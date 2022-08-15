Промес тащит «Спартак» к чемпионству. Он прибавил вообще во всём

Просто два слова: Квинси Промес. Нападающий «Спартака» начал сезон так, что вернул болельщикам тёплые воспоминания из чемпионского розыгрыша при Массимо Каррере. Тогда Квинси был на пике, потом уехал в Европу, а после возвращения в Москву казался уже другим игроком: не таким безжалостным и менее уверенным в себе. Но в этом сезоне произошло перевоплощение.
Промес прибавил абсолютно во всём. Он снова тащит
Поверхностная статистика Квинси в этом сезоне впечатляет. В шести матчах у него уже 6+2 по «гол+пас»: это абсолютно дикий график набора результативных действий. Самое интересное, что это нельзя назвать модным словом «оверперформанс»: по xG (ожидаемые голы) у Промеса 5,7. То есть он забил всё, что мог, но не больше созданного.
Квинси Промес
Фото: spartak.com
Другая углублённая статистика подтверждает величие мощного старта сезона для Промеса. По сравнению с прошлой кампанией Квинси стал лучше абсолютно во всём.
|Сезон-2021/2022
|Сезон-2022/2023
|Процент точных передач
|80
|86
|Ключевые передачи
|34
|10
|Кроссы (процент точных)
|33 (21)
|10 (60)
|Процент выигранных единоборств
|38
|43
|Процент выигранных верховых единоборств
|28
|44
В тех параметрах, где у Промеса сейчас ниже показатели, чем в прошлом сезоне, важна динамика. Если темп сохранится, то Квинси повторит результат по ключевым передачам и кроссам уже к середине сезона. Даже с учётом потенциального спада (а он случается практически всегда) Промес перебьёт показатели годичной давности.
К Промесу вернулись эмоции и магия. Матч с «Сочи» — шедевр
Вообще, практически все голы Промеса в этом сезоне — красивые.
Мяч в ворота «Краснодара» — идеальная пауза перед ударом.
Голы «Оренбургу». Первый — чёткое исполнение с полулёта в противоход. Второй немного портит картину — пенальти с добиванием. Но гол есть гол.
За гол «Уралу» спасибо Соболеву, но и здесь Промес не подвёл. В прошлом сезоне Квинси мог и не реализовать такой момент.
Ну и главное — матч с «Сочи». Первый гол — наказание (и пример для Мелкадзе), второй — тот самый Промес. Отыгрыш с Зобниным, проход под удар, защитник на газоне, своевременное завершение без шансов для вратаря.
Эмоции Квинси — отдельная тема. Промес явно кайфует от своей игры и разрывает со стопроцентной самоотдачей.
Даже если «Спартак» не станет чемпионом, Квинси сейчас — тот, кто тащит команду к титулу. Промес в прошлом сезоне: 6+1 за весь чемпионат. Промес сейчас: лучший бомбардир с 6+2 в пяти матчах. С возвращением, Квинси.
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