Матч тренеров первой сборной и молодёжки — огонь! Команда Карпина догнала «Зенит»

«Ростов» впервые забил с игры и выдал на пару с «Нижним» самый результативный матч сезона РПЛ.

В 5-м туре РПЛ встретились два тренера национальных команд России: Михаил Галактионов, совмещающий работу в молодёжке и «Пари НН», сыграл с Валерием Карпиным, который, помимо первой сборной, возглавляет «Ростов». Получилось круто! Матч в Нижнем Новгороде – самый результативный в этом сезоне РПЛ.

«Ростов» до этого тура был единственной командой РПЛ, не забивавшей с игры. При этом команда Карпина одержала две победы, а центрфорвард Комличенко поражал ворота в каждом матче чемпионата. «Пари НН» до игры с ростовчанами не побеждал – давление на Галактионова росло.

Впрочем, нижегородцы с новым тренером перестраиваются на более агрессивный футбол, и отчасти поэтому пока страдает результат. Вот и сегодня команда Галактионова с первых минут поджимала ростовчан, высоко прессинговала соперника, который выходил от ворот через пас. «Ростов» с трудом преодолевал прессинг и упрощал игру передачами на Комличенко. Но тот не так быстр, чтобы убегать от защитников, тем более – от троих.

Лучшие моменты команда Карпина создавала по традиции со стандартов. Чернов едва не забил после подачи со штрафного, а потом заработал пенальти – ему рукой по лицу въехал Майга. Судья Шадыханов назначил пенальти только просмотра повтора, и Полоз спокойно забил с «точки».

Удивительно, но через пять минут похожий 11-метровый был поставлен в ворота «Ростова». Арбитр снова не разглядел фола, однако благодаря системе VAR зафиксировал фол Полоза на Стоцком – автор гола ростовчан разбил нос сопернику локтем в борьбе. Калинский тоже хладнокровно реализовал пенальти.

Тем не менее «Ростов» выиграл равный первый тайм, причём опять забил со стандарта. Ещё раз ошибся Майга – «привёз» опасный штрафной. Опасный вдвойне, учитывая, что у Карпина есть Уткин. Воспитанник «Краснодара» идеально пробил в дальний нижний угол. Да и голкипер Нигматуллин, пожалуй, зря стал гадать и дёрнулся влево.

После перерыва «Пари НН» непривычно много времени проводил в позиционных атаках. Но в этот момент команда Карпина и забила свой первый гол с игры! «Ростов» наконец-то смог выйти в контратаку через Комличенко, а потом оборона нижегородцев ошиблась при организации офсайда.

Капитан Гоцук (к слову, по ходу матча ему порвал повязку Комличенко – пришлось искать новую) сделал шаг вперёд, и Полоз свободно получил мяч в убойной позиции. Вдобавок какое-то неловкое движение сделал Нигматуллин – пропустил мяч, который летел прямо в него.

Тренеры сборных и их клубные команды развлекали болельщиков. В середине второго тайма «Пари НН» с «Ростовом» ещё раз обменялись голами. Нижегородцы сократили счёт, воспользовавшись недоработками футболистов сборной России: Полоз не помешал навесить, а Осипенко не сыграл по Милсону.

Ростовчанам помогли вернуть преимущество в два гола неудачный вынос мяча защитником «Пари НН» и рикошет от Гоцука. В результате оказавшийся на месте центрфорварда опорник Глебов забил ударом с нескольких метров. На радостях форвард подбежал к Карпину и поднял тренера.

Но и это ещё было не всё! Игроки «Пари НН» не опустили рук, команда Галактионова агрессивно лезла вперёд. И Сулейманов, продавив Прохина, сделал счёт 3:4. Между тем «Ростов» уже играл без заменённого Комличенко. Как ни удивительно, но в весёлом матче в Нижнем Новгороде результативная серия центрфорварда прервалась.

Нижегородцы выиграли у ростовчан по ударам – 14:8 (в створ – 5:4). Тем не менее продлили свою безвыигрышную серию. А вот команда Карпина одержала третью победу подряд и догнала по очкам «Зенит».