«Одни видят офсайд, другие — нет». У ЦСКА в матче с «Зенитом» отобрали чистый гол?

Главный матч 5-го тура в РПЛ получился жарким! «Зенит» и ЦСКА выдали богатую на сюжеты игру, и закончилось всё победой чемпиона. Но могло быть и иначе, ведь при счёте 1:1 гости забили. Но гол в итоге не засчитали. Правы ли судьи?

Как всё было? 82-я минута, Хорхе Карраскаль получил пас на ход из глубины, вбежал в штрафную, усадил на пятую точку защитников и пробил. Михаил Кержаков потащил, но мяч вернулся к футболисту ЦСКА, который покатил на партнёра — Никита Ермаков уже не простил. Полноценно отпраздновать не получилось — боковой судья поднял флаг, сигнализируя о весьма неочевидном офсайде у Карраскаля в первой фазе атаки.

Посмотреть видео эпизода можно, нажав на изображение сверху.

Логично предположить, что в таких ситуациях должен вмешиваться VAR. Но есть нюанс: у видеоассистентов в РПЛ сейчас нет важнейшей функции, которая позволяет рисовать линии и определять, было ли положение «вне игры» или нет. В случае с Карраскалем без линий дать точный ответ было невозможно, особенно учитывая ракурс из трансляции.



Вот момент с возможным офсайдом у Карраскаля с разных ракурсов. Первый план кажется более удобным для определения «вне игры».

Но, как ни странно, как раз на втором футболист ЦСКА, по ощущениям, находится в офсайде, а Деян Ловрен — ближе к центральной линии.

Наш эксперт, арбитр Игорь Федотов, решение коллег поддержал, но дополнительно разъяснил сложность эпизода:



— Гол ЦСКА в ворота «Зенита» отменён верно — здорово разобрался помощник. Но если бы он не поднял флаг, то гол засчитали бы. Для VAR это не очевидная ошибка, они бы её не исправили, а чертить линии им нечем.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча не скрывал разочарования. У него решение судей отменить гол явно не вызвало понимания:

— Во втором тайме мы перевернули игру, что-то начало походить на футбол, игра пошла на встречных курсах. Мы забили гол, потом отменённый гол. Хотя линий нет. Одни видят вне игры, вторые не видят. Всё могло сложиться гораздо благоприятнее. Ну и в конце потеряли концентрацию. Хотя нас там было предостаточно.

А как вы считаете? Правы ли арбитры?