Промес тащит «Спартак» к чемпионству. Он прибавил вообще во всём

Просто два слова: Квинси Промес. Нападающий «Спартака» начал сезон так, что вернул болельщикам тёплые воспоминания из чемпионского розыгрыша при Массимо Каррере. Тогда Квинси был на пике, потом уехал в Европу, а после возвращения в Москву казался уже другим игроком: не таким безжалостным и менее уверенным в себе. Но в этом сезоне произошло перевоплощение.

Промес прибавил абсолютно во всём. Он снова тащит

Поверхностная статистика Квинси в этом сезоне впечатляет. В шести матчах у него уже 6+2 по «гол+пас»: это абсолютно дикий график набора результативных действий. Самое интересное, что это нельзя назвать модным словом «оверперформанс»: по xG (ожидаемые голы) у Промеса 5,7. То есть он забил всё, что мог, но не больше созданного.

Квинси Промес Фото: spartak.com

Другая углублённая статистика подтверждает величие мощного старта сезона для Промеса. По сравнению с прошлой кампанией Квинси стал лучше абсолютно во всём.

Сезон-2021/2022 Сезон-2022/2023 Процент точных передач 80 86 Ключевые передачи 34 10 Кроссы (процент точных) 33 (21) 10 (60) Процент выигранных единоборств 38 43 Процент выигранных верховых единоборств 28 44

В тех параметрах, где у Промеса сейчас ниже показатели, чем в прошлом сезоне, важна динамика. Если темп сохранится, то Квинси повторит результат по ключевым передачам и кроссам уже к середине сезона. Даже с учётом потенциального спада (а он случается практически всегда) Промес перебьёт показатели годичной давности.

К Промесу вернулись эмоции и магия. Матч с «Сочи» — шедевр

Вообще, практически все голы Промеса в этом сезоне — красивые.



Мяч в ворота «Краснодара» — идеальная пауза перед ударом.

Голы «Оренбургу». Первый — чёткое исполнение с полулёта в противоход. Второй немного портит картину — пенальти с добиванием. Но гол есть гол.

За гол «Уралу» спасибо Соболеву, но и здесь Промес не подвёл. В прошлом сезоне Квинси мог и не реализовать такой момент.

Ну и главное — матч с «Сочи». Первый гол — наказание (и пример для Мелкадзе), второй — тот самый Промес. Отыгрыш с Зобниным, проход под удар, защитник на газоне, своевременное завершение без шансов для вратаря.



Эмоции Квинси — отдельная тема. Промес явно кайфует от своей игры и разрывает со стопроцентной самоотдачей.

Даже если «Спартак» не станет чемпионом, Квинси сейчас — тот, кто тащит команду к титулу. Промес в прошлом сезоне: 6+1 за весь чемпионат. Промес сейчас: лучший бомбардир с 6+2 в пяти матчах. С возвращением, Квинси.