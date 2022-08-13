Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Золотой мяч»-2022: нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не попал в число номинантов, реакция прессы и болельщиков

«Издеваетесь? Стыдно за них!» Реакция мира на отсутствие Месси в списке на «Золотой мяч»
Кирилл Закатченко
Лионель Месси не попал в число номинантов
Комментарии
Болельщики не понимают, почему Роналду нашлось место, а Лео — нет.

Издание France Football опубликовало список из 30 футболистов — номинантов на «Золотой мяч». Главная неожиданность — отсутствие в списке нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Это произошло впервые с 2005 года! Важно отметить, что теперь действия игроков оценивают не за календарный год, а за отдельно взятый сезон. В связи с этим успех Лео на Кубке Америки летом 2021 года не вошёл в зачёт на сезон-2021/2022.

Месси снова улыбается! Гол через себя, пас пяткой — и дубль на старте сезона Месси снова улыбается! Гол через себя, пас пяткой — и дубль на старте сезона

Что пишут в прессе о непопадании Месси в число номинантов

Спортивные СМИ выразили удивление в связи с тем, что аргентинца не оказалось в числе кандидатов на награду.

Mundo Deportivo: «Отсутствие Месси и Неймара в списке номинантов на «Золотой мяч» стало большим сюрпризом. Аргентинец уже не повторит прошлогодний результат. У Месси семь «Золотых мячей», но он не попал в число тридцатки претендентов впервые за длительное время. Отсутствие Неймара тоже шокирует, хотя в меньшей степени. Всё это контрастирует с Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель награды оказался в числе претендентов, несмотря на разочаровывающий сезон в «Манчестер Юнайтед», с которым он даже не попал в Лигу чемпионов».

L’Equipe: «Ранее организаторы изменили критерии выбора лучшего футболиста. Нас ждало несколько новшеств, а теперь появилось ещё одно — в списке нет Месси. Аргентинец был в числе номинантов регулярно с 2006 года. Список без Месси немного похож на лето без «Тур де Франс» — это очень странно».

Неймар и Месси

Неймар и Месси

Фото: Amir Levy/Getty Images

Лионель Месси и Неймар не попали в число претендентов на «Золотой мяч»

ESPN: «Большой сюрприз, что в списке не оказалось Месси. Его впечатляющая серия подошла к концу. Год назад аргентинец шокировал общественность уходом из «Барселоны», а его первый сезон в Париже получился неудачным».

Ole: «Все предполагали, что Месси после не самого впечатляющего сезона в Париже не будет в числе главных претендентов на приз. Но удивительно, что Лео даже не попал в тридцатку претендентов. Важно помнить, что прошлогодняя победа в Кубке Америки не шла в зачёт, поскольку теперь лучшего игрока определяют по итогам сезона, а не календарного года».

Gazzeta dello Sport: «Среди 30 кандидатов нет даже Лионеля Месси. Человек-рекордсмен семь раз завоёвывал награду. Он был в списке номинантов регулярно с 2006 года. И вот спустя 17 лет Месси впервые не оказалось в списке кандидатов на приз».

Худший день в карьере Месси. Почему разрыв с «Барселоной» был неизбежным Худший день в карьере Месси. Почему разрыв с «Барселоной» был неизбежным

Как на новость отреагировали болельщики

Мнения болельщиков в соцсетях разделились. Одни огорчились отсутствием Месси, другие считают такое решение справедливым.

Petsales7: «Месси нет в тридцатке претендентов на «Золотой мяч». Это что, такая шутка?»

Datte_On: «Месси в прошлом сезоне не выглядел как лучший футболист «ПСЖ». Без его голов команда спокойно выиграла бы чемпионат Франции. А вот без голов Роналду «Юнайтед» откатился бы ещё на несколько строчек вниз».

Tyler F09: «Что сделал Месси в прошлом сезоне? Забил 11 мячей во всех турнирах и выиграл чемпионат Франции. Вау, поздравляю!»

Andrelogelp: «Вы издеваетесь? В этом списке куча странных фамилий, а Месси нет. Мне стыдно за них!»

Dredbaltru: «Глупый список. Даже травмированный Месси лучше многих игроков из него».

El Juankis: «У Месси был неудачный сезон. Примите это, пожалуйста».

Nevergi: «Месси забил шесть мячей в лиге фермеров. Его и не должны были номинировать на «Золотой мяч».

KingKai: «Месси забивал гол каждые 114 минут, Роналду — каждые 119. Лео заслужил быть в списке, в отличие от любителя выпрашивать пенальти».

Zel: «Месси провёл сезон лучше, чем Роналду. Не понимаю, почему его не включили в число номинантов».

«Скандальное голосование!» Что пишут СМИ о седьмом «Золотом мяче» Месси «Скандальное голосование!» Что пишут СМИ о седьмом «Золотом мяче» Месси

Месси получил свой седьмой «Золотой мяч» год назад. Тогда многие были недовольны таким выбором, поскольку рассчитывали на победу нападающего «Баварии» Роберта Левандовского. Итоги голосования вызвали серьёзный общественный резонанс.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022