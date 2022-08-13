Прогноз суперкомпьютера на тур РПЛ. У лидера лиги — самая низкая вероятность победы

Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight оценил вероятность каждого исхода в матчах 5-го тура РПЛ. За основу вычислительная машина берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне. Особенно обращают на себя внимание высокие цифры «Зенита», «Спартака» и «Оренбурга».

«Факел» — «Урал»

5-й тур РПЛ открылся матчем в Воронеже. Во второй раз в сезоне в лиге зафиксирована нулевая ничья. «Урал», уволивший несколько дней назад Игоря Шалимова, наконец-то набрал первое очко. У воронежского клуба очков чуть больше, но побед по-прежнему нет. Кстати, вероятность ничьей составляла 26%, а победы «Факела» — 45%.

«Локомотив» — «Крылья Советов»

Железнодорожники отвратительно стартовали в новом сезоне РПЛ. Ни одной победы, два очка, третье с конца место в таблице. Ко всему прочему «Локо» забил всего три мяча (хуже показатель только у «Урала»), а пропустил 11 (худший результат вместе с «Торпедо» и «Факелом»). Несмотря на всё это, суперкомпьютер считает, что вероятность победы «Локомотива» в игре с «Крыльями» составляет 47%. Успех «Крыльев» оценивается в 28%, ничья — в 24%.

Железнодорожники отвратительно стартовали в новом сезоне РПЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» — ЦСКА

Вероятность победы чемпиона оценивается в 68%. И это несмотря на травму Клаудиньо и серьёзный статус соперника (московский клуб сейчас возглавляет таблицу). Ни у одной другой команды РПЛ в туре нет такой высокой цифры. Впрочем, на стороне «Зенита» статистика, ведь ЦСКА не побеждал в Санкт-Петербурге с 2011 года. По мнению суперкомпьютера, вероятность победы армейцев составляет всего 13%. Это худший показатель среди всех команд в туре.

«Динамо» — «Краснодар»

Московский клуб бодро стартовал под руководством нового тренера. Пока бело-голубые не потерпели ни одного поражения при Славише Йокановиче и набрали восемь очков. Могло быть больше, если бы не камбэк «Факела» — воронежский клуб ушёл от поражения с 0:2 и 2:3. Вероятность победы «Динамо» в предстоящей игре составляет 47%, «Краснодара» — 30%, ничьей — 23%. «Быки», кстати, в последних двух турах одержали две победы и забили в общей сложности шесть мячей.

Динамовцы бодро начали сезон под руководством нового главного тренера Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Химки» — «Ахмат»

Подмосковная команда — фаворит этого матча по версии суперкомпьютера. Вероятность победы «Химок» — 43%, «Ахмата» — 30%, ничьей — 23%. Подмосковный клуб проведёт первый матч после тренерской перестановки. Сергей Юран покинул свой пост, а вместо него команду возглавил Николай Писарев, входящий в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России. В этом сезоне «Химки» все свои очки (семь) набрали в Подмосковье. «Ахмат» пока провёл всего один выездной матч и проиграл.

«Оренбург» — «Торпедо»

Вероятность победы «Оренбурга» — 49%. Это третий самый высокий результат среди всех команд тура. Новичок РПЛ одержал в этом сезоне всего одну победу, но сделал это как раз на своём поле. Вероятность успеха «Торпедо» составляет 27%, ничьей — 24%. Не исключено, что этот матч станет последним для Александра Бородюка в качестве тренера автозаводцев. Пока его команда занимает последнее место в таблице.

«Пари НН» — «Ростов»

Единственный матч 5-го тура РПЛ, где в роли фаворита выступает гостевая команда. Вероятность успеха «Ростова» — 39%, «Пари НН» — 35%, ничьей — 26%. Команда Валерия Карпина пока не потерпела ни одного поражения. Она дважды победила дома и дважды сыграла вничью на выезде. Клуб из Нижнего Новгорода ещё ни разу не побеждал, но и провёл дома всего один матч. Кстати, он очень запомнился, ведь «Пари НН» ушёл от поражения в игре с ЦСКА (2:2), забив дважды после перерыва.

«Спартак» — «Сочи»

По мнению суперкомпьютера, вероятность победы красно-белых составляет 54%. Выше в этом туре процент только у «Зенита». «Спартак» отлично стартовал в новом сезоне и сейчас делит лидерство в чемпионате с ЦСКА (у обеих команд по 10 очков). При этом красно-белые до 5-го тура играли дома всего один раз, но тогда разгромили «Оренбург» (4:1). «Сочи» отстаёт от московского клуба всего на одно очко и уже в третий раз на старте сезона сыграет со столичным клубом. Команда Вадима Гаранина обыграла «Торпедо» (3:1), но проиграла ЦСКА — 0:3.

Вероятность победы красно-белых составляет 54% Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Если говорить о прогнозе суперкомпьютера на чемпионский титул, то пока самые предпочтительные шансы у «Зенита». При этом вычислительная машина ставит на второе место «Спартак», на третье — ЦСКА. В пятёрке также нашлось место для «Динамо» и «Сочи». Самая высокая вероятность вылета пока у «Торпедо», ненамного лучше ситуация у «Урала».