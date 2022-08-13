Болельщики не понимают, почему Роналду нашлось место, а Лео — нет.

«Издеваетесь? Стыдно за них!» Реакция мира на отсутствие Месси в списке на «Золотой мяч»

Издание France Football опубликовало список из 30 футболистов — номинантов на «Золотой мяч». Главная неожиданность — отсутствие в списке нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Это произошло впервые с 2005 года! Важно отметить, что теперь действия игроков оценивают не за календарный год, а за отдельно взятый сезон. В связи с этим успех Лео на Кубке Америки летом 2021 года не вошёл в зачёт на сезон-2021/2022.

Что пишут в прессе о непопадании Месси в число номинантов

Спортивные СМИ выразили удивление в связи с тем, что аргентинца не оказалось в числе кандидатов на награду.

Mundo Deportivo: «Отсутствие Месси и Неймара в списке номинантов на «Золотой мяч» стало большим сюрпризом. Аргентинец уже не повторит прошлогодний результат. У Месси семь «Золотых мячей», но он не попал в число тридцатки претендентов впервые за длительное время. Отсутствие Неймара тоже шокирует, хотя в меньшей степени. Всё это контрастирует с Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель награды оказался в числе претендентов, несмотря на разочаровывающий сезон в «Манчестер Юнайтед», с которым он даже не попал в Лигу чемпионов».

L’Equipe: «Ранее организаторы изменили критерии выбора лучшего футболиста. Нас ждало несколько новшеств, а теперь появилось ещё одно — в списке нет Месси. Аргентинец был в числе номинантов регулярно с 2006 года. Список без Месси немного похож на лето без «Тур де Франс» — это очень странно».

Неймар и Месси Фото: Amir Levy/Getty Images

Лионель Месси и Неймар не попали в число претендентов на «Золотой мяч»

ESPN: «Большой сюрприз, что в списке не оказалось Месси. Его впечатляющая серия подошла к концу. Год назад аргентинец шокировал общественность уходом из «Барселоны», а его первый сезон в Париже получился неудачным».

Ole: «Все предполагали, что Месси после не самого впечатляющего сезона в Париже не будет в числе главных претендентов на приз. Но удивительно, что Лео даже не попал в тридцатку претендентов. Важно помнить, что прошлогодняя победа в Кубке Америки не шла в зачёт, поскольку теперь лучшего игрока определяют по итогам сезона, а не календарного года».

Gazzeta dello Sport: «Среди 30 кандидатов нет даже Лионеля Месси. Человек-рекордсмен семь раз завоёвывал награду. Он был в списке номинантов регулярно с 2006 года. И вот спустя 17 лет Месси впервые не оказалось в списке кандидатов на приз».

Как на новость отреагировали болельщики

Мнения болельщиков в соцсетях разделились. Одни огорчились отсутствием Месси, другие считают такое решение справедливым.

Petsales7: «Месси нет в тридцатке претендентов на «Золотой мяч». Это что, такая шутка?»

Datte_On: «Месси в прошлом сезоне не выглядел как лучший футболист «ПСЖ». Без его голов команда спокойно выиграла бы чемпионат Франции. А вот без голов Роналду «Юнайтед» откатился бы ещё на несколько строчек вниз».

Tyler F09: «Что сделал Месси в прошлом сезоне? Забил 11 мячей во всех турнирах и выиграл чемпионат Франции. Вау, поздравляю!»

Andrelogelp: «Вы издеваетесь? В этом списке куча странных фамилий, а Месси нет. Мне стыдно за них!»

Dredbaltru: «Глупый список. Даже травмированный Месси лучше многих игроков из него».

El Juankis: «У Месси был неудачный сезон. Примите это, пожалуйста».

Nevergi: «Месси забил шесть мячей в лиге фермеров. Его и не должны были номинировать на «Золотой мяч».

KingKai: «Месси забивал гол каждые 114 минут, Роналду — каждые 119. Лео заслужил быть в списке, в отличие от любителя выпрашивать пенальти».

Zel: «Месси провёл сезон лучше, чем Роналду. Не понимаю, почему его не включили в число номинантов».

Месси получил свой седьмой «Золотой мяч» год назад. Тогда многие были недовольны таким выбором, поскольку рассчитывали на победу нападающего «Баварии» Роберта Левандовского. Итоги голосования вызвали серьёзный общественный резонанс.