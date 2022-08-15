В Кубке России впервые выступят несколько чумовых любительских команд. Их истории – пушка

Нынешний Кубок России – удивительное и не похожее на Россию явление. Клубы привлекают под турнир очень много денег, придумали очень сложную систему розыгрыша и пытаются сделать всё, чтобы турнир стал интересным. Естественно, когда нет еврокубков, необходимо повышать интерес к собственным соревнованиям. И, похоже, РФС это удастся. А некоторые клубы, которые начнут выступления в первом раунде, имеют свою удивительную, пусть и локальную историю. И мы сейчас не говорим об «Амкале» или 2DROTS. Ниже – интересные сюжеты о командах, которые вы, скорее всего, не знаете.

«Нэфис»: генеральному директору 23 года. Он сын бывшего президента «Рубина»

Клуб из Казани сыграет в первом раунде с «Химиком-Август». Гендиректору «Нэфиса» – 23 года. Его зовут Константин Самаренкин. Знаковая для Татарстана фамилия. Ведь его отец Дмитрий – председатель совета директоров жирового комбината и депутат местного Госсовета. А с 2011 по 2012 год Самаренкин-старший был президентом «Рубина», в тот период команда впервые в своей истории выиграла Кубок России.

Константин – выпускник академии «Краснодара», играл в одной команде с Игнатьевым, Шапи и остальными. Но дальше не пошло. Он закончил карьеру и залетел в профессиональный футбол с другой стороны – создал клуб с приличными перспективами. В первом же сезоне команда выиграла чемпионат Татарстана, а в этом получила право участвовать в Кубке.

У клуба частный спонсор — компания «Нэфис Групп», плюс есть несколько локальных партнеров. Планы – заявиться во второй дивизион, а дальше попасть в первый. Концепция – брать местную молодёжь, которая не зацепилась за шанс в «Рубине» и подписывать игроков с татарскими корнями. Своеобразная local team на частные деньги.

«Темп»: тренер – бывший игрок «Локо», медиадиректор – комментатор «Матч ТВ»

Эту команду ждёт дерби – с барнаульским «Динамо». У «Темпа» мощная для Алтайского края история – до 1968 года это была главная команда региона. Потом лучшие игроки перешли в «Динамо», а сам клуб дожил до 1998 года под кураторством завода «Трансмаш».



Дальше – долгая пауза. А совсем недавно — возрождение. Но уже на частные деньги. В первый же сезон – победа в чемпионате Алтайского края и второе место в Кубке. Дальше – победа в Кубке Сибири и право участвовать в Кубке России.

ФК «Темп» Фото: vk.com/fctemp_barnaul

Главный тренер команды Иван Старков – бывший футболист «Локомотива», «Ростова», «Химок». Лучший бомбардир – Роман Сычев. Но так как команда выступает в КФК, его основная работа – служба в МЧС. Есть в «Темпе» и городской прокурор. Но и пара статусных футболистов – Никита Ворона и Александр Джульдинов играли в Европе. Андрей Марков выступал за латвийский «Динабург» в Кубке Интертото.



Есть и медийные лица – например, комментатор «Матч ТВ» Михаил Меламед. Он отвечает в клубе за коммуникацию с болельщиками и прессой.

«Жасмин»: клуб, где начинал Владимир Федотов

Следующая история из городка Михайловск с населением меньше 10 тысяч человек. Команда «Жасмин» известна тем, что в ней начинал нынешний тренер ЦСКА Владимир Федотов. А уже потом перешёл в «Уралмаш». Вскоре команда перестала существовать, но в 2013 году возродилась. За счёт энтузиастов и частных денег. Спонсором клуба стала одноименная строительная корпорация.



Нынешний состав формируется в основном из игроков, которые не подошли «Уралу». Либо поиграли там, но не закрепились. «Жасмин» – отличный проект для таких целей. Пусть и не полностью профессиональный клуб, но с зарплатами и премиальными. А также с амбициями выйти во второй дивизион.

ФК «Жасмин» Фото: vk.com/jasminhik

Многое будет зависеть от спонсорских вложений. Но немало — и от результатов. Если вдруг получится продвинуться по сетке Кубка, то в Свердловской области появится ещё один профессиональный клуб.

«Химик-Август»: клуб из поселка — во втором дивизионе

Ещё один очень аутентичный клуб из крошечного посёлка городского типа в Чувашии. Но со статусом профессионального. «Химик-Август» много лет выступал в региональных лигах, побеждал, а в этом году дебютировал во втором дивизионе. Население поселка, который они представляют, – меньше 10 тысяч человек. Стадион на полторы тысячи, однако при этом соответствует всем требованиям РФС. А спонсор – крупнейший в России производитель химических средств защиты растений. Частные деньги и приличный прогресс.



В составе ни одного громкого имени, в основном местные воспитанники. Зато тренер с очень даже звучной фамилией – Валерий Лобановский. Связи с прославленным специалистом нет, но совпадение любопытное.

ФК «Химик-Август» Фото: vk.com/fckhimikavgust

Региональные власти поддерживают проект и в нескольких интервью рассказывают, что руководители вкладывают в клуб всю душу. А местные жители очень любят приходить на стадион и поддерживать своих парней. Там они точно знают всех игроков. И очень их любят.