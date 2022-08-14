Конте и Тухель устроили нереальные разборки на бровке! А судьи украли победу у «Челси»?

Главный матч 2-го тура АПЛ – лондонское дерби, в котором встретились «Челси» и «Тоттенхэм». Принципиальная игра едва не превратилась в потасовку стенка на стенку. В разные моменты могло вспыхнуть: как между тренерами, так и между футболистами.

«Челси» открыл счёт в первом тайме – Кулибали от души приложился с лёта. А в середине второго тайма счёт сравнял Хёйбьерг. Гол «Тоттенхэма» получился спорным сразу по нескольким причинам. Во-первых, гости перехватили мяч после грубого отбора у Хаверца. Однако VAR не мог отменить гол «Тоттенхэма», потому что перехват мяча случился далеко от ворот Менди и за 44 секунды до гола (и «Челси» даже успел чуть-чуть повладеть мячом после грубой игры на Хаверце).

К голу «Тоттенхэма» возник и второй вопрос – более сложный. Ришарлисон находился в офсайде, когда перекрывал обзор вратарю «Челси» – то есть влиял на эпизод. Однако в АПЛ такие ситуации трактуют по-разному. Есть примеры в обе стороны.

Ришарлисон в пассивном офсайде Фото: Кадр из трансляции

Можно понять, почему не вмешивался VAR, но отбор на Хаверце получился неоднозначным. Видимо, это взбесило Тухеля, и он отреагировал на празднование Конте. Итальянец, в свою очередь, повернулся праздновать именно в сторону Тухеля. В результате тренеры схлестнулись на бровке и их пришлось разнимать. Получилось в лучших традициях Венгера против Моуринью.

После этого «Челси» вышел вперёд благодаря голу Джеймса. И тут уже Тухель побежал праздновать прямо перед Конте. Второй стычки не случилось в этот момент. Она могла вспыхнуть и на поле, потому что напряжение чувствовалось и между игроками, которые бодались головами.

Стычка Тухеля и Конте Фото: Robin Jones/Getty Images

Уже в добавленное время «Тоттенхэм» сравнял счёт. Причём тут уже получился настоящий скандал. Во время подачи углового защитник «Тоттенхэма» Ромеро схватил за волосы Кукурелью и силой повалил его на газон. Мяч был выбит, и судья назначил новый угловой в пользу «Тоттенхэма». В этот момент включился VAR и стал рассматривать игру Ромеро. Выглядело как однозначное нарушение правил, но VAR не стал вмешиваться. Видимо, потому что мяч прилетел не совсем в ту зону, где Ромеро оттащил за волосы Кукурелью. Фол (и удаление?) не был назначен – «Тоттенхэм» смог исполнить угловой, с которого сравнял счёт на 96-й минуте!

Матч закончился со счётом 2:2. По традиции в АПЛ после игры тренеры жмут друг другу руки. Тухель пожал руку Конте, но отпускать не захотел. Между ними завязалась ещё одна перепалка. Разнимать их пришлось уже нескольким десяткам человек.

Стычка Тухеля и Конте Фото: Robin Jones/Getty Images

«Я думал, во время рукопожатия надо смотреть друг другу в глаза, но у него было иное мнение на этот счёт. Во всём этом не было необходимости, но так можно сказать о многом», – сказал Тухель после матча.