыл свой потенциал.

Атакующий полузащитник: Кай Хаверц — € 80 000 000

Трансфер: из «Байера» летом 2020 года.

Что в итоге: играет в основе «Челси» и решает в самый нужный момент.

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Два года назад Хаверц был одним из самых многообещающих молодых футболистов в Европе. Немецкого полузащитника хотели многие топ-клубы, но лучше всех сработал «Челси». В первом сезоне в Англии Каю понадобилось время на адаптацию, а после прихода Томаса Тухеля ему наконец нашлось место на поле. Хаверц стал играть нападающего и забил единственный гол в победном финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Прошлый сезон стал лучшим для Хаверца в «Челси». Пока Ромелу Лукаку (о котором мы ещё поговорим) не впечатлял, Кай показывал класс в атаке. 14+4 по «гол+пас» — отличная статистика для номинального полузащитника.

Нападающий: Альваро Мората — € 66 000 000

Трансфер: из «Реала» летом 2017 года.

Что в итоге: провалился, но ушёл за солидные деньги.

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А вот и одна из главных неудач «Челси». В «Реале» Мората в основном выходил на замену, но исправно забивал. В Лондоне решили, что Альваро — отличная замена Диего Косте, которого Антонио Конте вышвырнул из состава, несмотря на прежние заслуги. Идея оказалась неудачной: Мората здорово начал, но затем перестал реализовывать моменты и быстро превратился в посмешище. Нападающий пытался вернуться и даже сменил проклятый 9-й номер — всё тщетно.

Справедливости ради «Челси» всё-таки смог продать Морату за солидные деньги. В январе 2019-го Альваро ушёл в «Атлетико» на правах аренды за € 18 млн, а спустя полтора года мадридский клуб выкупил его контракт, отправив на счёт лондонцев ещё € 35 млн.

Нападающий: Ромелу Лукаку — € 113 000 000

Трансфер: из «Интера» летом 2021 года.

Что в итоге: провалился и спустя год ушёл в аренду.

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Вероятно, главный трансферный провал в истории «Челси», учитывая потраченную сумму. Ещё совсем юный Лукаку приехал в Лондон в 2011-м и не закрепился. А спустя 10 лет вернулся в статусе одного из лучших нападающих планеты, да ещё и за рекордные для клуба деньги. Казалось бы, что могло пойти не так? Всё.



15 голов за сезон — нестыдная статистика, но не для футболиста, купленного за € 113 млн. В системе Тухеля Лукаку так и не освоился, но это не единственная проблема: в середине сезона бельгиец дал итальянским журналистам скандальное интервью, в котором признался, что мечтает вернуться в «Интер». Так и вышло — этим летом Ромелу отправился в Милан на правах аренды за € 8 млн.

Топ-10 самых дорогих приобретений «Челси» за всю историю: