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«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» — 4:0, обзор матча: болезненное поражение для тен Хага в АПЛ, 13 августа 2022 года

Сегодня казнили «Манчестер Юнайтед»
Григорий Телингатер
Сегодня казнили «Манчестер Юнайтед»
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Текст, который пропитан болью.

Чёрный день для фанатов «Манчестер Юнайтед». Кажется, это низшая точка за всю историю команды в АПЛ. Не так страшно идти на последнем месте после двух туров – впереди ещё весь сезон, чтобы отыграться. Страшно быть посмешищем.

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
13 августа 2022, суббота. 19:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
4 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 да Силва – 10'   2:0 Йенсен – 18'   3:0 Ми – 30'   4:0 Мбемо – 35'

«Брентфорд» делал с «МЮ» всё, что хотел, и выигрывал со счётом 4:0 уже к 35-й минуте. Хотя в какой-то степени «Брентфорду» особо и не пришлось ничего делать. Первые два гола «МЮ» «привёз» сам. Точнее, «привёз» конкретно де Хеа. В прошлом сезоне он был одним из немногих в команде, к кому почти не возникало вопросов. А теперь вратарь «поплыл».

Сначала он не справился с элементарным ударом. Мяч хоть и шёл под штангу, но удар был из-за пределов штрафной, и мяч всё это время катился. Голкипер спокойно реагировал на удар, но мяч каким-то удивительным образом прошёл сквозь его руки. Просто грубая ошибка. А затем ещё одна. Де Хеа начал разыгрывать от ворот коротко и отдал пас по центру в борьбу на Эриксена, которого накрывал соперник.

Де Хеа начал разыгрывать от ворот коротко и отдал пас по центру в борьбу на Эриксена, которого накрывал соперник

Де Хеа начал разыгрывать от ворот коротко и отдал пас по центру в борьбу на Эриксена, которого накрывал соперник

Мало смысла разбирать игру дальше. Расписывать, что после тройной замены стало чуть-чуть лучше. Главное, что в целом за 90 минут «МЮ» выглядел маленькой командой, у которой ничего не получалось. Фанаты «Брентфорда» уже в первом тайме издевались над гостями. Как только мяч приходил к де Хеа, то нагнетали голосом, ожидая его новой ошибки. Кстати, болельщики «Брентфорда» в начале матча ещё освистывали Эриксена. Видимо, потому что этим летом полузащитник выбирал между двумя клубами – «Брентфордом» и «МЮ», выбрав команду тен Хага. Однако когда счёт стал разгромным, освистывать футболиста перестали. Видимо, из жалости.

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В соцсетях стал набирать популярность мем: «Ты это видишь, Эриксен?» Год назад фанаты «Тоттенхэма» так же скандировали в отношении Кейна. На тот момент решалось, в каком клубе продолжит нападающий, а «Тоттенхэм» в 1-м туре победил как раз «Сити». Тогда скандирования «Ты это видишь, Кейн?» выглядели уместно. Сейчас такое же в отношении Эриксена – уже просто жёсткий стёб.

Вообще, в этот вечер всё выглядело насмешкой над «МЮ». Даже добавленные к первому тайму четыре минуты. Так много, потому что игрокам «Брентфорда» приходилось часто праздновать голы. Непостижимо.

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Тяжело осмыслить такие поражения и найти внятные объяснения. Сливают тренера? Очень вряд ли. Это полумиф, которым стараются объяснить непонятные вещи. Сливать тен Хага мало смысла. Придёт новый такой же тренер – ничего не изменится для игроков. Только ещё больше футболистов захотят сбежать из команды, а не только Роналду. Если что, он вышел в основе и провёл на поле весь матч.

Вообще, вопрос «почему так происходит с командой?» сам по себе трансформируется в поиск виноватых. Но тут даже категорию виноватых тяжело определить. Футболисты? Тренерский штаб? Владельцы? Разные факты можно подогнать под любой вариант ответа. Хотя если уже 10 лет «МЮ» ни в какой момент не подбирался к борьбе за титул, то напрашиваются претензии к владельцам и директорам клуба. Пожалуй, для фанатов «МЮ» именно эта категория людей вызывает наибольшее раздражение. С другой стороны, состав не настолько плох, чтобы показывать такие результаты.

Казалось, что «МЮ» не может играть хуже, чем в прошлом сезоне. Чёрт, какое же это было заблуждение!

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