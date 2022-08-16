Взрывоопасная ситуация в «ПСЖ». Мбаппе и Неймар открыто презирают друг друга

Клуб принял меры для решения конфликта между французом и бразильцем. Являются ли они достаточными?

Одна из самых резонансных новостей футбольного межсезонья в Европе — Килиан Мбаппе обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Неймара. По данным авторитетного инсайдера Ромена Молины, напряжение в отношениях между двумя футболистами в последнее время планомерно нарастало, а их дружба уже не такая крепкая, как раньше.

Мбаппе считает, что за последние пять лет он многому научился у Неймара, но теперь предпочитает набираться опыта у Лионеля Месси. Конфликт звёздных форвардов – это настоящая бомба замедленного действия. Взрывоопасная ситуация, которую «ПСЖ» приходится экстренно решать. Первые шаги в этом направлении уже сделаны, но пока об окончательном урегулировании конфликта говорить рано.

Как развивался конфликт Мбаппе и Неймара

Источники Get French Football News утверждают, что окружение Мбаппе настаивало на продаже Неймара с момента продления контракта Килиана прошлой весной.

Мбаппе находится на особом положении в «ПСЖ» после отказа переходить в «Реал» и решения остаться в Париже. Как сообщает Sky Sports, форвард стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с окладом € 4,75 млн в месяц. Подписной бонус составил около € 120 млн. При этом Килиану также позволили влиять на кадровую политику.

Килиан Мбаппе Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Вполне вероятно, июньский кризис с Неймаром действительно спровоцировал Мбаппе. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи просто выражал желание Килиана, говоря о намерении клуба расстаться с бразильцем. На какое-то время конфликт погасил новый главный тренер парижан Кристоф Галтье, который с ходу отлично поладил со всеми звёздами команды.

Галтье успокоил Мбаппе и поднял мотивацию Неймара. Бразилец набрал восемь очков по системе «гол+пас» в трёх матчах этого сезона за «ПСЖ». Форвард сделал дубль в игре 2-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (5:2): на 43-й минуте реализовал пенальти, на 51-й – забил с игры. На 90-й минуте, когда Неймара заменил Уго Экитике, фанаты аплодировали бразильцу стоя. Да и в матче 1-го тура с «Клермоном» (5:0) Неймар забил гол и сделал три ассиста, а во встрече за Суперкубок Франции с «Нантом» (4:0) отметился двумя взятиями ворот соперника.

У Мбаппе дела на порядок хуже. Килиан пропустил два стартовых матча сезона из-за травмы приводящей мышцы. В матче с «Монпелье» 23-летний француз не реализовал пенальти, но гол с игры забить сумел – четвёртый для команды, когда соперник уже фактически смирился с поражением и перестал сопротивляться. Взятию ворот демонстративно не радовался, давая понять, что в душе разгневан.

Килиан Мбаппе после гола в ворота «Монпелье» Фото: Jean Catuffe/Getty Images

В целом Килиан выглядел неуверенно, периодически выпадая из игры и не выкладываясь в некоторых моментах. Самый яркий из них — когда при счёте 2:0 в пользу «ПСЖ» команда выбегала в контратаку. Мяч был у новичка парижан Витиньи, слева от него по флангу бежал Мбаппе, однако португалец сместился к правому краю и отдал передачу другому игроку. Увидев это, Мбаппе остановился и перестал поддерживать атаку команды. Он активно жестикулировал, выражая недовольство решением Витиньи.

L’Équipe и RMC Sport написали, что скандальное поведение Килиана связано с личными проблемами, о которых форварду сообщили до матча. Всё может быть, но нельзя исключить и вброс этой информации лагерем Мбаппе, чтобы поубавить отрицательную шумиху вокруг игрока. Болельщики парижан были в ярости из-за отношения Килиана, резко критиковали его, параллельно расхваливая Неймара и Месси.

«Мбаппе нужно научиться самоотверженности у Неймара и Месси».

«Мбаппе нет, поэтому Неймар и Месси жгут».

«Мбаппе есть чему поучиться у Неймара и Месси: отличная сыгранность, никакого эгоизма, полная синергия».

«У Мбаппе ещё есть время, чтобы уйти в клуб своей мечты, мы не хотим, чтобы он возвращался в «ПСЖ» и рушил тандем Месси и Неймара».

«Похоже, комбо Неймара и Месси круче без Мбаппе».

«Неймар и Месси сотворят много чудес в этом сезоне без Мбаппе».

«Вот кто на самом деле эгоистичный игрок, а не Неймар».

«Токсичное поведение Мбаппе, ничего хорошего», — подобные комментарии фанатов однозначно не воодушевили Килиана.

Галтье решил «добить» Мбаппе, указав на плохую форму форварда после травмы: «Мбаппе не играл три недели, он провёл три неполных контрольных матча. Я знал, что физически ему будет тяжело. Но это нормально, он должен набрать форму».

Подливал масла в огонь и сам Неймар. Бразилец недоволен тем, что Мбаппе стал штатным пенальтистом «ПСЖ». Форвард дважды лайкал посты с критикой этого решения клуба. Записи были весьма оскорбительными для Килиана, одна из них касалась не только исполнения 11-метровых.

«Теперь официально: Мбаппе – штатный пенальтист «ПСЖ». Очевидно, что это прописано в контракте, потому что ни в одном другом клубе мира Неймар бы не был вторым пенальтистом в команде. Судя по всему, всё из-за контракта, Мбаппе – владелец «ПСЖ» – первый пост, оценённый Неймаром.

«Неймар унизил вратаря (снова), когда исполнял пенальти. Мбаппе же пробил очень плохо и не реализовал удар. После матча тренер сказал, что Мбаппе будет штатным пенальтистом команды на сезон. Абсурд!» — второй, более умеренный пост.

Неймар Фото: Koji Watanabe/Getty Images

По статистике Неймар действительно немного лучше бьёт пенальти – у него 82,5% реализации, у Мбаппе – 80%, у отошедшего в тень и решившего дать «дорогу молодым» Месси — 77,6%. Но всё-таки Килиан после продления контракта является лицом и главной звездой клуба. Исполнение пенальти – мелочь, из-за которой звёзды-профессионалы с огромными зарплатами не должны спорить.

Вероятно, Неймар затаил определённое недовольство из-за попытки Мбаппе отправить его в другой клуб. С приходом Галтье игроки отложили в сторону личные обиды и сосредоточились на работе. Однако активность Неймара в соцсетях и резкая реакция болельщиков вывели Килиана из себя. Он дал волю эмоциям, обратившись к руководству с требованием продать бразильца. На поверхность всплыла информация, что игроки всё-таки откровенно презирают друг друга. Возобновился уже казавшийся исчерпанным конфликт.

«ПСЖ» принял меры для решения проблемы

Конечно, руководство «ПСЖ» не могло оставить без внимания разборки между Мбаппе и Неймаром. Клуб организовал встречу игроков, на которой присутствовали главный тренер Галтье и спортивный директор Луиш Кампуш.

По данным журналиста Le Parisien, разговор оказался плодотворным. Кампуш пообщался с игроками. Он сказал им, что их поведение не должно навредить выступлениям команды и что «грязное бельё следует стирать всей семьёй». После встречи футболисты признали, что инцидент исчерпан. Хорошо, если это действительно так.

Главное, чтобы ничто вновь не привело к эскалации. Комментарии некоторых экспертов вселяют тревогу. В частности, легендарный Тьерри Анри открыто встал на сторону Мбаппе и заявил, что молодой игрок никому ничего не должен доказывать.

Тьерри Анри экс-нападающий «Арсенала» и сборной Франции «Это место Мбаппе. Конечно, Килиану предстоит показывать свою лучшую игру, причём с самого начала. Но ему нечего доказывать. Главный тренер должен найти способ уместить на поле и Месси, и Неймара, и Мбаппе, сделать так, чтобы они были счастливы. В «ПСЖ» всегда есть споры, проблемы. Они выиграли со счётом 5:2, а мы говорим о Мбаппе. В прошлом сезоне так говорили о Неймаре. Суть в том, что так будет всегда. Это «ПСЖ».

Неймар вряд ли резко отреагирует на слова Тьерри, но ещё несколько подобных заявлений или атака со стороны СМИ (не исключено, что по негласному заказу Мбаппе) могут вывести его из себя. Хотя пока, кажется, для «ПСЖ» всё обошлось. Однако ближайшие официальные матчи дадут больше ясности в этом вопросе. Всë-таки напряжение между игроками никуда не делось, просто они согласились вести себя профессионально. Посмотрим, хватит ли у Мбаппе и Неймара выдержки, чтобы переступить через свои принципы.



Гармоничные взаимоотношения между звёздами – залог успешного выступления команды Галтье. Возможно, для «ПСЖ» даже к лучшему тот факт, что конфликт произошёл после 2-го тура Лиги 1. Устранишь проблему в зародыше без откладывания на потом – избежишь ненужных неприятностей в решающей части сезона.