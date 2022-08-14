У «Спартака» уникальная возможность. Сдвинет ли он «Зенит» с вершины? Онлайн 5-го тура РПЛ

Друзья, всем привет! 5-й тур РПЛ близится к завершению. Сегодня, 14 августа, в нашем чемпионате состоятся четыре матча. Откроет игровой день встреча «Химок» и «Ахмата». Первые недавно сменили главного тренера — вместо Сергея Юрана пришёл Николай Писарев. А вторые в случае выездной победы обгонят подмосковную команду в таблице.
Затем нас ждут два матча, которые пройдут одновременно. «Оренбург» и «Торпедо» встретятся вновь, но уже не в Первой лиге. Очки нужны и тем, и тем, но у торпедовцев ситуация сложнее — пока они на 15-м месте. Тем временем «Пари НН», находящийся в зоне стыков, примет «Ростов», который мощно начал сезон и может запрыгнуть в топ-3.
А закроет тур противостояние «Спартака» и «Сочи», которое за последние сезоны доказало, что стало одним из самых жарких в РПЛ. Красно-белые в случае победы могут подвинуть «Зенит» — чем не мотивация? «Сочи» же сейчас на четвёртом месте и тоже горит желанием запрыгнуть наверх.
За всеми этими матчами следите с нами! Будет интересно.
- 14 августа 2022
-
00:53
-
00:40
-
00:39
-
00:37
-
00:23
-
00:14
-
00:06
-
00:04
-
00:01
-
00:00
- 13 августа 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:36
-
23:15
-
23:08
-
23:06
-
23:05
-
22:52
-
22:51
-
22:46
-
22:31
-
22:30
-
22:27
-
22:20
-
22:18
-
22:12
-
22:06
-
21:59
-
21:58
-
21:53
-
21:32