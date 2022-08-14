За неделю в Европе — больше 25 классных трансферов! Что вы могли упустить

Европейские клубы активно укрепляют составы — за неделю состоялось более 25 переходов. В «Торино» появились два экс-игрока РПЛ, «Челси» купил защитника и продал форварда, «Боруссия» нашла замену Аллеру. Рассказываем о значимых сделках последней недели.
Если вы упустили трансферы предыдущих недель, то они здесь:
Алексей Миранчук: «Аталанта» → «Торино» (аренда)
Российский полузащитник наконец-то сменил клуб и остался в топ-чемпионате. «Торино» арендовал Миранчука до конца сезона с правом выкупа за € 12 млн. Переговоры между клубами проходили непросто, но в итоге Алексей всё-таки покинул «Аталанту». Главный тренер «Торино» Иван Юрич высоко оценил тот факт, что россиянин играл под руководством Джан Пьеро Гасперини. По словам хорвата, Миранчуку не потребуется много времени на адаптацию, и он может с ходу попасть в стартовый состав. Вадим Шпинёв, агент Алексея, рассказал «Чемпионату», что руководство «Аталанты» провернуло эту сделку только из уважения к футболисту. С точки зрения имиджа и финансов для бергамасков это был невыгодный трансфер.
Никола Влашич: «Вест Хэм» → «Торино» (аренда)
Ещё один бывший футболист РПЛ оказался в туринском клубе. У Влашича, мягко говоря, не задалось в «Вест Хэме» (31 матч, один гол, две голевые передачи), и теперь у него появилась возможность перезагрузить карьеру.
Никола Влашич и Алексей Миранчук
Фото: из личного архива Вадима Шпинёва
По информации Николо Скиры, ради перехода в новый клуб хорват пошёл на понижение зарплаты. Кстати, Миранчук встретился с Влашичем за день до подписания контракта. По словам Шпинёва, футболисты тепло поприветствовали друг друга и поговорили на русском языке: «Никола был очень довольный, ребята тепло друг друга поприветствовали, обнялись, Никола же прекрасно говорит на русском. Они были очень рады увидеться».
Марк Кукурелья: «Брайтон» → «Челси» (€ 65,3 млн)
Чуть больше недели назад авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» согласовал трансфер флангового защитника Кукурельи. Пресс-служба «Брайтона» опровергла эту информацию и заявила, что никаких договорённостей нет. Спустя сутки испанец успешно прошёл медосмотр, а затем подписал контракт на шесть лет.
Марк Кукурелья
Фото: Michael Regan/Getty Images
После заключения сделки Кукурелья сказал, что счастлив оказаться в одном из лучших клубов мира. Ну разве могло быть иначе? В прошлом сезоне Кукурелья отыграл за «Брайтон» 39 матчей и набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас».
Гонсалу Гедеш: «Валенсия» → «Вулверхэмптон» (€ 32,6 млн)
Гедеш последние четыре года провёл в «Валенсии», а теперь сменил обстановку. Оказался он в английском клубе, где выступают сразу несколько соотечественников. В матче 1-го тура АПЛ с «Лидсом» (1:2) за «Вулверхэмптон» сыграли сразу четыре португальца (ещё один остался в запасе). Да и тренирует эту команду соотечественник Гедеша — Бруну Лаже. Так что проблем с адаптацией у 25-летнего футболиста возникнуть не должно. В прошлом сезоне он оформил 13 голов и шесть ассистов в 42 матчах за «Валенсию».
Тимо Вернер: «Челси» → «РБ Лейпциг» (€ 20 млн)
Два года назад «Лепйциг» продал Вернера в «Челси» за € 53 млн. Этот трансфер можно смело назвать одним из самых провальных в эпоху правления Романа Абрамовича. В «Лейпциге» Тимо забивал в среднем один мяч за 1,7 матча, в «Челси» статистика намного хуже — на каждый гол ему требовалось 3,9 матча. Теперь английский клуб продаёт нападающего почти в три раза дешевле, чем покупал. У немца есть хорошая возможность отметиться новыми бомбардирскими подвигами, но уже под руководством Доменико Тедеско.
Филип Костич: «Айнтрахт» → «Ювентус» (€ 12 млн)
Серб прочно осел в Бундеслиге с 2014 года. Поиграл за три клуба («Штутгарт», «Гамбург», «Айнтрахт») и незадолго до своего 30-летия сменил чемпионат. По итогам прошлого сезона Костич выиграл Лигу Европы в составе «Айнтрахта» и набрал 22 (7+15) очка по системе «гол+пас» в 42 матчах во всех турнирах. Главный тренер немецкого клуба Оливер Гласнер эмоционально отреагировал на уход футболиста: «В моих глазах слёзы. Костич был очень важен для нас, и его уход, конечно, огорчает. Я сказал ему, что если он хочет покинуть «Айнтрахт», то должен это сделать героем. Думаю, у него получилось, потому что он был одним из лучших игроков прошлой Лиги Европы».
Лукас Торрейра: «Арсенал» → «Галатасарай» (€ 6 млн)
Полузащитник играл за «Арсенал» с 2018 года, но последние два сезона уезжал в аренду («Атлетико», «Фиорентина»). «Галатасарай» заплатил за 26-летнего уругвайца € 6 млн, а сам игрок подписал контракт на четыре года. В прошлом сезоне Торрейра забил пять мячей, и это очень неплохой показатель для футболиста, играющего на позиции опорного полузащитника. «Галатасарай» совершил несколько неплохих приобретений, ведь команде необходимо реабилитироваться за провал по итогам прошлого сезона.
Антони Модест: «Кёльн» → «Боруссия» Д (€ 5,1 млн)
Получив неприятное известие о болезни Себастьена Аллера (злокачественная опухоль яичка), «Боруссия» приступила к поиску нового форварда. Дортмундцы отыскали недорогой вариант и переманили к себе 34-летнего Модеста.
Антони Модест
Фото: Alex Grimm/Getty Images
У француза богатый опыт выступления в Германии (более 200 матчей за «Хоффенхайм» и «Кёльн») и приличная статистика по итогам прошлого сезона. Тогда Антони наколотил 23 гола в 35 матчах, приплюсовав к этому ещё четыре результативные передачи. Контракт подписан на один сезон, так что Аллер может спокойно заниматься реабилитацией.
Жоржиньо Вейналдум: «ПСЖ» → «Рома» (аренда)
Голландец проведёт ближайший сезон в Италии. «Рома» выкупит права на полузащитника, если тот сыграет в более чем 50% матчей, а клуб попадёт в зону Лиги чемпионов. По данным журналиста Скиры, парижане возьмут на себя выплату 40% зарплаты Вейналдума.
Жоржиньо Вейналдум
Фото: Luciano Rossi/Getty Images
Неплохая сделка для «Ромы», которая, похоже, планирует бороться за самые высокие места в чемпионате Италии. Сам Вейналдум после перехода заявил, что контактировал с Мохамедом Салахом и Кевином Стротманом, и они рассказали ему много всего хорошего о римском клубе.
Иско: «Реал» → «Севилья» (свободный агент)
Испанец провёл в «Реале» почти 10 лет, отыграл более 200 матчей и ушёл в статусе свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник набегал всего 407 минут (в ЛЧ не сыграл ни разу), поэтому расставание с мадридским клубом казалось неизбежным. После перехода в «Севилью» Иско заявил, что ему очень нравится игровой стиль команды. А ещё отметил, что хочет показать свой уровень, который никогда не терял. Кстати, Иско на протяжении всей карьеры играет исключительно на родине.
Дрис Мертенс: «Наполи» → «Галатасарай» (свободный агент)
Бельгиец покинул «Наполи», отыграв в итальянском клубе девять лет (почти 400 матчей). Мертенс записал прощальный видеоролик, посадив на колени маленького сына, рождённого в Неаполе. Дрис отметил, что не планирует продавать дом на юге Италии, и попрощался с болельщиками «Наполи».
Дрис Мертенс
Фото: galatasaray.org
После этого футболист подписал контракт с «Галатасараем» на один год. В прошлом сезоне Дрис оформил 11 голов в 30 матчах Серии А, а вот его новый клуб провалился в чемпионате Турции (13-е место).
Алексис Санчес: «Интер» → «Марсель» (свободный агент)
«Интер» в течение летнего трансферного окна активно работал над сокращением зарплатной ведомости. Главная проблема заключалась в больших контрактах Артуро Видаля и Алексиса Санчеса. В итоге миланский клуб расторг договоры с обоими чилийцами. Видаль, как известно, укатил в Бразилию, а вот Санчес перебрался во французский чемпионат. Алексис отбегал всего 793 минуты в предыдущем розыгрыше Серии А, в «Марселе» он явно рассчитывает на другие цифры. Фанаты французского клуба с энтузиазмом восприняли этот переход. Посмотрите, какой крутой приём они организовали новичку.
Другие трансферы:
- Беньямин Шешко: «Зальцбург» → «РБ Лейпциг» (€ 24 млн, контракт вступит в силу с сезона-2023/2024);
- Андреа Пинамонти: «Интер» → «Сассуоло» (€ 20 млн);
- Исса Диоп: «Вест Хэм» → «Фулхэм» (€ 17,8 млн);
- Миккель Дамсгор: «Сампдория» → «Брентфорд» (€ 15 млн);
- Иван Проведель: «Специя» → «Лацио» (€ 2 млн);
- Даниэль Васс: «Атлетико → «Брондбю» (€ 1,75 млн);
- Анхелиньо: «РБ Лейпциг» → «Хоффенхайм» (аренда);
- Исмаили: «Шахтёр» → «Лилль» (свободный агент);
- Марлон: «Шахтёр» → «Монца» (аренда);
- Нето: «Барселона» → «Борнмут» (свободный агент);
- Конор Коуди: «Вулверхэмптон» → «Эвертон» (аренда);
- Маланг Сарр: «Челси» → «Монако» (аренда);
- Пабло Мари: «Арсенал» → «Монца» (аренда);
- Антонио Кандрева: «Сампдория» → «Салернитана» (аренда);
- Сальваторе Сиригу: «Дженоа» → «Наполи» (свободный агент).
- 14 августа 2022
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