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«Динамо» — «Краснодар» — 0:0, обзор матча 5-го тура РПЛ, 13 августа 2022 года, чемпионат России по футболу

«Динамо» упустило шанс догнать «Зенит». А Сафонов озверел и устроил потасовку!
Анатолий Романов
Сафонов озверел и устроил потасовку!
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Йоканович пока не проигрывает в России. Но с игрой проблемы.

«Динамо» продлило беспроигрышную серию под руководством Славиши Йокановича до пяти матчей. Но побед в пяти турах – всего две.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
13 августа 2022, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар

Йоканович после возвращения в состав Фомина и Захаряна вернулся к схеме 4-3-3. Лесовой с Тюкавиным опять присели на скамейку. Кроме того, в заявке «Динамо» отсутствовал Карцев – арендованного полузащитника сборной Израиля заявят к следующему туру. У «Краснодара» вернулся на поле залечивший травму Кордоба. Выпал из основы сербский новичок Баньяц.

От встречи «Динамо» с «Краснодаром» можно было ждать многого, но игре не хватало скоростей, зрелищности. Бело-голубые играют при Йокановиче совсем не так, как при Сандро Шварце. В сегодняшнем матче динамовцы добровольно отдали мяч «быкам» (лишь 30% владения до перерыва), прессинговали эпизодически. Хотя в тех моментах, когда хозяева включались в высокий коллективный отбор, гости испытывали проблемы. Например, однажды в такой ситуации едва не «привёз» гол вратарь сборной России Сафонов.

Смолов, чьи лучшие годы карьеры пришлись на «Краснодар», пытался подловить на ошибке небыстрого центрального защитника «быков» Бородина. Задуманное у Фёдора почти получилось уже на четвёртой минуте, когда нападающий убежал к воротам Сафонова, но Матвей вытащил сложнейший мяч. При этом Смолову недоставало поддержки от вингеров – Захаряна и Грулёва. Арсен вернулся на левый фланг, а Вячеслав действовал на не самой привычной позиции справа. В результате в остальное время до перерыва лучший момент «Динамо» создало не с игры, а со стандарта: краснодарцы потеряли Моро на угловом.

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Команда Александра Сторожука тоже атаковала без скорости и предсказуемо. Складывалось впечатление, что у «Краснодара» владение ради владения. Первый тайм «быки» выиграли по ударам – 11:7, вот только по попаданиям в створ всё было грустно (ничья 2:2). Самый интересный момент этих 45 минут – стык Паршивлюка и Олусегуна. Наверное, судья Карасёв принял справедливое решение, не став ломать игру спорным удалением в ситуации 50 на 50. Но Паршивлюк, конечно, играл с огнём, останавливая более быстрого оппонента жёстким движением плеча и руки.

Йоканович снял в перерыве Грулёва. Надо признать, это далеко не самый успешный матч в карьере Вячеслава. Он совершил всего 19 касаний мяча, отдал только 42% точных передач (худший показатель в команде) и допустил 10 потерь владения (больше всех). Один раз пробил, но мяч был заблокирован защитниками «Краснодара». Трудно сказать, насколько это связано с заменой Грулёва на Макарова (скорее всего, всё-таки со стратегией на игру), однако вторую половину «Динамо» начало активнее, пыталось доминировать на поле.

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Потом игра вернулась в прежнее русло. «Краснодар» владел мячом, «Динамо» надеялось поймать свои шансы на контратаках. Получалось у команд так себе. Футбол не был вкусным – дежурное блюдо для болельщика. Стало понятно, что соперников разбудит только гол. В середине тайма довольно неожиданный ход сделал Сторожук, убрав Кордобу и отказавшись от классического нападающего. Сразу два футболиста заняли менее привычные для себя позиции: Олусегун по воле тренера превратился в центрфорварда, а Баньяц – в крайнего хавбека.

Судя по тому, что на последних минутах вперёд у «Краснодара» вышел Манелов, а Олусегун вернулся на фланг, Сторожук признал: ход с нигерийцем на острие не сработал. Мысль и острота у «быков» в атаке окончательно пропала. Правда, и перестроения у «Динамо», после которых в роли «десятки» часто оказывался Захарян, эффекта не дали. Единственный момент возник, когда бело-голубые не стали соблюдать фэйр-плей: Скопинцев совершил впечатляющий проход, пока Волков страдал из-за сведённой ноги. Разъярённый Сафонов тут же устроил потасовку. Статистика ударов во втором тайме – 4:4 (в створ – 2:0). Такой матч и должен был закончиться нулями.

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