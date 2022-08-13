Даже такой Головин не поможет «Монако». Команда собрала комбо из проблем в одном матче

Рубрика «россияне за границей» с вами. Сегодня мы следили за Александром Головиным. Его «Монако» во 2-м туре встретился дома с «Ренном» и не смог победить. Но ярких моментов, в том числе с участием российского полузащитника, всё равно хватало.

Головин выделялся. Ближе всего к голу в первом тайме «Монако» оказался после атаки, которую проникающим пасом разогнал Александр. Правда, закончилось всё ударом в перекладину.

На 15-й минуте «Монако» неожиданно остался в меньшинстве. Раннее удаление — не самое частое событие в футболе, но полузащитник Юссуф Фофана сделал всё, чтобы у судьи не было выбора. Он наступил на ногу упавшему сопернику и сразу же дал понять, что это было не специально. Но арбитра было не переубедить. Главному тренеру «Монако» Филиппу Клеману пришлось снимать одного из лидеров — нападающего Виссама Бен-Йеддера — и выпускать полузащитника Сунгуту Магасса.

Не сказать, что Головин был с мячом постоянно, но, как только они встречались, получалось здорово. Про эффектность Александр тоже не забывал — например, на 27-й минуте поучаствовал в комбинации, пяткой направив на партнёра летевший мяч. Правда, спустя несколько минут россиянину сильно прилетело мячом в голову, и пришлось бегать по полю с ваткой в носу.

На 33-й минуте Головин помог «Монако» заработать пенальти. Александр подал в штрафную, и на мяч выбежал Стив Манданда. Только вместо мяча вратарь-ветеран выбил голову игрока «Монако». Плюс для команды Головина: обошлось без травмы. Минус: пенальти не был реализован. Аксель Дисаси пробил неудачно, и Манданда потащил. Не забив, «Монако» сразу же чуть не пропустил. Но удар у нападающего «Ренна» не получился, и Александр Нюбель справился.

Ещё через несколько минут Головин, вероятно, создал момент самым оригинальным образом в своей карьере. Он увидел, что партнёр вбегает в штрафную, и вбросил аут не с бровки, а прямо из-за камерамена. А в конце тайма Головин отметился вновь: отдал пяткой на ход Каю Энрике, но тот не решился бить и прострелил. Гола так и не случилось.

«Монако» — «Ренн» — 1:1 Фото: asmonaco.com

В перерыве у «Ренна» произошла замена вратаря: вместо Манданда вышел парень, который годится ему в сыновья — 19-летний Доган Алемдар. Идея сразу оказалась сомнительной: на первой же минуте второго тайма турок зачем-то помчался на перехват, хотя защитник явно успевал.

А на 59-й минуте «Ренн» забил. Гол получился глупейшим: защитники сами помогли Гаэтану Лаборде оказаться один на один с Нюбелем и забить. Головина в игре тем временем становилось всё меньше, и через пять минут после гола он отправился отдыхать.

Перекрыть дурацкий гол можно было только ещё более дурацким голом. Так и вышло! Несчастный вратарь Алемдар «заснул» с мячом в ногах и не успел отдать пас. Брил Эмболо просто прыгнул и вонзил в ворота. 1:1!

Справедливости ради Алемдар всё же частично реабилитировался. На последних секундах «Монако» создал убойный момент: Жеан Лукас выскочил из-за спин защитников и мощно пробил головой, а вратарь непостижимым образом среагировал и отбил. А заодно принёс «Ренну» ничью.

Головин выдал отличный матч, но нынешнему «Монако» не поможет даже такой перформанс. Как побеждать, если команда в одной игре собирает комбо из проблем? Следующий матч «Монако» состоится ровно через неделю, 20 августа. Команда Головина вновь сыграет дома — с «Лансом». Ждём голевых действий от россиянина!