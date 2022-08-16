Россиянин уедет играть в еврокубках за границу. Куда собрался воспитанник «Краснодара»

Магомед-Шапи Сулейманов готов снова покинуть «Краснодар» ради игры в Европе. Бóльшую часть прошлого сезона футболист провёл в турецком «Гиресунспоре» (32 матча, три гола, три ассиста), а теперь может оказаться в Израиле. Агент Алан Агузаров подтвердил «Чемпионату», что ведёт переговоры о переходе игрока в «Хапоэль» из Беэр-Шевы. По его словам, стороны обсуждают аренду с правом выкупа. По нашей информации, Шапи сам заинтересован в отъезде из клуба Галицкого. Разбираемся, в какой клуб, судя по всему, уедет Сулейманов.

«Хапоэль» взял два трофея за два месяца. Клубом владеет женщина

«Хапоэль» из Беэр-Шевы — пятикратный чемпион Израиля. Три титула команда завоевала в прошлом десятилетии, а последний раз побеждала в турнире четыре года назад. Сейчас в высшем дивизионе выступает 14 команд, а сам чемпионат проводят в два этапа. На первом — клубы играют по двухкруговой системе, то есть каждый проводит по 26 матчей. Затем шестёрка лучших разыгрывает чемпионский титул и места в еврокубках, а остальные команды рубятся за сохранение места в элитном дивизионе.

«Хапоэль» по завершении регулярного чемпионата занял второе место в таблице, отстав от «Маккаби» из Хайфы на четыре очка. По итогам второй части турнира клуб из Беэр-Шевы остался на второй строчке, опередив «Маккаби» (Тель-Авив) всего на один балл. Тем не менее «Хапоэль» не остался без трофея, поскольку победил в Кубке Израиля.

Финал с «Маккаби» из Хайфы получился напряжённым — клуб из Беэр-Шевы дважды выходил вперёд, а соперник дважды отыгрывался. Судьбу трофея решила серия пенальти, где удача оказалась на стороне «Хапоэля». Спустя два месяца команды встретились в матче за Суперкубок Израиля, и на этот раз основное время завершилось со счётом 1:1. А в серии пенальти снова победил «Хапоэль».

Летом «верблюды» (такое прозвище у команды из Беэр-Шевы) успешно выступают в квалификации Лиги конференций. Сначала они справились с минским «Динамо», а затем выбили из турнира швейцарский «Лугано». Статистика «Хапоэля» в этих матчах впечатляет — четыре победы с общим счётом 8:2. От выхода в основную сетку турнира израильский клуб отделяет всего один соперник — румынская «Университатя Крайова».

Любопытный факт — во главе «Хапоэля» стоит 53-летняя предпринимательница Алона Баркат. Это первая женщина в истории Израиля, владеющая футбольным клубом. В 2004-м она с семьёй вернулась на родину (до этого они жили в США), а через три года приобрела «Хапоэль». Баркат собиралась покинуть клуб в 2010-м, после того как фанаты пытались напасть на тренера команды, но передумала спустя два месяца, обнаружив резкое улучшение поведения болельщиков. В 2020-м она всё-таки покинула «Хапоэль», поскольку не договорилась с футболистами о сокращении зарплат на фоне пандемии. Баркат передала все дела своему поверенному, однако в феврале 2021 года вернулась к управлению клубом.

Команду тренирует её бывший футболист. 15 лет назад он забивал сборной России

Тренирует команду 40-летний специалист Эльянив Барда, ранее игравший на позиции нападающего. Он родился в Беэр-Шеве, начал профессиональный путь в местном «Хапоэле» и там же завершил карьеру. Отыграл в общей сложности за команду 188 матча и забил 43 мяча. С 2007 по 2013 год выступал за бельгийский «Генк» и на определённом этапе поиграл вместе с Кевином Де Брёйне и Кристианом Бентеке.

Барда дебютировал в сборной Израиля в марте 2007 года. Всего провёл 38 матчей за национальную команду и забил 12 мячей. Свой первый гол за сборную оформил в матче с Россией. Помните ту самую игру, из-за которой наша команда чуть не пролетела мимо Евро-2008? В ноябре 2007-го сборная Гуса Хиддинка оступилась в Израиле (1:2), и именно Барда тогда открыл счёт уже на 10-й минуте встречи. Он воспользовался ошибкой центральных защитников сборной России, здорово открылся и мягко перебросил мяч мимо Владимира Габулова. А на последних минутах матча Барда выдал голевой пас на Омера Голана, установившего окончательный счёт. Наверняка ту игру нынешний тренер «Хапоэля» запомнил на всю жизнь.

С 2013-го Барда неразрывно связан с «Хапоэлем». Он провёл там последние годы в качестве футболиста (завершил карьеру в 2018-м), после чего остался в системе клуба. Поработал помощником тренера, главным скаутом, спортивным директором. В начале 2021 года исполнял обязанности тренера, а через несколько недель его утвердили главным. Последние успехи команды связаны с именем этого специалиста.

Эльянив Барда Фото: Salih Zeki Fazlioglu/Anadolu Agency/Getty Images

В этом сезоне Шапи играет очень мало за «Краснодар». Повторяется ситуация годичной давности

Старт нового розыгрыша чемпионата складывается для Сулейманова неудачно. Он провёл четыре матча, но отбегал в общей сложности всего 126 минут. Шапи всего один раз вышел в основе (в 3-м туре с «Уралом», «быки» выиграли — 3:1), после чего отыграл одну минуту в матче с «Локомотивом» (3:0). А вот с «Динамо» (0:0) Сулейманов и вовсе остался в запасе, так и не выйдя на поле. Очевидно, что футболист в таком возрасте (22 года) рассчитывает на стабильную игровую практику, а не на краткосрочные появления.

По среднему баллу от платформы WhoScored (6,50) Сулейманов не входит даже в десятку лучших футболистов «Краснодара». Несмотря на это, Шапи опережает дорогостоящего нападающего Джона Кордобу (6,37), завалившего старт нового сезона. Кстати, год назад Сулейманов оказался в похожей ситуации. Тогда он отбегал 108 минут за четыре матча в РПЛ, потом отсидел в запасе две игры, после чего благополучно уехал в чемпионат Турции. Как будет на этот раз?

Любопытно, что в конце 2021 года появилась информация о нежелании Шапи возвращаться в Россию. Якобы он взял вектор на европейское продолжение карьеры. Сам Сулейманов опроверг информацию, подписав новость в социальных сетях словом «ложь».

А вот как игру Шапи за «Гиресунспор» оценил эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов: «Сезон Шапи успешным я бы не назвал. 3+3 за 32 матча. В принципе, «Гиресунспор» не вылетел, для команды это уже праздник. И всё же к его проходам по флангу и смещениям в центр все привыкли. Хотя знаете… Можно сказать, что Шапи вошёл в историю чемпионата Турции. После его гола из «Галатасарая» уволили Фатиха Терима. Тогда «Гиресунспор» играл на выезде в Стамбуле, и единственный гол забил Шапи. Через два дня стало официально известно об увольнении Терима».