«ПСЖ» искореняет откровенных нахлебников. Клуб наконец-то пошёл на самые жёсткие меры

Мауро Икарди и Ванда Нара очень расстроены. Остальные ненужные игроки тоже — они в положении, когда им же лучше найти себе новую команду.

«ПСЖ» может отправить игроков, на которых не рассчитывает, в резервную команду. Как сообщает L’Équipe, главный тренер парижан Кристоф Галтье не рассчитывает на Андера Эрреру, Рафинью Алькантару, Юлиана Дракслера, Лейвина Курзава, Мауро Икарди, Тило Керера, Идриссу Гейе и Эрика Эбимбе. На вчерашний матч с «Монпелье» никто из них не попал в заявку.

Если кто-то из указанных футболистов откажется уходить из клуба, «ПСЖ» может отправить их в резервную команду, которая выступает в пятом дивизионе Франции. Там выступают любительские и полупрофессиональные команды, а также вторые команды профессиональных клубов.

Мауро Икарди и Ванде Наре очень не нравится новый подход «ПСЖ»

«ПСЖ» стал на порядок менее расточительным и более прагматичным с приходом Галтье. Отчасти это объясняется необходимостью хоть как-то соблюдать правила финансового фэйр-плей, но позиция тренера тоже сыграла немаловажную роль. Галтье дал понять, что не является поклонником раздутого состава с обилием дорогих, но практически неиспользуемых игроков.

По сути, «ПСЖ» искореняет откровенных нахлебников. Клуб наконец-то предпринимает самые жёсткие меры в этом процессе. Галтье прямо заявил, что ему не нужен форвард Мауро Икарди, который со среды тренируется отдельно от основной команды – как и остальные игроки, с которыми «ПСЖ» хочет расстаться.

«Я не хочу работать с 25 полевыми игроками. Невозможно держать такое количество футболистов. В начале недели я встретился с Мауро и сообщил, что мы хотим ещё сильнее сократить состав. В последние сезоны у Мауро было очень мало игрового времени. Важно, чтобы он перезапустил карьеру. Для этого ему нужно найти более подходящее место. Нужно найти наилучший выход – это в интересах не только Мауро, но и клуба. Икарди нужна команда, где он сможет проявить свои качества, потому что он их не растерял. Но последние два года действительно получились сложными для него», – сказал Галтье.

Слова тренера – вполне адекватные. Икарди действительно не имеет шансов получить значимую роль в нынешнем «ПСЖ». 29-летнему форварду стоит сменить команду, чтобы реанимировать карьеру, пока ещё не поздно. Проблема в том, что Мауро предпочитает сидеть на скамейке в Париже, получая высокую восьмизначную зарплату в евро за сезон. Другие клубы сопоставимый оклад предложить не готовы.

Огромное влияние на Икарди оказывает его жена и агент Ванда Нара. Недавно появились слухи о том, что пара разводится. Мауро опроверг их, опубликовав фото с возлюбленной во время отдыха на Ибице. Форвард написал гневный пост, обвинив СМИ в придумывании чуши. Окажись эти слухи правдой, аргентинец мог бы слегка переосмыслить жизненные ценности, но не судьба.

Мауро Икарди и Ванда Нара Фото: из личного архива Икарди

Ванде очень не нравятся намерения «ПСЖ» в отношении Икарди: «Контракт Мауро с клубом действует ещё два года. Чтобы разорвать действующий договор, клуб должен заплатить много денег. Это не наш случай. Такое случается при смене тренера – новый тренер может иначе смотреть на вещи и принимать другие решения. Поэтому и существуют трансферы. Есть много игроков и в этом клубе, и в других, которые оказываются в аналогичной ситуации. Только я знаю достоверную информацию по этому вопросу», – сказала Нара.

Недовольство Нары позицию клуба не изменит. Ванда это понимает. Она начала предпринимать попытки трудоустроить Мауро в другой клуб. 29-летний форвард интересен «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараю», сообщает TyC Sports. «МЮ» хочет арендовать Икарди с правом выкупа. Этот вариант больше нравится самому игроку. При этом Нара уже трижды встречалась с представителями «Галатасарая», так что футболист вполне может оказаться и в Турции.

Андер Эррера и другие ненужные игроки продвинулись в поисках новых клубов

Хавбек Андер Эррера может вернуться в «Атлетик». По данным Cope, 32-летний испанец достиг принципиального соглашения с баскским клубом, за который он выступал с 2011 по 2014 год. В настоящее время Эррера ведёт переговоры с «ПСЖ» о расторжении контракта, рассчитанного до июня 2024 года.

Летом Эррера раздал много интервью, расхваливая своих одноклубников Килиана Мбаппе, Марко Верратти, Лионеля Месси, Неймара, тренера Галтье и организацию «ПСЖ» в целом. Задержаться в команде это не помогло, хотя Андер определённо не желал покидать Париж.

Андер Эррера Фото: Lars Baron/Getty Images

На позиции испанца есть достаточно более молодых и эффективных конкурентов. В былые времена команда могла бы держать игроков вроде Эрреры на скамейке просто «лишь бы были». Сейчас приоритеты изменились. Андеру ясно дали понять, что ему лучше найти себе новый клуб. После перспектив выступления в пятом дивизионе Франции достаточно быстро возник вариант с «Атлетиком».

По другим ненужным игрокам тоже есть подвижки. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что на Керера претендуют «Вест Хэм» и «Севилья». Парижане предлагали приобрести Рафинью Алькантару бразильским клубам, в частности, «Ботафого», но те ответили отказом. Вторую половину прошлого сезона Алькантара провёл в аренде в «Реале Сосьедад». Клуб может прибегнуть к аналогичной практике ближе к концу трансферного окна, если не найдёт покупателя.

Гейе может вернуться в «Эвертон». Англичане уже начали вести переговоры о трансфере 32-летнего игрока сборной Сенегала. «ПСЖ» предлагал € 60 млн и Дракслера за защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Итальянцы затребовали € 80 млн, поэтому переговоры застопорились. В любом случае до конца трансферного окна остаётся ещё почти три недели. Времени для поиска нового клуба у Дракслера предостаточно.

Практически нет сомнений в том, что все ненужные Галтье игроки будут трудоустроены в другом месте, как арендованный «Ромой» Жоржиньо Вейналдум, согласовавший контракт с «Ювентусом» Леандро Паредес, проданный «Ренну» Арно Калимуэндо и уже одной ногой пребывающий в «Наполи» вратарь Кейлор Навас. Кроме того, «ПСЖ» хочет включить защитника Абду Диалло в сделку по вингеру «Милана» Рафаэлу Леао. Вряд ли это получится, несмотря на все усилия спортивного директора Луиша Кампуша, но уход Диалло в другой клуб очень вероятен. Чистка балласта в Париже активно продолжается.

Галтье кардинально преобразил «ПСЖ»

Кристоф Галтье меняет подход клуба к кадровой политике. Тренер сумел создать рабочую атмосферу в коллективе. Это очень нравится главным звёздам «ПСЖ», которые получают удовольствие от сотрудничества с Галтье, сообщает Marca. В раздевалке чувствуется воодушевление по поводу перспектив команды с новым тренером.

«Мы видим, как он постепенно выстраивает новый проект с многообещающим будущим. Непростые упражнения, которые ввёл Галтье на тренировках, нравятся звёздам парижан. Они учатся и получают удовольствие во время тщательно спланированных занятий. «Ты чувствуешь, что тренируешься ради чего-то важного» – вот какое мнение преобладает у игроков», – приводит Marca слова неназванного источника из раздевалки «ПСЖ».

Кристоф Галтье Фото: Amir Levy/Getty Images

Звёзды «ПСЖ» хорошо приняли нового тренера, его характер им симпатичен. Галтье умеет убеждать и прививать дисциплину. Кристоф решил вопрос с Неймаром, который вновь очень мотивирован работать во благо команды и уже никуда не собирается уходить. Пока что очень гармонично выглядят его взаимоотношения с Мбаппе и Месси. Сезон только начался, и делать серьёзные выводы по перспективам «ПСЖ» слишком рано. Однако есть явные признаки того, что Галтье проявит себя в Париже успешнее, чем его предшественники.