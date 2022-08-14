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«Спартак» — «Сочи», «Химки» — «Ахмат», «Оренбург» — «Торпедо», онлайн-трансляция 5-го тура РПЛ, 14 августа 2022

У «Спартака» уникальная возможность. Сдвинет ли он «Зенит» с вершины? Онлайн 5-го тура РПЛ
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Онлайн 5-го тура РПЛ
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«Химки» зарубятся с «Ахматом», «Торпедо» поедет в Оренбург за очками, а «Ростов» будет бодаться с «Нижним».

Друзья, всем привет! 5-й тур РПЛ близится к завершению. Сегодня, 14 августа, в нашем чемпионате состоятся четыре матча. Откроет игровой день встреча «Химок» и «Ахмата». Первые недавно сменили главного тренера — вместо Сергея Юрана пришёл Николай Писарев. А вторые в случае выездной победы обгонят подмосковную команду в таблице.

Затем нас ждут два матча, которые пройдут одновременно. «Оренбург» и «Торпедо» встретятся вновь, но уже не в Первой лиге. Очки нужны и тем, и тем, но у торпедовцев ситуация сложнее — пока они на 15-м месте. Тем временем «Пари НН», находящийся в зоне стыков, примет «Ростов», который мощно начал сезон и может запрыгнуть в топ-3.

А закроет тур противостояние «Спартака» и «Сочи», которое за последние сезоны доказало, что стало одним из самых жарких в РПЛ. Красно-белые в случае победы могут подвинуть «Зенит» — чем не мотивация? «Сочи» же сейчас на четвёртом месте и тоже горит желанием запрыгнуть наверх.

За всеми этими матчами следите с нами! Будет интересно.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
14 августа 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Ахмат
Грозный
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Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
14 августа 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Торпедо М
Москва
Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
14 августа 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
14 августа 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
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