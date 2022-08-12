Жерар Пике быстро сдал назад. Понял, что пререкаться с Шакирой — очень плохая затея

Футболист «Барселоны» готов согласиться на переезд детей в США, хотя раньше был против. Случилось это по нескольким причинам.

Жерар Пике и Шакира продолжают решать вопрос с опекой над детьми после расставания. Певица переехала из Барселоны в Майами. Она хочет, чтобы дети жили вместе с ней. По данным Marca, Пике готов согласиться на переезд детей, хотя раньше был против этого.

Пике поставил два обязательных условия, которые выглядят более чем выполнимыми. Защитник «Барселоны» просит Шакиру обеспечить ему пять полётов в Майами в год первым классом, чтобы видеться с детьми. Кроме того, Жерар хочет получить от певицы € 400 тыс. на покрытие долгов. Пике быстро сдал назад. Понял, что пререкаться с Шакирой – очень плохая затея. Произошло это по нескольким причинам.

Пике осознал, что у него практически нет шансов выиграть в суде

Пике и Шакира расстались в июне после 12 лет отношений. Причина – постоянные измены футболиста «Барсы». У пары двое детей – Милан (девять лет) и Саша (шесть лет). Очевидно, что Жерар испытывает к ним тёплые чувства и не готов просто бросить так же, как Шакиру.

Пике, по данным СМИ, действительно был настроен разбираться в суде. В конце июля для него замаячила определённая надежда. Прокуратура Испании затребовала восьмилетнего тюремного заключения для Шакиры, после того, как она отвергла сделку о признании вины по обвинениям в налоговом мошенничестве. Однако это дело ещё далеко от завершения, и оно по большому счёту никак не влияет на шансы Пике получить опеку над детьми.

Жерар и сам вовлечён в коррупционный скандал с возможным получением прибыли за содействие проведению Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Есть неоспоримый факт: Жерар – отец-изменщик. Разбить его в суде легко смогли бы даже начинающие юристы.

Жерар Пике Фото: UEFA via Getty Images

Общественность массово поддерживала Шакиру. Показательный момент случился на сборах «Барселоны» в США. Жерара освистали во время товарищеского матча с «Реалом» (1:0) в Лас-Вегасе. Защитник вышел на замену на 62-й минуте. Болельщики, присутствовавшие на стадионе, свистели при каждом его касании. Хорошо, что Хави не выпустил Жерара в стартовом составе, иначе момент публичного позора длился бы дольше, чем полчаса.

Причина случившегося вовсе не в том, что Лас-Вегас массово поддерживает «Реал». Просто зрители выразили своё отношение к расставанию Жерара с Шакирой. Несколько раз болельщики выкрикивали кричалки в поддержку певицы. Время от времени громко скандировали её имя.

После матча вопрос о свисте в адрес Пике задали защитнику «Барселоны» Жорди Альбе.

«Я не думаю, что Пике переживает из-за этого. Мы же знаем его, он великолепен, на него ничего не давит. Мне кажется, свист мотивирует его. Не думаю, что из-за этой ситуации он потеряет сон», — сказал Альба.

Пике действительно вряд ли потерял сон, но при этом отчётливо понял, как к нему относится общество. Подавляющее большинство обывателей встали на сторону Шакиры. Скорее всего, ровно такое же мнение было бы и у присяжных в суде.

Шакира Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Стоит также учитывать, что система часто становится на сторону матери. Кроме того, Шакира богаче Пике и может позволить себе более дорогих и успешных адвокатов. Футболист определённо держал в уме и эти факторы. Вероятность выиграть дело была близка к нулю.

Появилась информация о новой возлюбленной Пике. Это ещё одна причина пойти на мировую с Шакирой

Пике последние несколько месяцев тайно встречается со студенткой, которая работает на него, сообщает The Sun. 23‑летняя Клара Чиа Марти занимается связями с общественностью. Жерар и Клара познакомились во время работы на мероприятиях в его продюсерской компании.

«Они встречаются уже несколько месяцев. Клара — студентка, которая также работает у Пике в офисе, организует мероприятия. Они хранили молчание о своих отношениях, но все вокруг знают, что происходит. Ему помогали сохранить роман в тайне, поработав даже над её аккаунтом в соцсетях. Одно это заставляет его друзей думать, что он на самом деле очень серьёзно относится к тому, чтобы быть с ней», — заявил источник из окружения девушки.

Вероятно, Клара Чиа Марти является той самой девушкой, разрушившей отношения Пике и Шакиры. Появление информации о ней в СМИ – отличный дополнительный аргумент для адвокатов певицы.

Скорее всего, Шакира и Пике вообще не будут судиться из-за опеки над детьми и постараются договориться за кулисами на приемлемых для обеих сторон условиях. Дети будут жить с матерью в США, но Жерару позволят достаточно часто с ними видеться. Развязки дела Шакиры и Пике осталось ждать недолго. Вероятно, речь идёт не более чем о паре месяцев.