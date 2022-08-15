«ЦСКА может возмущаться сколько угодно, но арбитр прав». Разбор судейства 5-го тура РПЛ

Впервые с начала сезона тур в РПЛ обошёлся практически без судейских скандалов. Да, ЦСКА немного пошумел после игры с «Зенитом», а в Москве в игре «Локо» и «Крыльев» трижды назначались пенальти, но в целом от ошибок судей команды немного передохнули. Хотя интересных нюансов в их работе было предостаточно. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов разобрал работу судей в каждом из восьми матчей тура.



Слово Федотову.

«Факел» — «Урал» — 0:0

В очередной раз стоит отметить хорошую работу Владислава Безбородова. Он отработал подряд уже пять туров, а если смотреть ещё и предыдущий сезон – туров 16. Это говорит о том, что Владислав сегодня – лучший российский арбитр. Некоторые судьи уже даже ему подражают – стараются давать много бороться и не свистят по пустякам, что нравится игрокам. Но получается включать «режим Безбородова» не у всех.

Владислав Безбородов Фото: vk.com/pfcfakel

В матче в Воронеже он не показал жёлтую карточку игроку гостей на первой минуте за безрассудное действие – опасный подкат. Судья решил пообщаться – можно, конечно, но за такое надо наказывать. А вот на 88-й минуте Безбородов показал карточку за неспортивное поведение правильно – нечего орать на судью. Также отметил бы Пустовойтову, которая работала на VAR – на 19-й минуте был пограничный момент с жёлтой карточкой, она могла бы усомниться в решении Безбородова и позвать посмотреть эпизод на удаление, но поддержала главного арбитра в поле.

Оценка 8,3.

«Локомотив» — «Крылья Советов» — 1:1

У Кукуляка выдался проблемный матч. Он не назначил пенальти на пятой минуте в ворота «Локо» – хорошо, что вмешался VAR, хотя у главного судьи была хорошая позиция, он должен был видеть руку – это простой момент. Также на 87-й минуте он не назначил 11-метровый в ворота гостей – только после просмотра VAR. Для меня наступ был случайный, знаю, что на сборах судьи анализировали такие моменты, тут расстояние между игроками минимальное. Так что думаю, что пенальти назначили за игру рукой – и Кукуляк должен был её увидеть сам.

Оценка 7,4.

«Зенит» — ЦСКА — 2:1

Кукуян реально отлично отработал этот матч. У меня нет вопросов – и по эпизоду с Дивеевым в концовке, где Родригао изначально играл в мяч, ни по офсайду – там разобрался помощник, ни по другим моментам. Надо добавить, что если бы помощник не поднял флаг, то гол бы засчитали – VAR не полез бы в этот момент.

Что касается момента Набабкина и Барриоса, то здесь всё последовательно – в матче «Ахмата» и «Спартака» Безбородов тоже показал жёлтую карточку Рыбусу за то, что тот схватил соперника за горло, так и тут – жёлтая карточка. ЦСКА может возмущаться сколько угодно, но арбитр прав.

Оценка 8,5 – у Кукуяна был реально сложный матч по нервам и решениям, но он справился отлично.

«Динамо» — «Краснодар» — 0:0

Карасёв нормально отработал, в своей манере. На 45+ не показал карточку игроку «Динамо», а ещё на 76-й был любопытный момент – помощник зафиксировал фол, мяч ушёл в аут, а Карасёв, пообщавшись с помощником, решил не свистеть фол – хотя там стоило показывать жёлтую карточку. Также отметил бы момент с Казарцевым, который позвал Карасёва смотреть момент с Паршивлюком. Там и близко не было удаления, но Карасёв, возможно, его не видел, а Казарцев решил зачем-то его позвать. Как итог – жёлтая Паршивлюку.

Оценка 8,2.

«Химки» — «Ахмат» — 1:3

Неплохая работа Левникова. На 11-й минуте не показал жёлтую игроку гостей за грубую игру, а больше вопросов нет.



Оценка 8,3.

Кирилл Левников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Пари Нижний Новгород» — «Ростов» — 3:4

У Шадыханова будет низкая оценка, но отработал он матч просто отлично. Хотя игра была очень сложной. Просто оба момента были вне его видимости – и на 13-й минуте с пенальти в ворота хозяев, и на 18-й – в ворота гостей. В первом эпизоде мяч летел не туда, где был фол, а во втором ему перекрывали обзор. Но реакция Шадыханова – отличная, никакой паники, спокойно доработал матч на высоком уровне. Обратите внимание, если Левникова зовут смотреть повтор больше одного раза, то в глазах у него паника, он не знает, что делать, начинает плеваться. А вот у Шадыханова такого нет. На месте руководства сказал бы ему – не обращай внимания на оценку и продолжай работать, ты молодец.

Оценка 7,4.

«Оренбург» — «Торпедо» — 1:0

Любимов хорошо отработал матч, принял правильное решение удалить Кутепова за лишение явной возможности забить гол, но не показал жёлтую карточку игроку гостей на 39-й минуте.

Оценка 8,3.

«Спартак» — «Сочи» — 3:0

Хорошая работа Мешкова, но игра для судьи несложная. На шестой минуте он не показал жёлтую карточку игроку «Спартака» за грубую игру, а на 37-й — игроку «Сочи».

Оценка 8,2

По итогам этого тура топ-три лучших арбитра – Кукуян, Безбородов и Любимов.