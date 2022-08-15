Высокомерие Криштиану Роналду проявилось во всей красе. «МЮ» уже начал терять терпение

Криштиану Роналду очень хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до конца трансферного окна. Вряд ли получится это сделать, но агент Жорже Мендеш продолжает попытки трудоустроить своего клиента в клубе-участнике Лиги чемпионов.

Роналду – главный ньюсмейкер межсезонья в европейском футболе. Изначально португалец вёл себя относительно корректно по отношению к «МЮ». Да, он не приехал на предсезонку одновременно с другими игроками, но каких-то скандальных выходок не совершал. В первой половине лета Криштиану верил, что «Бавария», «Атлетико» или любой другой топ-клуб захотят приобрести его. Однако позже 37-летнему вингеру пришлось принять печальную реальность – никому из грандов он на данном этапе своей карьеры не нужен.

Во второй половине июля Роналду окончательно понял, что, скорее всего, ему не удастся покинуть «Юнайтед». Португалец появился на базе клуба, начал тренироваться с командой. Криштиану, по данным Sky, пообещал вести себя профессионально, несмотря на явное желание выступать в другом месте. Слово не сдержал. Высокомерие Роналду проявилось во всей красе в конце предсезонки и на старте сезона АПЛ. Так, что «МЮ» уже начинает думать над самыми радикальными мерами, вплоть до возможности досрочного расторжения контракта с португальцем.

Роналду потерял самообладание ещё на финишном отрезке предсезонки

Криштиану всегда был эгоцентричным игроком, однако никто не мог назвать его непрофессионалом. С трудовой этикой и отношением к делу у португальца всегда всё было в порядке. Даже в самые кризисные моменты Роналду держал себя в руках и добросовестно выполнял обязательства по контракту.

Год назад вингер пролоббировал уход из «Ювентуса», но процесс прошёл достаточно спокойно, СМИ бесперебойно не пестрили скандальными заголовками с именем португальца. Сейчас в «МЮ» всё совсем иначе. Пропуск большей части предсезонки по «семейным обстоятельствам» уже представлял собой повод для беспокойства. Криштиану тренировался самостоятельно, но это ни в какое сравнение не идёт с полноценными сборами и участием в контрольных матчах.

Криштиану Роналду Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг долгое время старался обтекаемо отвечать на вопросы о Криштиану, но в итоге признал, что игрок пребывает в плохой форме и его кондиции хуже, чем у партнёров по команде. Это случилось уже после того, как Роналду появился на базе клубе и отметился резонансной выходкой после товарищеской встречи с «Райо Вальекано» (1:1), в перерыве которой его заменили.

Криштиану осознаёт степень ажиотажа вокруг своего имени, когда каждый шаг находится под пристальным надзором медиа и скандал могут раздуть буквально на ровном месте. Осознавал, но всё равно ушёл с «Олд Траффорд» до окончания матча с «Райо». Тен Хаг сразу заявил, что это неприемлемо, все в команде должны оставаться вместе до самого конца. Позже тренер смягчил риторику, поскольку руководство клуба решило замять инцидент. Вот только Роналду успокаиваться не собирался.

Эрик тен Хаг главный тренер «Манчестер Юнайтед» «Я однозначно не могу принять подобное. Это неприемлемо. И относится ко всем. Мы команда, все должны оставаться вместе до самого конца».

Криштиану странно вёл себя в соцсетях. Занимался самовосхвалением и регулярно публиковал посты в стиле «Король вернулся». Ввязывался в споры с болельщиками в стиле рядового интернет-тролля. Официальный аккаунт Роналду (с наибольшим количеством подписчиков на планете) к удивлению футбольной общественности, начал с завидной частотой оставлять провокационные комментарии, споря с фанатами в сообществах, где едва набирается 10 тыс. подписчиков. Дошло до того, что португальца высмеял скромный фарерский клуб «Клаксвик», предложивший обменять игрока на 20 овец. Но на финишном отрезке предсезонки португалец только «разогревался».

Криштиану демонстрирует откровенное безразличие к команде после официального старта сезона АПЛ

Роналду вышел на 53-й минуте игры матча 1-го тура с «Брайтоном» (1:2) и нанёс один удар – он был заблокирован. Обошлось без эксцессов. Однако тен Хаг после матча признал, что Криштиану ещё нужно набирать форму, и отдельный акцент сделал на том, что вингер тренировался всего 10 дней. Прямых обвинений не предъявлял, но читался тонкий намёк о том, что тренер недоволен пропуском предсезонки со стороны игрока. Возможно, именно это высказывание задело португальца.

Эрик тен Хаг Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Роналду появился в старте «МЮ» на матч с «Брентфордом» (0:4). Криштиану отыграл весь матч. Пробил по воротам шесть раз, два удара пришлись в створ. Отдал 27 пасов, 26 оказались точными – это 96%. Хотя очень малая часть из них были обостряющими. Гордиться этой статистикой не стоит. «Брентфорд» забил все мячи в первом тайме, уничтожив «Юнайтед». Вторая половина встречи превратилась в пустую формальность, но за командой тен Хага не замечалось какого-то рвения частично сохранить престиж и сократить разницу.

После поражения от «Брентфорда» Криштиану прошёл мимо Эрика тен Хага, не протянув ему руку. Проявил неуважение и к фанатам, которые просто хотели услышать банальные извинения и обещание исправить результат в будущем. Помощник главного тренера Стив Макларен настоятельно советовал Роналду подойти к болельщикам «Юнайтед» – его слова попали в трансляцию (а дословно их передал журналист Manchester Evening News Сэмюэл Лакхерст). Но португалец этого не сделал и, обменявшись несколькими словами с Маклареном, сразу же отправился в подтрибунное помещение – раньше всех остальных игроков, часть из которых всё-таки подошла к фанатам и объяснилась за катастрофическое выступление.

Обладатель «Золотого мяча» – 1987 Руд Гуллит предположил, чем обосновано неоднозначное поведение Роналду: «Криштиану не скажет этого, но я думаю, что он жалеет о возвращении в «Манчестер Юнайтед» из-за того, какая там команда. Наверное, Роналду рассчитывал, что всё будет лучше, поэтому хочет показать всем критикам, чего он стоит. Думаю, что он очень напряжён», – сказал Гуллит.

Кадровая политика «МЮ» действительно оставляет желать лучшего, но всё-таки Роналду следует держать себя в руках. Португалец предпочитает только усугублять ситуацию, добивая и без того проблемную команду. Руководство «Юнайтед» начинает терять терпение.

«МЮ» может рассмотреть расторжение контракта с Роналду

Sky Sports сообщил, что «Манчестер Юнайтед» обдумывает радикальный вариант действий в отношении Криштиану – досрочное расторжение контракта. В клубе хотят увидеть изменения в отношении португальца к делу. Если этого не произойдёт, вопрос о прекращении сотрудничества с игроком встанет на повестку.

Немногим позже Sky Sports обратился в «Юнайтед» за комментариями.

«Позиция клуба по Роналду не изменилась», – сказали в пресс-службе манкунианцев, уточнив, что нападающий не продаётся.

Выглядело бы совсем странным, если бы в «МЮ» прямо и публично заявили о возможности расторжения контракта с Роналду. Однако дыма без огня не бывает. Прохладный тон заявления, расплывчатость формулировки, необходимость переспрашивать, о чём конкретно идёт речь, это подтверждают. К тому же клуб заявил о том, что португалец не продаётся. По поводу расторжения контракта ничего не было сказано.

Криштиану Роналду Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Есть и другие свидетельства о недовольстве клуба. По данным The Times, тренерский штаб тен Хага и игроки команды всё больше разочаровываются в поведении Роналду. Некоторые руководители «МЮ» задаются вопросом, нужно ли удерживать Криштиану, учитывая то, что он сам открыто заявил о желании уйти. Отмечается, что поведение вингера портит атмосферу на базе команды. Один источник в клубе назвал Криштиану «ходячим плохим настроением».

Кроме того, The Athletic утверждает, что тен Хаг пересмотрел своё отношение к Роналду. Изначально он хотел сохранить игрока, считал его бомбардиром мирового класса. Однако позже тен Хаг столкнулся со сложностями по интегрированию португальца в состав. Криштиану часто обедает в одиночестве на базе, проявляет эмоции на тренировках, пытается возражать против идеи высокого прессинга, который прививает тренер. Сейчас тен Хаг открыт к уходу Роналду, если будет подписан игрок на замену 37-летнему вингеру.

Криштиану определённо видел эти новости. Как он на них отреагирует? Возможно, возьмётся за ум, приняв факт невозможности ухода из «МЮ» и необходимости добросовестно выполнять контракт. В худшем случае воспримет информацию как руководство к действию – нужно вести себя максимально непрофессионально, чтобы команда сама расторгла с ним контракт. Хочется верить, что до такого португалец не дойдёт.