Всё важное и интересное — в материалах «Чемпионата».

Дебют Миранчука, деньги «Барселоны» и Медведев перед US Open. Главное за неделю

Футбол: Миранчук в «Торино», деньги «Барселоны» и перспективы наших в ЛЧ

⭐ Переход Миранчука в «Торино» – главный трансфер российского футбола на неделе. Его мог бы переплюнуть только Дзюба, но не стал. У нас тут эксклюзивные подробности перехода от агента, раскрыл детали переговоров.

Здесь и далее — материал открывается по ссылке, в отдельном окне.

Фото: Torino.it

Миранчук уже не только дебютировал, но и забил! Рассказываем, как это было и как его перформанс оценили в Италии.

«Барса» удивляет всех на трансферном рынке, хотя денег у них своих нет. Тут разобрали (очень подробно), как это вообще возможно, кому клуб продал права и что ещё нужно сделать.

Фото: Getty Images

Один из самых популярных текстов недели – о Первой лиге и её неожиданном лидере (ещё и с минимальным бюджетом). Бонусом внутри дикая история о том, как лидера «КАМАЗа» выживали из СКА. Например, потребовали уехать из отеля, угрожая полицией.

Фото: VK.COM/FCKAMAZ

Главные надежды России в Лиге чемпионов, Станислав Черчесов и Александр Головин, вылетели из турнира. Но не из еврокубков. Рассказали, что их ждёт дальше (спойлер – всё не так плохо). В ЛЧ, кстати, наши представители всё равно остались.

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Фигурное катание: обвинения в адрес Дробязко и Ванагаса, статистика Туктамышевой, интервью с Мамун

Призеров чемпионата мира и Европы Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса лишили госнаград Литвы из-за участия в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». При этом фигуристка ещё рискует остаться и без гражданства, так как родилась в Москве. Дробязко и Ванагаса буквально обвинили в предательстве из-за участия в шоу в Сочи.

Фото: РИА Новости

В рубрике «Холодный расчёт» посчитали все прыжки ультра-си Елизаветы Туктамышевой и процент их стабильности. Теперь можно сказать точно: Лиза — самая крутая трикселистка в истории фигурного катания!

⭐ Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун провела открытую тренировку на фестивале фейерверков. А после неё пообщалась с «Чемпионатом» и рассказала о своих впечатлениях от работы в фигурном катании.

Фото: РИА Новости

Хоккей: МЧМ, деньги Овечкина

Тема недели: переигровка МЧМ по хоккею оборачивается грандиозным организационным провалом. Трибуны в Канаде возмутительно пусты.

Фото: IIHF.COM

Артемия Панарина не назначили капитаном «Рейнджерс». Был ли форвард вообще достоин этого звания?

Фото: NHL.COM

Овечкин в 36 лет заколачивает 50 голов за сезон, но в Америке считают, что он слишком много получает.

Фото: NHL.COM

Теннис: Медведев перед US Open, интервью с восходящей звездой российского тенниса

Только великий испанец может по итогам американского «Мастерса» лишить Даниила Медведева звания первой ракетки мира. Считаем рейтинговые очки.

Фото: Getty Images

⭐ Эксклюзивное интервью с восходящей звездой российского тенниса. Анастасия уже ворвалась в топ-50!

Фото: LIVESPORTPRAGUEOPEN.CZ

Бокс / ММА: бэкграунд Джошуа, возвращение Уайлдера

20 августа состоится один из главных боксёрских поединков года: Александр Усик проведёт реванш с Энтони Джошуа. Вспоминаем бой, в котором англичанин прилично отлупил другого знаменитого украинца.

Фото: Getty Images

Легендарный Деонтей Уайлдер объявил о возвращении в ринг. Уайлдер активно тренируется и выложил фотографию, которая стала поводом для шуток поклонников бокса.

Фото: Getty Images

Автоспорт: лучшие в Формуле-1, семья Шумахера

Как так вышло, что семья Михаэля Шумахера порвала все контакты с менеджером, который довёл семикратного чемпиона мира до Формулы-1 и долгие годы вёл его дела? Об этом — в важном отрывке из книги Вилли Вебера.

Фото: Getty Images

Позади первая половина сезона Формулы-1. После каждой гонки мы выставляли оценки каждому из пилотов — пора узнать, кто же на данный момент лучше всех, а кто явно отстаёт.

Фото: Getty Images

В последние годы Формула-1 заполучила уйму новых болельщиков по всему миру — в том числе на важнейшем для себя рынке США. Что же такого сделали в Ф-1, чтобы резко рвануть вперёд? Раскрываем главные моменты.

Баскетбол: «дело Грайнер», скандал с Дюрантом

Дело Бриттни Грайнер раскололо американское общество на две части. Одни хотят скорейшего обмена. Вторые убеждены — делать этого не стоит!

Фото: РИА Новости

Суперзвезда НБА Кевин Дюрант ещё в июне запросил обмена, а теперь потребовал того, чего не делала ещё ни одна звезда лиги. Владелец клуба Джозеф Цай точно не на стороне игрока.

Фото: Getty Images

Олимпийские виды: интервью с Аплачкиной, возвращение Лысенко

⭐ У чемпионки России по бегу Светланы Аплачкиной накипело, и она честно рассказала, как на самом деле идут дела в нашей лёгкой атлетике. Затронула темы, о которых другие предпочитают молчать.

Фото: РИА Новости

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко отбыл длительную дисквалификацию и триумфально вернулся в большой спорт. С ходу взял и победил лидера сборной России. Кажется, этого гениального парня ничто не остановит.

Фото: РИА Новости

Шахматы

Шахматная Олимпиада, на которую не пустили российских гроссмейстеров, завершилась сенсацией. Главные фавориты турнира, шахматисты из США, неожиданно провалились. А у норвежцев с Карлсеном всё совсем ужасно.

Чемп.PLAY: бесконечные игры и DC

Какие-то игры можно пройти буквально за вечер и забыть уже через неделю, а в какие-то можно играть всю жизнь — в них всегда приятно проводить время. Сегодня — о них.

Иногда всё идёт против разработчиков, но, несмотря на все невзгоды и проблемы, они выпускают настоящий хит с большой буквы. Batman: Arkham Asylum, Among Us и даже Minecraft!

За 10 лет киновселенная DC доказала только одно — деньги не спасут от громкого провала. Но сейчас боссы WB одумались и в течение следующего десятилетия намерены спасти свои фильмы про супергероев.

Фото: WB DISCOVERY

Lifestyle: худеем, едим, дерёмся и уезжаем

Никогда не поздно худеть к лету. Такая короткая, но регулярная тренировка сожжёт больше жира, чем часовая два раза в неделю.

Питаемся не только куриной грудкой. Нашли восемь альтернативных вариантов.

Кикбоксинг — круто и полезно. Можно победить не только соперника, но и самого себя.

Фото: DIDENOK TEAM

Ну и куда без арбузов! 🍉

А если всё достало и хочется уединения, можно взять перерыв на пару дней и уехать отдохнуть.